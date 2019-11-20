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مقتل نجل رئيس ألمانيا الأسبق «ريتشارد فون» في حادث طعن

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص
الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
لقي «فريتز فون فايتسكر»، نجل الرئيس الألماني الأسبق «ريتشارد فون فايتسكر»، حتفه إثر تعرضه للطعن أثناء إلقائه محاضرة في إحدى المستشفيات التي كان يعمل بها. ونقلت شبكة «إيه بي سي» الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن الشرطة الألمانية قولها: «إنه تم اعتقال شخص يبلغ من العمر 57 عاما، بعدما قفز من وسط الحضور وهاجم فايتسكر البالغ من العمر 59 عاما»، مشيرة إلى أن شخصا آخر من بين الحضور أصيب بجروح خطيرة أثناء محاولته منع الهجوم. وذكرت المتحدثة باسم الشرطة الألمانية، أن حادث الطعن حصل في عيادة بمنطقة شارلوتنبورج ببرلين الغربية.
وكان فون فايتسكر، المنتمي إلى حزب المستشارة ميركل، قد تولى رئاسة ألمانيا في الفترة الممتدة بين عامي 1984 و1994.وتوفى فايتسكر في 31 يناير 2015، عن عمر ناهز 94 عاما، إذ شغل فايتسكر خلال الفترة من عام 1981 حتى عام 1984 منصب عمدة برلين الغربية، ثم شغل منصب رئيس ألمانيا من عام 1984 حتى عام 1994، وسقط في
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«أغلقت 6 أيام».. مدارس هونج كونج تفتح أبوابها أمام التلاميذ

أعادت المدارس في هونج كونج، اليوم الأربعاء، فتح أبوابها أمام التلاميذ، وذلك بعد إغلاق دام 6 أيام بسبب التظاهرات الحاشدة التي ينظمها طلاب جامعيون وتخللتها اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن. وذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، أن المارة والطلاب واجهوا بعض الصعوبات في المرور بسبب الحواجز التي نصبها الطلاب المتظاهرون، الذين ما زال بعضهم يعتصم في جامعة هونج كونج للفنون التطبيقية في إطار الاحتجاجات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ أشهر طويلة.
تركيا (2)

«الدولي للصحافة»: 120 صحفيا ما يزالون في السجون التركية

أعلن المعهد الدولي للصحافة، أن 120 صحفيا لا يزالون محتجزين في السجون التركية. وأوضح المعهد الدولي - في تقرير أوردته قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية اليوم الثلاثاء، أن هذا العدد يمثل رقمًا قياسيًا عالميًا، مشيرا إلى أن أوضاع وسائل الإعلام لم تتحسن منذ رفع حالة الطوارئ التي استمرت عامين في تركيا. وأعلنت تركيا حالة الطوارئ عام 2016 على خلفية ما يعتبره النظام التركي "انقلاب فاشل"، ونكل النظام التركي بعدها بقضاة وأكاديميين وعسكريين وآخرين خلال فترة إعلان حالة الطوارئ.
داعش

رئيس أفغانستان: انتصرنا على تنظيم «داعش» الإرهابي

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الثلاثاء، انتصار قوات الأمن في بلاده ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، مؤكدًا أنها استأصلت التنظيم الإرهابي من البلاد، حيث أكد مسؤولون أن الهجمات الجوية للقوات الأفغانية وقوات التحالف، إضافة إلى قلة الدعم المال وانخفاض الحالة المعنوية، أجبرت عناصر التنظيم على الاستسلام. ونقلت شبكة "يورونيوز" عن غني قوله في تجمع لزعماء كبار ومسؤولين في جلال أباد، بعد ساعات من تبادل للمحتجزين مع حركة طالبان: "لم يكن أحد يصدق قبل عام أننا سنصمد ونعلن اليوم أننا محونا داعش"، مضيفًا: "الآن، وبعد استسلام مسلحي داعش أطلب من السلطات أن تعامل أسرهم بشكل إنساني".
احتجاجات إيران

أول بيان رسمي.. جيش إيران: الاحتجاجات فتنة ضد النظام

أصدر الجيش الإيراني أول بيان له تعليقا على التظاهرات الحاشدة التي تجتاح العديد من المدن الإيرانية، التي أشعلها الإعلان عن توزيع البنزين بالحصص، وزيادة سعره بنسبة 50 بالمئة على الأقل، إذ أشار البيان الصادر عن الجيش الإيراني لــ«جهوزية القوات ويقظتها الكاملة للدفاع عن استقلال البلاد ووحدة ترابها، باعتبار ذلك مبدأ لا بد منه للجميع»، مدينًا في بيانه ما وصفه بـ«أعمال الشغب الأخيرة»، مؤكدا على «ضرورة توعية المواطنين بالمؤامرات المخطط لها من قبل الاعداء»، وفقًا لسكاي نيوز.
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الرئيس-السيسى

خالد أبو بكر: «كل مصري نفسه يقول للسيسي كل سنة وأنت طيب»

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن كل مواطن مصري يتمنى في هذا التوقيت أن يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد ميلاده، مضيفًا: "كل مصري نفسه يقول للرئيس السيسي كل سنة وأنت طيب يا ريس، وترجع بالسلامة، وتحتفل بين أولادك وأسرتك وأحفادك". وهنأ "أبو بكر" خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، الرئيس السيسي بعيد ميلاده، قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا ريس على المستوى الإنساني، وربنا يعطيك الصحة، وتواصل مسيرتك في خدمة الوطن".
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رئيس «سيمنز» يشيد بتجربة مصر في زيادة الكهرباء

أشاد رئيس شركة "سيمنز" الألمانية العاملة في قطاع الطاقة جو كايزر، بتجربة الشركة الرائدة في مصر لإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية بطاقة كبيرة وفي وقت قياسي، قائلا: "أنشأنا في عامين ونصف أكثر من 14 ألف ميجاوات قدرة كهربائية في مصر"، جاء ذلك في كلمته، اليوم الثلاثاء، أمام القمة غير الرسمية للاستثمار في إفريقيا، التي انطلقت فعالياتها في العاصمة الألمانية برلين، والتي انطلقت على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين وإفريقيا، بمشاركه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورؤساء دول وحكومات إفريقيا.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

السيسي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته نحو إفريقيا

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، كلمة أمام القمة غير الرسمية للاستثمار في إفريقيا، التي انطلقت فعالياتها في العاصمة الألمانية برلين، والتي انطلقت على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين وإفريقيا، بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورؤساء دول وحكومات إفريقيا، ووضع السيسي - والذي يرأس الاتحاد الإفريقي منذ فبراير الماضي - المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه القارة الإفريقية والتي تعاني من الفقر، وأيضا من تأثيرات التطورات السلبية التي تقع خارج نطاقها الجغرافي ورغم ذلك تكون الأكثر تأثيرا بها.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

السيسي ووزيرة دفاع ألمانيا يبحثان تعزيز التعاون العسكري

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمقر إقامة ببرلين أنجريت كارينباور، وزيرة الدفاع الألمانية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد اعتزاز مصر حكومة وشعبا بالروابط الوثيقة التي تجمعها بألمانيا، وحرصها على مواصلة تعزيزها على مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة في إطار علاقة الشراكة بين البلدين، خاصة في المجال العسكري في ضوء ما يتعرض له الشرق الأوسط والمنطقة من تحديات كبيرة تفرض على مصر مسئوليات ضخمة في مجال حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود ومنع الهجرة غير شرعية.
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