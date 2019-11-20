أول مرة..إضاءة معابد السبوع في أسوان بالطاقة الشمسية

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

ألواح الطاقة الشمسية_ارشيفية

أعلن الأثري أحمد حسن مدير المعابد الصخرية بمنطقتي السبوع وعمدا بجنوب أسوان، الانتهاء من تركيب 9 محطات لتوليد الطاقة الشمسية لإضاءة منطقة المعابد، منها 4 محطات في منطقة عمدا، و5 في منطقة السبوع، بتكلفة حوالى 5 ملايين و400 ألف جنيه بتنفيذ من وزارة الإنتاج الحربى، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير المنطقة الأثرية، قائلًا، إنه لأول مرة، في إطار توجيهات وزير الآثار، يتم تنفيذ مشروع متكامل لتطوير تلك المنطقة الأثرية لتسهيل زيارة السائحين الأجانب ووضع المنطقة على خريطة السياحة العالمية.

وأضاف حسن، أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع التطوير أوائل العام المقبل بتكلفة تبلغ حوالى 20 مليون جنيه بتمويل من صندوق إنقاذ آثار النوبة، مشيرا إلى أن التطوير يستهدف رفع كفاءة سبل الإعاشة والخدمات بالمنطقة وتوفير الطاقة الكهربائية بالمعابد والاستراحات والمكاتب الإدارية.وأوضح أنه تم