ألقاب وأرقام في مسيرة «سبيشيال وان»
٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص
جوزيه مورينيو
«متحمس للانضمام إلى نادٍ لديه تراث عظيم، وأن أعمل مع هؤلاء المشجعين المتحمسين، والجودة التي يتمتع بها هذا النادي تثيرني، سواء في الفريق الأول أو الأكاديمية، كما أن العمل مع هؤلاء اللاعبين هو سر انجذابي إلى توتنهام»، بتلك الكلمات أدلى المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، المدرب السابق لكل من تشيلسي ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني وبورتو البرتغالي، بأول تعليق بعد إعلان توليه رسميا القيادة الفنية لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الأربعاء.
وفي ما يلي نستعرض ألقابا وأرقاما في مسيرة «سبيشيال وان»:
ألقاب مورينيو
بورتو
الدوري البرتغالي (2)
كأس البرتغال
كأس السوبر البرتغالي
كأس الاتحاد الأوروبي
دوري أبطال أوروبا
تشيلسي
الدوري الإنجليزي الممتاز (3)
كأس الاتحاد الإنجليزي
كأس الرابطة (3)
درع الاتحاد الإنجليزي
إنتر ميلان
الدوري
وفي ما يلي نستعرض ألقابا وأرقاما في مسيرة «سبيشيال وان»:
ألقاب مورينيو
بورتو
الدوري البرتغالي (2)
كأس البرتغال
كأس السوبر البرتغالي
كأس الاتحاد الأوروبي
دوري أبطال أوروبا
تشيلسي
الدوري الإنجليزي الممتاز (3)
كأس الاتحاد الإنجليزي
كأس الرابطة (3)
درع الاتحاد الإنجليزي
إنتر ميلان
الدوري الإيطالي (2)
كأس إيطاليا
كأس السوبر الإيطالي
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد
الدوري الإسباني
كأس ملك إسبانيا
كأس السوبر الإسباني
مانشستر يونايتد
درع الاتحاد الإنجليزي
كأس الرابطة
الدوري الأوروبي
أرقام في مسيرة مورينيو
بنفيكا
لعب 11
فاز 6
تعادل 3
خسر 2
نسبة فوز 54.5%
أونياو ليريا
لعب 20
فاز 9
تعادل 7
خسر 4
نسبة فوز 45%
بورتو
لعب 127
فاز 91
تعادل 21
خسر 15
نسبة فوز 71.7%
تشيلسي
لعب 185
فاز 124
تعادل 40
خسر 21
نسبة فوز 67%
إنتر ميلان
لعب 108
فاز 67
تعادل 26
خسر 15
نسبة فوز 62%
ريال مدريد
لعب 178
فاز 128
تعادل 28
خسر 22
نسبة فوز 71.9%
تشيلسي
لعب 136
فاز 80
تعادل 29
خسر 27
نسبة فوز 58.5%
مانشستر يونايتد
لعب 148
فاز 84
تعادل 32
خسر 28
نسبة فوز 56.8%
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