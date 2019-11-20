20 قتيلًا وجريحًا في قصف استهدف مقرًا عسكريا بالعراق

تحرير:وكالات ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص

العراق

تعرض مقر للقوات الإيزيدية العراقية، اليوم الأربعاء، لقصف من طيران مجهول، في قضاء سنجار، غربي مركز نينوى، شمالي العراق، ما أسفر عن مقتل وإصابة 20 عنصرا. وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان لها اليوم، أن طائرة مجهولة وجهت ضربة جوية لموقع تابع لقوات «اليبشه» في منطقة خانصور، التابعة لقضاء سنجار، غربي الموصل، مركز نينوى، شمال العاصمة بغداد، مضيفة أن الضربة أسفرت عن تدمير المقر بالكامل، وقتل وجرح 20 عنصرا من قوات اليبشه، وفقًا لما ذكر ته سبوتنيك.

وتجددت الصدامات بين القوات الأمنية العراقية والمحتجين، اليوم الأربعاء، وسط العاصمة بغداد بعد مرور أيام على هدوء نسبي.وبحسب روسيا اليوم، فإن «القوات الأمنية العراقية طاردت المحتجين من جسر الأحرار باتجاه ساحة الخلاني المجاورة لساحة التحرير، مضيفة أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع من جديد ضد المحتجين،