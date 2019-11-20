رياضة

ألقاب وأرقام في مسيرة «سبيشيال وان»

٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص
جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
«متحمس للانضمام إلى نادٍ لديه تراث عظيم، وأن أعمل مع هؤلاء المشجعين المتحمسين، والجودة التي يتمتع بها هذا النادي تثيرني، سواء في الفريق الأول أو الأكاديمية، كما أن العمل مع هؤلاء اللاعبين هو سر انجذابي إلى توتنهام»، بتلك الكلمات أدلى المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، المدرب السابق لكل من تشيلسي ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني وبورتو البرتغالي، بأول تعليق بعد إعلان توليه رسميا القيادة الفنية لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الأربعاء.
وفي ما يلي نستعرض ألقابا وأرقاما في مسيرة «سبيشيال وان»: ألقاب مورينيو بورتو الدوري البرتغالي (2) كأس البرتغال كأس السوبر البرتغالي كأس الاتحاد الأوروبي دوري أبطال أوروبا تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز (3) كأس الاتحاد الإنجليزي كأس الرابطة (3) درع الاتحاد الإنجليزي إنتر ميلان الدوري
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الننى

النني: مبروك للمنتخب.. المصريين يستاهلوا يفرحوا

وجه محمد النني لاعب بيشكتاش التركي والمنتخب الوطني الأول التهنئة لمنتخب مصر الأولمبي، وذلك بعد الأداء الرجولي الذى منحهم التأهل لنهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة، وحَصْدِ مقعدٍ في أولمبياد طوكيو 2020. وقال اللاعب صاحب الـ27 عامًا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في تغريدة: "مبروك لرجالة المنتخب الأولمبي التأهل لاوليمبياد طوكيو، اللعب في الأوليمبياد شرف، وبروحكم العالية مش هنكتفي بالتمثيل المشرف، المصريين يستاهلوا الفرحة وانتوا تستاهلوا النجاح".
محمد صلاح

الإصابة تبعد محمد صلاح عن مواجهة كريستال بالاس

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأربعاء أن الدولى المصرى محمد صلاح لن يستطيع المشاركة مع ليفربول فى لقاء كريستال بالاس السبت المقبل خلال مباريات الجولة الثالثة عشرة بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" في ظل عدم تعافيه من الإصابة التي يعاني منها في كاحل القدم، حيث نشرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن محمد صلاح وأندرو روبرتسون، الظهير الأيسر للفريق، يعانيان من إصابات في الكاحل ستمنعهما من مواجهة كريستال بالاس التي ستجمع بينهما على ملعب فريق كريستال بالاس.
فرجاني -ساسي‎

أمير مرتضى يطمئن على فرجانى ساسى بعد الإصابة

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه تواصل مع الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى للاطمئنان عليه عقب خروجه مصابا فى لقاء منتخب بلاده أمام غينيا الاستوائية فى تصفيات أمم إفريقيا 2021، حيث أوضح المشرف العام على الكرة أن الإصابة هى شد بسيط فى العضلة الضامة وغير مقلقة. ومن المقرر أن يعود اللاعب وزميله حمدى النقاز من تونس غدا للانتظام فى تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة إنبى يوم الإثنين المقبل بالدورى العام.
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هاري-كين (2)

الهداف التاريخي لإسبانيا: كين أفضل مهاجم في العالم

وصف النجم الإسباني ديفيد فيا، الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير ومنتخب إنجلترا، بأنه أفضل مهاجم في العالم، كما يعتقد الهداف التاريخي لمنتخب إسبانيا أنه لا يمكن لأحد أن يلمس الكرة مثلما يفعل هاري كين قائد منتخب إنجلترا. كين في الوقت الحالي لديه 32 هدفًا في 45 مباراة مع منتخب الأسود الثلاثة، بعد الثلاثية التي سجلها في مرمى الجبل الأسود، وهدفه في كوسوفو، عندما وصلت إنجلترا إلى «يورو 2020» الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يعود وايت هارت لين تحت إشراف البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد إقالة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.
ماوريسيو-بوكيتينو (1)

كشف حساب ماوريسيو بوكيتينو مع توتنهام

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي إقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، بسبب تراجع النتائج، قبل أن يعين المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، مديرًا فنيا للفريق، اليوم الأربعاء. وسيقود "سبيشيال وان" السبيرز في مباراة السبت المقبل، أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، علمًا بأن جوزيه مورينيو صاحب الـ56 عامًا، يحلم بأن يصبح أول مدير فني يحقق بطولات كبرى مع 3 أندية إنجليزية مختلفة، بعدما درب تشيلسي ومانشستر يونايتد.
جوزيه مورينيو (1)

مورينيو يكشف عن سر انجذابه إلى توتنهام

«متحمس للانضمام إلى نادٍ لديه تراث عظيم، وأن أعمل مع هؤلاء المشجعين المتحمسين، والجودة التي يتمتع بها هذا النادي تثيرني، سواء في الفريق الأول أو الأكاديمية، كما أن العمل مع هؤلاء اللاعبين هو سر انجذابي إلى توتنهام»، بتلك الكلمات أدلى المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، المدرب السابق لكل من تشيلسي ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني وبورتو البرتغالي، بأول تعليق بعد إعلان توليه رسميا القيادة الفنية لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الأربعاء.
مورينيو‎

توتنهام يعلن تعيين مورينيو خلفًا لبوكيتينو

أعلن نادي توتنهام رسميا عن التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب السابق لكل من تشيلسي ومانشستر يونايتد، خلفًا للأرجنتيني المقال ماوريسيو بوكيتينو، وذلك بعقد يمتد لأربع سنوات حتى عام 2023، ووصف الموقع الرسمي للسبيرز، المدرب البرتغالي بأحد أنجح المدربين في العالم بفضل تتويجه بـ25 لقبًا في مسيرته، إلى جانب حنكته التكتيكية. وقال دانييل ليفي، رئيس السبيرز: "جوزيه لديه خبرات كبيرة، وينجح في التأثير فى الفرق، وهو متميز بشكل رائع على المستوى الفني".
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