رياضة

نجم ألمانيا يشعر بالغضب بعد تسجيله «هاتريك»

٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص
ألمانيا
ألمانيا
قدم نجم بايرن ميونيخ، سيرجي جنابري، مستوى لافتا للنظر في فوز ألمانيا، أمس، على إيرلندا الشمالية بنتيجة 6-1، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك بعدما سجل هاتريك جديدا في ذلك اللقاء، إلا أنه خرج ليعرب عن غضبه الشديد؛ بسبب كثرة الحديث مؤخرًا عن ضرورة التغيير في صفوف المانشافت. وأبرز الموقع الإلكتروني للاتحاد الألماني لكرة القدم، تصريحات جنابري عقب المباراة، إذ قال: "بدأت أشعر بالانزعاج من الحديث عن الثورة والتغيير، فنحن فريق شاب، ونفهم بعضنا بشكل جيد".
وتابع نجم بايرن ميونيخ، الذي سجل ثلاثية في مباراة اليوم: «أعتقد أننا أظهرنا جودتنا كفريق يلعب بشكل مميز، وذاهبون لليورو بثقة بالغة، وهذا هو الأهم، مشاركتي مهاجمًا مع المانشافت أمر يسعدني، كما أنني أحاول تقديم أفضل ما لديّ في كل مباراة». واختتم: «في منتصف العام، لم نكن نحقق نتائج جيدة
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جاريث-بيل

جاريث بيل يثير غضب جماهير ريال مدريد

واصل الجناح الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد الإسباني، استفزازه الكبير لجماهير النادي الملكي، بعد احتفاله المثير مع لاعبي المنتخب بالتأهل لنهائيات أمم أوروبا 2020، إذ تأهل منتخب ويلز رسميا لنهائيات أمم أوروبا 2020، بعد الفوز على المجر بهدفين دون رد، صنع خلالهما هدفًا. واحتفل لاعبو منتخب ويلز على ملعب «كارديف سيتي» بالتأهل ليورو 2020، من خلال رفع علم ويلز مكتوبا عليه «ويلز.. الجولف.. مدريد»، وهو ترتيب أولويات جناح ريال مدريد. وأثار بيل غضب جماهير ريال مدريد، خاصة أن اللاعب كان سعيدًا للغاية برفع العلم الذي عليه أولوياته.
مانشستر-يونايتد‎

أجور مانشستر يونايتد تنخفض بنسبة 8.8% هذا الموسم

حقق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إيرادات بلغت 135.4 مليون جنيه إسترليني فى الربع الأول من عام 2019- 2020، ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 400 ألف جنيه إسترليني على نفس الفترة من العام الماضي. وقال مانشستر يونايتد في بيان مالي، إن الإيرادات التجارية بلغت 80.4 مليون جنيه إسترليني، بزيادة 5.9% على العام السابق، ويتوقع يونايتد أن تنخفض إيرادات 2020 السنوية هذا العام إلى ما يتراوح بين 560 و580 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بـ627.1 مليون جنيه إسترليني للعام المنتهي في 30 يونيو 2019.
مصر- تصعد -لاولمبياد -بيكين (3)

معاذ حجي: أشكر السيسي على ما يقدمه للكرة الإفريقية

وجه معاذ حجي، سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التنظيم الرائع من قبَل الدولة المصرية لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، ومن قبلها أمم إفريقيا للكبار. وقال «حجي» في المؤتمر الصحفي على هامش بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة: «كانت هناك مشكلة حدثت أمس، تتمثل في الوصول إلى استاد القاهرة، وهناك اجتماع بين اللجنة المنظمة وكاف حتى لا يتكرر ذلك في الختام، وننتظر حضور الجماهير في النهائي، خاصة من ساحل العاج وغانا وجنوب إفريقيا».
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منتخب ألمانيا

المنتخب الألماني يقسو على ايرلندا بستة أهداف

نجح المنتخب الألماني في حصد فوز سهل أمام نظيره أيرلندا الشمالية، بستة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا (يورو 2020)، والتي أقيمت علي ملعب كومرزبانك أرينا، وسجل أهداف منتخب الماكينات سيرجي جنابري بواقع ثلاثة أهداف في الدقيقة الـ19 و الـ47 والـ60، وليون جوريتسكا بواقع هدفين فى الدقيقة الـ43 و الـ73، وجوليان برندت في الدقيقة الـ90، بينما سجل هدف المنتخب الأيرلندي ماكيل سميث في الدقيقة الـ7 من عمر المباراة .
ويلز

صراع ثلاثي على البطاقة الأخيرة المؤهلة لليورو

تتواصل اليوم الثلاثاء مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك بعد ضمان 19 منتخبًا التأهل للبطولة، وتبقى بطاقة واحدة لم يتم حسمها من التصفيات قبل البدء في الملحق، وسيتم حسم تلك البطاقة اليوم من مباريات المجموعة الخامسة والتي تأهلت عنها كرواتيا بالفعل، وتستقبل ويلز نظيرتها المجر في تمام الساعة 9:45 مساء على ملعب كارديف سيتي، وتحتل ويلز المركز الثالث برصيد 11 نقطة، بينما تتواجد المجر في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بينما تستقبل سلوفاكيا الرابعة بـ10 نقاط نظيرتها أذربيجان الأخيرة بقطة واحدة الساعة 9:45 مساء. على ملعب مالاتينسكيو.
فان-دايك

فان دايك يخرج من قائمة المنتخب الهولندي

أعلن الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم الهولندي، اليوم الأحد، عن خروج فيرجيل فان دايك من قائمة الطواحين لمواجهة إستونيا، وذلك لأسباب شخصية، يأتي ذلك بعد أن حصل المنتخب الهولندي على طاقة التأهل إلى أمم أوروبا 2020، أمس السبت، بعد التعادل السلبي أمام أيرلندا الشمالية. وكتب الموقع الرسمي للاتحاد الهولندي لكرة القدم "فيرجيل فان دايك مدافع المنتخب لن يكون متاحا في مباراة إستونيا". وأضاف الموقع الرسمي في بيان عن المدافع الهولندي: "يغيب فان دايك بسبب ظروف شخصية اضطرته للرحيل من معسكر المنتخب".
منتخب ألمانيا

ألمانيا وهولندا يتأهلان إلى نهائيات أمم أوروبا

نجح المنتخب الألماني، في حصد بطاقة التأهل لبطولة أمم أوروبا، أمام نظيره بيلاروسيا، بأربع أهداف نظية، فى المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، فى الجولة التاسعة من عمر تصفيات المؤهلة لنهائيات يورو 2020، والتي أقيمت على ملعب بوروسيا بارك، وسجل أهداف الماكينات كل من ماثياس جينتير فى الدقيقة 41، وليون جوريتسكا فى الدقيقة 49، وتوني كروس بواقع هدفين فى الدقيقة 55 و83 من عمر المباراة، وحصد المنتخب الألماني بطاقة التأهل بعد وصوله للنقطة 18 على رأس المجموعة،
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