الذهب والعقارات.. أفضل طرق الاستثمار بعد خفض الفائدة

أجمع عدد من الخبراء على وجود طرق عديدة لاستثمار الأموال الخاصة بالمودعين بعد قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة، ومنها الاستثمار في الذهب أو العقارات أو شراء السندات

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص

الذهب

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، لتصل إلى مستوى 12.25% و13.25% للإيداع والإقراض على التوالي، وتعد هذه هي المرة الرابعة لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2019، إذ تم خفضها خلال شهر فبراير الماضي، وفي اجتماعات اللجنة خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، لتنخفض بمقدار 4.5% على مدار هذا العام. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة، ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.

وهناك طرق عديدة لاستثمار الأموال، تعد بديلة لشهادات الادخار وحسابات التوفير في البنوك، وتشمل: الذهب يعد الاستثمار في الذهب أفضل طرق الاستثمار خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى أنه يعد الملاذ الآمن والحكيم على فترات التاريخ، نظرًا لاحتفاظه بقيمته وقت الأزمات. وتعد السبائك من أفضل طرق الاستثمار فى الذهب،