مقتل نجل رئيس ألمانيا الأسبق «ريتشارد فون» في حادث طعن

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص

الشرطة الألمانية

لقي «فريتز فون فايتسكر»، نجل الرئيس الألماني الأسبق «ريتشارد فون فايتسكر»، حتفه إثر تعرضه للطعن أثناء إلقائه محاضرة في إحدى المستشفيات التي كان يعمل بها. ونقلت شبكة «إيه بي سي» الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن الشرطة الألمانية قولها: «إنه تم اعتقال شخص يبلغ من العمر 57 عاما، بعدما قفز من وسط الحضور وهاجم فايتسكر البالغ من العمر 59 عاما»، مشيرة إلى أن شخصا آخر من بين الحضور أصيب بجروح خطيرة أثناء محاولته منع الهجوم. وذكرت المتحدثة باسم الشرطة الألمانية، أن حادث الطعن حصل في عيادة بمنطقة شارلوتنبورج ببرلين الغربية.

وكان فون فايتسكر، المنتمي إلى حزب المستشارة ميركل، قد تولى رئاسة ألمانيا في الفترة الممتدة بين عامي 1984 و1994.وتوفى فايتسكر في 31 يناير 2015، عن عمر ناهز 94 عاما، إذ شغل فايتسكر خلال الفترة من عام 1981 حتى عام 1984 منصب عمدة برلين الغربية، ثم شغل منصب رئيس ألمانيا من عام 1984 حتى عام 1994، وسقط في