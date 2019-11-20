نجم ألمانيا يشعر بالغضب بعد تسجيله «هاتريك»

٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص

ألمانيا

قدم نجم بايرن ميونيخ، سيرجي جنابري، مستوى لافتا للنظر في فوز ألمانيا، أمس، على إيرلندا الشمالية بنتيجة 6-1، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك بعدما سجل هاتريك جديدا في ذلك اللقاء، إلا أنه خرج ليعرب عن غضبه الشديد؛ بسبب كثرة الحديث مؤخرًا عن ضرورة التغيير في صفوف المانشافت. وأبرز الموقع الإلكتروني للاتحاد الألماني لكرة القدم، تصريحات جنابري عقب المباراة، إذ قال: "بدأت أشعر بالانزعاج من الحديث عن الثورة والتغيير، فنحن فريق شاب، ونفهم بعضنا بشكل جيد".

وتابع نجم بايرن ميونيخ، الذي سجل ثلاثية في مباراة اليوم: «أعتقد أننا أظهرنا جودتنا كفريق يلعب بشكل مميز، وذاهبون لليورو بثقة بالغة، وهذا هو الأهم، مشاركتي مهاجمًا مع المانشافت أمر يسعدني، كما أنني أحاول تقديم أفضل ما لديّ في كل مباراة». واختتم: «في منتصف العام، لم نكن نحقق نتائج جيدة

وتابع نجم بايرن ميونيخ، الذي سجل ثلاثية في مباراة اليوم: «أعتقد أننا أظهرنا جودتنا كفريق يلعب بشكل مميز، وذاهبون لليورو بثقة بالغة، وهذا هو الأهم، مشاركتي مهاجمًا مع المانشافت أمر يسعدني، كما أنني أحاول تقديم أفضل ما لديّ في كل مباراة».



واختتم: «في منتصف العام، لم نكن نحقق نتائج جيدة على ملعبنا، لكن الأمور تحسنت وباتت أفضل مجددًا، ونجحنا في تحقيق سلسلة من النتائج الإيجابية، باستثناء مواجهة هولندا».



يذكر أن المنتخب الألماني حجز تذكرة تأهله لليورو، منذ فوزه في الجولة الماضية على بيلاروسيا (4-0)، وتأهلت ألمانيا في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 21 نقطة، جمعتها من خلال الفوز بـ7 مباريات والخسارة في لقاء وحيد، ورافقها إلى النهائيات من تلك المجموعة المنتخب الهولندي.