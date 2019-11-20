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20 قتيلًا وجريحًا في قصف استهدف مقرًا عسكريا بالعراق

تحرير:وكالات ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص
العراق
العراق
تعرض مقر للقوات الإيزيدية العراقية، اليوم الأربعاء، لقصف من طيران مجهول، في قضاء سنجار، غربي مركز نينوى، شمالي العراق، ما أسفر عن مقتل وإصابة 20 عنصرا. وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان لها اليوم، أن طائرة مجهولة وجهت ضربة جوية لموقع تابع لقوات «اليبشه» في منطقة خانصور، التابعة لقضاء سنجار، غربي الموصل، مركز نينوى، شمال العاصمة بغداد، مضيفة أن الضربة أسفرت عن تدمير المقر بالكامل، وقتل وجرح 20 عنصرا من قوات اليبشه، وفقًا لما ذكر ته سبوتنيك.
وتجددت الصدامات بين القوات الأمنية العراقية والمحتجين، اليوم الأربعاء، وسط العاصمة بغداد بعد مرور أيام على هدوء نسبي.وبحسب روسيا اليوم، فإن «القوات الأمنية العراقية طاردت المحتجين من جسر الأحرار باتجاه ساحة الخلاني المجاورة لساحة التحرير، مضيفة أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع من جديد ضد المحتجين،
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وزير-الخارجية-الأمريكي-مايك-بومبيو

فلسطين: رفع قضية للجنائية الدولية ضد «مايك بومبيو»

كشف وزير الخارجية وشئون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي، عن توجه القيادة الفلسطينية خلال الأيام القليلة القادمة إلى المحكمة الجنائية الدولي، من أجل رفع قضية ضد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو شخصيا كونه يتحمل المسئولية المباشرة عن تداعيات وانعكاسات إعلانه الخطير بشأن المستوطنات، إذ قال المالكي في حديث لإذاعة صوت فلسطين اليوم الأربعاء، إن الإعلان الأمريكي من الناحية القانونية لا قيمة له، لكن من الناحية العملية فإن له انعكاسات خطيرة بتقويض السلم والأمن وإمكانية حل الدولتين وإنهاء حالة الاستقرار، وشجع نتانياهو على ضم أراضي الضفة بدءا من الأغوار في مخالفة واضحة للقانون الدولي.
قوات-الاحتلال

الاحتلال يُغلق مديرية التربية والتعليم بالقدس لمدة 6 شهور

أغلقت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مكتب مديرية التربية والتعليم في القدس القديمة لمدة 6 أشهر، كما اغلقت مكتب فضائية فلسطين الكائن في حي الصوانة لمدة 6 اشهر، بالإضافة إلى إغلاق المسجد الرصاصي وصادرت مفاتيحه، بقرار من وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، إذ تمركزت قوات ومخابرات الاحتلال عند مدخل مكاتب فضائية فلسطين، ثم اقتحمتها وقامت بتفيش بعض المكاتب، وصادرت أحد الحواسيب، ثم علقت قرارا يقضي باغلاقها لمدة 6 أشهر وسلمت مراسلته كريستين ريناوي استدعاء للتحقيق، وفقًا لما ذكرته وكالة معًا.
مظاهرات العراق

هل يهدأ العراق بعد إلغاء الامتيازات ومهلة الـ45 يوما؟

تحاول السلطات العراقية التحايل على مطالب المتظاهرين الذين خرجوا منذ أول أكتوبر الماضي للمطالبة بالإصلاحات العامة توفيرا للخدمات، وتأمين فرص العمل، ومحاربة الفساد المستشري، وتحولت تلك التظاهرات بعد استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين إلى الدعوة إلى استقالة الحكومة وحل مجلس النواب، بعدما سقط على أثرها مئات القتلى والجرحى. تطورات سياسية تتزامن مع زيادة قمع السلطات الأمنية للمحتجين، ففي خضم حركة الاحتجاجات الشعبية في العراق، ألغى مجلس النواب العراقي امتيازات المسؤولين في الدولة، وذلك بعد أن صادق على قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع.
انتخابات تونس

الإجابة «النهضة».. هل التجربة الديمقراطية في تونس تستحق الإشادة؟

منذ اشتعال فتيل «ثورات الربيع العربي» والكثيرون يشيدون بتجربة تونس الديمقراطية، وقدرة الشعوب على الثورة والحصول على مكتسبات سياسية واقتصادية واجتماعية، معتبرين أن «الإجابة دائما تونس»، ليتم وضع البلد في مقارنة مع أي حدث سياسي في أي دولة شهدت احتجاجات كبيرة منذ عام 2011، فهل حقا في تونس تجربة ديمقراطية حقيقية أم أنها مجرد وهم؟ وهل هي استثناء؟ وهل فعلا تجربة تسعى لإقصاء الإسلام السياسي والفكر المتشدد كما يُروج لها؟
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القوات-الامريكية-في-العراق

قوات مكافحة الشغب تستعيد السيطرة على جسر الأحرار بالعراق

تمكنت قوات مكافحة الشغب العراقية، اليوم الأربعاء، من استعادة السيطرة على جسر الأحرار، الذي يعد ثالث أكبر جسور العاصمة بغداد، التي سيطر عليها المتظاهرون. وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن القوات استخدمت القنابل المسيلة للدموع بكثافة في محاولة لإبعاد المتظاهرين عن جسر الأحرار، مشيرة إلى أنها تمكنت من إبعادهم إلى ساحة الخلاني. من جانبه، أوضح مصدر أمني عراقي أنه "تم تسجيل 25 حالة اختناق على الأقل"، مشيرا إلى أنه تم نقل الحالات الخطرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.
انفجار-فى-العراق

مقتل مدير استخبارات أفواج محافظة صلاح الدين بالعراق

أعلن مصدر أمني عراقي، أن مدير استخبارات أفواج صلاح الدين قتل بانفجار منزل مفخخ في المحافظة، إذ قال المصدر، في تصريح خاص لقناة «السومرية نيوز»، مساء اليوم الثلاثاء، إن منزلًا مفخخًا تابعًا لعناصر تنظيم داعش في صلاح الدين انفجر اليوم أثناء اقتحامه من قبل قوة أمنية، ما أدى إلى مقتل مدير استخبارات أفواج صلاح الدين، مضيفًا أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وتم نقل جثة القتيل إلى الطب العدلي. وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت في وقت سابق اعتقال عنصر من تنظيم داعش، كان يعمل مقاتلًا فيما يسمى «ديوان الجند»، ورفع 10 عبوات ناسفة غرب مدينة الموصل.
برلمان العراق

برلمان العراق: إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين

صرح مصدر برلماني عراقي، اليوم الثلاثاء، بأن البرلمان قرر إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية، إذ قال المصدر، إن «مجلس النواب صوّت خلال جلسته المنعقدة على مقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية»، لافتًا إلى أن ذلك يأتي ضمن حزمة الإصلاحات الحكومية. وعقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية الـ 16 برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي وحضور 220 نائبا، إذ أعلن نواب من كتل مختلفة، رفضهم مشروع قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسوؤولين والرئاسات بصيغته الحالية، وفقًا لروسيا اليوم.
قوات-عراقية

فرض حظر تجوال شامل جنوب العراق إلى إشعار آخر

فرضت قوات الأمن في العراق حظرًا شاملًا على التجوال في قضاء مدينة «الغراف» بمحافظة «ذي قار» جنوبي البلاد حتى إشعار آخر، إذ قال مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس: «إن قوات أمنية كبيرة وصلت اليوم إلى قضاء مدينة الغراف شمال محافظة ذي قار وفرضت حظر التجوال على المركبات والأشخاص حتى إشعار آخر».. كانت السلطات العراقية قد أرسلت، أمس، قوات مكافحة الشغب وتعزيزات أمنية إلى قضاء الغراف، لتهدئة الوضع ومحاولة تفريق متظاهرين الذين تجمعوا قرب منازل مسؤولين في الغراف وأحرقوا بعضها.
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