7 مكاسب مصرية بعد الفوز التاريخي على جنوب إفريقيا

الانتصار الذي حققه الأولمبي أنهى به تفوق الكرة في جنوب إفريقيا على نظيرتها المصرية في السنوات الـ8 السابقة، آخرها خروج المنتخب الأول في ثمن نهائي أمم إفريقيا السابقة

تحرير:كريم أحمد ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص

حصد المنتخب الأولمبي مكاسب بالجملة عقب فوزه الكبير على نظيره الجنوب إفريقي بثلاثة أهداف دون رد، في نصف نهائي النسخة الثالثة لكأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، في المواجهة التي شهدها ملعب القاهرة الدولي وأدارها الحكم الدولي السنغالي داودا جويي، ليلحق المنتخب المصري بنظيره الإيفواري في لقاء النهائي. وأحرز أهداف اللقاء للمنتخب الأولمبى رمضان صبحي من ركلة جزاء في الدقيقة 59، قبل أن يضيف عبد الرحمن مجدي الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة 84، وفي الدقيقة 88 عاد عبد الرحمن مجدي من جديد ليسجل الهدف الثالث قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقائق معدودة.

الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عدَّد مكاسب فوز المنتخب الأولمبي على النحو التالي: 1- التأهل لطوكيو وحلم الميدالية أبرز مكاسب المنتخب كان التأهل لنهائيات مسابقة كرة القدم في دورة طوكيو 2020 للمرة الثانية عشرة في تاريخ البلاد بعد الغياب عن المشاركة في دورة ريو دي جانيرو 2016. شوقي غريب،

1- التأهل لطوكيو وحلم الميدالية

الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عدَّد مكاسب فوز المنتخب الأولمبي على النحو التالي:

2- أرقام قياسية بالجملة

أبرز مكاسب المنتخب كان التأهل لنهائيات مسابقة كرة القدم في دورة طوكيو 2020 للمرة الثانية عشرة في تاريخ البلاد بعد الغياب عن المشاركة في دورة ريو دي جانيرو 2016.شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب، أعلن قبل انطلاق البطولة عن أمله في إحراز أول ميدالية لمصر بالدورات الأولمبية في عاصمة "بلاد الساموراي" التي شهدت أفضل إنجاز لمصر عندما أحرز جيل 1964 المركز الرابع بعد 36 عامًا من تأهل منتخب مصر للمربع الذهبي في ظهوره الأولمبي الثالث في دورة أمستردام 1929، بقيادة الأسطورة محمود مختار "التتش".مصر أكثر دول إفريقيا مشاركة في "العرس الأولمبي" وتسعى للانضمام إلى ثلاث دول من "قارة المواهب" سبق لها الفوز بميداليات أولمبية، وهي غانا صاحبة برونزية برشلونة 1992، والكاميرون التي أحرزت ذهبية سيدني 2000، بالإضافة إلى نيجيريا التي توجت بالمعادن الثلاثة بفوزها بذهبية أتلانتا 1996، وفضية بكين 2008، وبرونزية ريو دي جانيرو 2016.

3- خطوة واحدة على التتويج

بات منتخب مصر أول فريق في تاريخ البطولة الإفريقية يتمكن من تحقيق 4 انتصارات متتالية في طريقه للمباراة النهائية بحصده العلامة الكاملة في مرحلة المجموعات بالفوز على مالي وغانا والكاميرون، ثم تفوقه في نصف النهائي على جنوب إفريقيا التي تلقت أول خسارة لها في البطولة أمام مصر، كما اهتزت شباكها للمرة الأولى بعد صمود دام 270 دقيقة في الدور الأول و58 دقيقة في نصف النهائي حتى سجل رمضان صبحي الهدف الأول (ق 59) من علامة الجزاء، وأضاف عبد الرحمن مجدي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين (84 و89).وبرصيد 9 أهداف أصبح منتخب مصر أكثر منتخب في تاريخ البطولة يسجل هذا العدد من الأهداف في الدور الأول ونصف النهائي في انتظار تعزيز الرقم القياسي في المباراة النهائية أمام كوت ديفوار.

4- تأكيد التفوق ورد الاعتبار

بات المنتخب الأولمبي على بُعد خطوة واحدة من التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه بعد أن سبق له إحراز المركز الثالث في النسخة الأولى 2011 بالمغرب على حساب السنغال، ثم خرج من الدور الأول في ظهوره الثاني بالسنغال عام 2015.وحال تمكن رفاق الحارس محمد صبحي من الفوز بالكأس ستعود المنتخبات المصرية لمنصات التتويج القارية بعد غياب دام أكثر من 6 سنوات عندما تمكن منتخب الشباب من الفوز بكأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا في 2013 بالجزائر بعد الفوز على غانا بفارق ركلات الترجيح.

5- غريب يستعيد بريقه

الفوز الكبير أكد به المنتخب الأولمبي علوّ كعبه على نظيره الجنوب إفريقي بعدما حقق فوزه الثاني أمامه رسميا بعد التفوق (2 – 0) فى مرحلة المجموعات في بطولة 2011 ثم خرج بتعادل بهدف لمثله، وفاز (1 – 0) في آخر مواجهتين وديتين بينهما في أكتوبر الماضي.هذا الانتصار أنهى تفوق الكرة في جنوب إفريقيا على نظيرتها المصرية في السنوات الـ8 السابقة، وآخرها خروج المنتخب الأول أمام "بافانا – بافانا" في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية بالخسارة (0 – 1) في يوليو الماضي على ملعب القاهرة أيضًا.كانت جنوب إفريقيا قد بدأت تفوقها على نظيرتها المصرية في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2012 عندما ساهم "الأولاد" في الإطاحة بـ"منتخب الساجدين" وحرمه من التأهل بتفوقه عليه (1 – 0) على أرضه، ثم فرض التعادل السلبي في لقاء القاهرة.على مستوى المنتخبات أيضًا خرج منتخب مصر للناشئين من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2015 بالنيجر بعد خسارته (1 – 2) في اللقاء الأول ثم تعادله في اللقاء الثاني على أرضه (2 – 2).التفوق تواصل أيضًا على مستوى الأندية، حيث عانى الثنائي الكبير (الأهلي والزمالك) أمام أندية جنوب إفريقيا، إذ ودع "الأحمر" كأس الكونفيدرالية 2015 من نصف النهائي أمام أورلاندو بيراتس ثم ودع منافسات دوري الأبطال 2019 أمام ماميلودي صن داونز بتكبده أكبر خسارة في تاريخه الإفريقي بخماسية نظيفة في لقاء الذهاب."الأبيض" أيضا أخفق في استعادة لقب دوري الأبطال بعد غياب 14 عاما عندما خسر النهائي أمام صن داونز نفسه بالهزيمة (0 – 3) ذهابا ثم الفوز (1 – 0) في برج العرب.

6- القائد والهداف

استعاد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، بريقه وتجاوز الإخفاقات التي واجهته مع المنتخب الأولمبي في تصفيات دورة سيدني 2004، ومع المنتخب الأول في تصفيات أمم إفريقيا 2015 عندما تذيل مجموعته في المرة الأولى خلف تونس ونيجيريا والسنغال، وثالثا في المرة الثانية خلف السنغال وتونس بعد أن خسر 10 مباريات من إجمالي 12 في المناسبتين.التأهل لنهائي البطولة وبلوغ نهائيات دورة طوكيو أعادا بريق المدرب الستيني الذي سبق له قيادة منتخب الشباب للفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للشباب 2001 بالأرجنتين، ثم أحرز نفس المركز في الدورة الفرانكفونية بكندا في نفس العام، وأحرز بعدها كأس دورة الصداقة في قطر على حساب اليابان.

7- المنتخب الأول

دخل قائد منتخب مصر تاريخ البطولة من الباب الكبير كأول لاعب ينجح في التسجيل في نسختين، بنجاحه في إحراز هدف مصر الثاني أمام غانا في مرحلة المجموعات، والهدف الأول أمام جنوب إفريقيا في نصف النهائي بعد أن وقع هدفه الأول في شباك نيجيريا في نفس المرحلة في السنغال قبل 4 سنوات.وحال استمرار قيادته للمنتخب في طوكيو 2020 سيصبح نجم الأهلي من النجوم القلائل الذين دافعوا عن ألوان العلم المصري في كأس العالم والدورات الأولمبية بعد أن سبقه نجوم أبرزهم محمود مختار "التتش" ومحمد صلاح.مصطفى محمد هو الآخر في طريقه لدخول سجلات نجوم الكرة المصرية كأول هداف في بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا بعدما سجل 4 أهداف في الدور الأول، وبات على بُعد هدف واحد من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم النيجيري بيتر إتيبو، هداف النسخة السابقة في السنغال.

لم تقتصر مكاسب الفوز على جنوب إفريقيا على شوقي غريب ورجاله فحسب، بل امتدت إلى منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري، إذ ساهم تألق عدد من لاعبي المنتخب الأولمبي في توفير حلول بديلة له في بعض المراكز التي عانى من نقص خلالها في لقاءي كينيا وجزر القمر، خصوصا مركزي صانع الألعاب ورأس الحربة بتألق الثنائي رمضان صبحي ومصطفى محمد.