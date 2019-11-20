ألقاب وأرقام في مسيرة «سبيشيال وان»

٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص

جوزيه مورينيو

«متحمس للانضمام إلى نادٍ لديه تراث عظيم، وأن أعمل مع هؤلاء المشجعين المتحمسين، والجودة التي يتمتع بها هذا النادي تثيرني، سواء في الفريق الأول أو الأكاديمية، كما أن العمل مع هؤلاء اللاعبين هو سر انجذابي إلى توتنهام»، بتلك الكلمات أدلى المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، المدرب السابق لكل من تشيلسي ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني وبورتو البرتغالي، بأول تعليق بعد إعلان توليه رسميا القيادة الفنية لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الأربعاء.

وفي ما يلي نستعرض ألقابا وأرقاما في مسيرة «سبيشيال وان»: ألقاب مورينيو بورتو الدوري البرتغالي (2) كأس البرتغال كأس السوبر البرتغالي كأس الاتحاد الأوروبي دوري أبطال أوروبا تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز (3) كأس الاتحاد الإنجليزي كأس الرابطة (3) درع الاتحاد الإنجليزي إنتر ميلان الدوري