رياضة

7 مكاسب مصرية بعد الفوز التاريخي على جنوب إفريقيا

الانتصار الذي حققه الأولمبي أنهى به تفوق الكرة في جنوب إفريقيا على نظيرتها المصرية في السنوات الـ8 السابقة، آخرها خروج المنتخب الأول في ثمن نهائي أمم إفريقيا السابقة
تحرير:كريم أحمد ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص
المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي
حصد المنتخب الأولمبي مكاسب بالجملة عقب فوزه الكبير على نظيره الجنوب إفريقي بثلاثة أهداف دون رد، في نصف نهائي النسخة الثالثة لكأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، في المواجهة التي شهدها ملعب القاهرة الدولي وأدارها الحكم الدولي السنغالي داودا جويي، ليلحق المنتخب المصري بنظيره الإيفواري في لقاء النهائي. وأحرز أهداف اللقاء للمنتخب الأولمبى رمضان صبحي من ركلة جزاء في الدقيقة 59، قبل أن يضيف عبد الرحمن مجدي الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة 84، وفي الدقيقة 88 عاد عبد الرحمن مجدي من جديد ليسجل الهدف الثالث قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقائق معدودة.
الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عدَّد مكاسب فوز المنتخب الأولمبي على النحو التالي: 1- التأهل لطوكيو وحلم الميدالية   أبرز مكاسب المنتخب كان التأهل لنهائيات مسابقة كرة القدم في دورة طوكيو 2020 للمرة الثانية عشرة في تاريخ البلاد بعد الغياب عن المشاركة في دورة ريو دي جانيرو 2016. شوقي غريب،
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جاريث-بيل

جاريث بيل يثير غضب جماهير ريال مدريد

واصل الجناح الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد الإسباني، استفزازه الكبير لجماهير النادي الملكي، بعد احتفاله المثير مع لاعبي المنتخب بالتأهل لنهائيات أمم أوروبا 2020، إذ تأهل منتخب ويلز رسميا لنهائيات أمم أوروبا 2020، بعد الفوز على المجر بهدفين دون رد، صنع خلالهما هدفًا. واحتفل لاعبو منتخب ويلز على ملعب «كارديف سيتي» بالتأهل ليورو 2020، من خلال رفع علم ويلز مكتوبا عليه «ويلز.. الجولف.. مدريد»، وهو ترتيب أولويات جناح ريال مدريد. وأثار بيل غضب جماهير ريال مدريد، خاصة أن اللاعب كان سعيدًا للغاية برفع العلم الذي عليه أولوياته.
مانشستر-يونايتد‎

أجور مانشستر يونايتد تنخفض بنسبة 8.8% هذا الموسم

حقق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إيرادات بلغت 135.4 مليون جنيه إسترليني فى الربع الأول من عام 2019- 2020، ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 400 ألف جنيه إسترليني على نفس الفترة من العام الماضي. وقال مانشستر يونايتد في بيان مالي، إن الإيرادات التجارية بلغت 80.4 مليون جنيه إسترليني، بزيادة 5.9% على العام السابق، ويتوقع يونايتد أن تنخفض إيرادات 2020 السنوية هذا العام إلى ما يتراوح بين 560 و580 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بـ627.1 مليون جنيه إسترليني للعام المنتهي في 30 يونيو 2019.
مصر- تصعد -لاولمبياد -بيكين (3)

معاذ حجي: أشكر السيسي على ما يقدمه للكرة الإفريقية

وجه معاذ حجي، سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التنظيم الرائع من قبَل الدولة المصرية لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، ومن قبلها أمم إفريقيا للكبار. وقال «حجي» في المؤتمر الصحفي على هامش بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة: «كانت هناك مشكلة حدثت أمس، تتمثل في الوصول إلى استاد القاهرة، وهناك اجتماع بين اللجنة المنظمة وكاف حتى لا يتكرر ذلك في الختام، وننتظر حضور الجماهير في النهائي، خاصة من ساحل العاج وغانا وجنوب إفريقيا».
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مصر- وجنوب- افريقيا (2)

مدرب جنوب إفريقيا: ركلة جزاء مصر غير مستحقة

علق ديفيد نوتوانى المدير الفنى لمنتخب جنوب إفريقيا الأولمبى على سقوط فريقه اليوم أمام الفراعنة، فى نصف نهائى أمم إفريقيا تحت 23 سنة، مشيرًا إلى أن الضعط الجماهيرى كان له عامل فى خسارة منتخب بلاده. وقال نوتوانى فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة: "أهنئ المنتخب المصري على الإنجاز الرائع الذي حققوه بالتأهل وقدموا مباراة كبيرة كانت صعبة علينا ولم ننجح في التعامل مع هذا الأداء القوي". تابع المدير الفني: "عقب المباراة الودية مع مصر قبل البطولة قلت لشوقي غريب اتمنى أن نلتقي معًا في النهائي كان حلمًا بالنسبة لي".
شوقي غريب

شوقى غريب: قاتلنا من أجل الوصول لحلم التأهل

أكد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأولمبى على سعادته بتأهل الفراعنة للأولمبياد ولنهائى أمم إفريقيا تحت 23 سنة، مشيرًا إلى أن فريقه قاتل من أجل تحقيق الحلم والتأهل لنهائى بطولة كأس إفريقيا وبلوغ أولمبياد طوكيو. غريب قال فى المؤتمر الصحفى، إن مدرب جنوب إفريقيا تحدث معه قبل انطلاق البطولة مؤكدا شعوره بأن الفريقين سيتواجهان فى البطولة ويبلغان الأولمبياد، ويتمنى أن ينجح الأولاد فى تحقيق حلمهم، كما شدد غريب على أنه حقق الهدف الأول بالتأهل للأولمبياد، وهناك هدف آخر وهو التتويج بكأس إفريقيا لأول مرة فى التاريخ.
عمرو الجنايني - أشرف صبحي (2)

وزير الرياضة للمنتخب الأوليمبى: فى انتظار تحقيق حلم

عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بحضور عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصرى لكرة القدم اجتماعا مساء اليوم الإثنين 18 نوفمبر مع لاعبى المنتخب الأوليمبى لكرة القدم بقيادة شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب، وجهازه المعاون، وذلك لتحفيز جميع أعضاء المنتخب، قبل مباراة الغد الثلاثاء، مع نظيره الجنوب إفريقي فى الدور نصف النهائى لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتى تستضيفُها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجارى، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
منتخب مصر الأولمبي

أبرز أرقام الجولة الأولى في أمم إفريقيا

?بتعادل جنوب إفريقيا مع زامبيا بنتيجة (0 - 0) مساء أمس السبت، على ملعب السلام، اختتمت منافسات الجولة الأولى في مرحلة المجموعات بالنسخة الثالثة لكأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والتي انطلقت منافساتها يوم الجمعة، وتتواصل حتى الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري، بهذه النتيجة وضع كلا المنتخبين النقطة الأولى في رصيده، وحلا في المركزين الثاني والثالث في ترتيب المجموعة الثانية بفارق نقطتين عن منتخب كوت ديفوار الذي افتتح مباريات هذه المجموعة بفوز ولا أغلى على نظيره النيجيري (حامل اللقب) بهدف دون مقابل على نفس الملعب.
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