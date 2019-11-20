وزير الإسكان: تنفيذ 70% من وحدات مشروع «جنة»

تحرير:التحرير ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

عاصم الجزار

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، إنه جاري تنفيذ 11232 وحدة سكنية «468 عمارة»، بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر بمدينة المنصورة الجديدة، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز بلغت نحو 70%، وجارٍ تنفيذ 4704 وحدات «196 عمارة» بمشروع «سكن مصر»، وبلغت نسبة الإنجاز 84%، بالإضافة إلى تنفيذ 58 عمارة بالإسكان ذي الطابع الساحلي، وبلغت نسبة التنفيذ 20%، مضيفًا أنه جاري أيضا تنفيذ 1149 فيلا «منفصلة – متصلة – شبة متصلة»، تضم 2103 وحدات، بمدينة المنصورة الجديدة، وبلغت نسبة تنفيذ الفيلات المودرن 40%، والفيلات الكلاسيك 32%.

وأشار الجزار إلى الانتهاء من تنفيذ 800 م بالجهة الشرقية من كورنيش مدينة المنصورة الجديدة، ويضم الكورنيش (ممشى - كافتيريات - برجولات - مقاعد - حارة دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال)، بينما بلغت نسبة تنفيذ 1.4 كم بالجهة الغربية من الكورنيش، 80%.من جانبه قال المهندس محمد رجب