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السعيد: 84 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع الصناعة

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ م
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن قطاع الصناعة يستحوذ بصفته أكبر مكون للناتج المحلي الإجمالي، على نسبة 16.2% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018- 2019، فضلًا عن مساهمته بتوفير نحو 12.8% من مجموع العمالة، حيث يوفر فرص عمل لائقة ومنتجة. جاء ذلك خلال مشاركتها فى الجلسة العامة الـ13 لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لحوار السياسات بشأن سلاسل القيمة العالمية وتحويل الإنتاج والتنمية، الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة في مصر لأول مرة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأكدت السعيد اعتزام الحكومة المصرية الحفاظ على القدرة التنافسية لقطاع الصناعة، حيث خصصت 84.4 مليار جنيه مصري من الاستثمارات الموجهة نحو قطاع الصناعة خلال العام المالي 2019- 2020، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من تلك الاستثمارات موجهة نحو تنفيذ "المشروع القومي لبناء 13 مجمعا صناعيا"، واستكمال تنمية المناطق
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اسعار-الذهب-دهب (6)

الذهب يرتفع خلال تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل 660 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1467 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وزير-المالية -محمد-معيط

وزير المالية: نسعى لفتح أسواق جديدة لمصر في إفريقيا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون المتنامية مع إفريقيا ومنطقة البحر المتوسط، حيث يقوم المصدّرون المصريون بفتح أسواق جديدة تدريجيا للمنتجات المصرية، لافتا إلى ضرورة العمل مع المجالس التصديرية والكيانات الأخرى ذات الصلة؛ لتعظيم قدرات المصدرين والمنتجين المصريين حتى يستطيعوا تقديم منتجات تنافسية قادرة على الاندماج بشكل فعال في سلاسل القيمة العالمية. جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال اجتماع الجلسة العامة الثالثة عشرة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتعلقة بسلاسل القيمة العالمية والتحول الإنتاجي والتنمية.
وزير-الماليه

معيط: حققنا فائضا أوليا بـ2% لأول مرة منذ 15 عاما

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة نفذت، على مدى السنوات القليلة الماضية، برنامجًا شاملا للإصلاح الاقتصادي، حقق نتائج إيجابية ومشجعة، إذ تضمن إصلاحات جريئة لمعالجة الاختلالات الهيكلية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، والنمو المستدام والشامل بقيادة القطاع الخاص، وتحقيق الانضباط المالي والعدالة الاجتماعية، موضحًا أن العام المالي 2018- 2019 شهد تحقيق أعلى معدل نمو في المنطقة، وأعلى معدل نمو فى مصر منذ 10 سنوات بنسبة 5.6%. جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال اجتماع الجلسة العامة الثالثة عشرة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وزيرة التخطيط فى مؤتمر الاستثمار الثالث

التخطيط: الاحتياطي النقدي يغطي 9 أشهر من الواردات

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن برنامج إصلاح الاقتصاد الكلي الذي شرعت فيه الحكومة المصرية في عام 2016، استهدف بناء أساس متين لاقتصاد قوي مستعد لمواجهة التقلبات والتغييرات العالمية من خلال استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مع ضمان النمو المتوازن لجميع المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة في ما يتسق مع الأهداف المحددة في "إستراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030"، وخطة إفريقيا لعام 2063 وأهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال مشاركتها فى الجلسة العامة الـ13 لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لحوار السياسات.
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وزيرة التخطيط فى مؤتمر الاستثمار الثالث

التخطيط: الاحتياطي النقدي يغطي 9 أشهر من الواردات

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن برنامج إصلاح الاقتصاد الكلي الذي شرعت فيه الحكومة المصرية في عام 2016، استهدف بناء أساس متين لاقتصاد قوي مستعد لمواجهة التقلبات والتغييرات العالمية من خلال استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مع ضمان النمو المتوازن لجميع المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة في ما يتسق مع الأهداف المحددة في "إستراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030"، وخطة إفريقيا لعام 2063 وأهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال مشاركتها فى الجلسة العامة الـ13 لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لحوار السياسات.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

السعيد: المراكز التكنولوجية تقدم 120 خدمة حكومية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن هدف التحول الرقمي هو إتاحة الخدمات الرقمية بطرق بسيطة وتكلفة ملائمة في أي وقت وأي مكان لجميع المؤسسات والمواطنين من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة على المستوى القومي، وكذلك توطين وتحفيز الصناعات الرقمية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص العمل اللائق والمنتج. جاء ذلك خلال كلمتها والتى القتها نيابة عنها المهندسة غادة لبيب نائبة الوزير، اليوم الثلاثاء، في افتتاح الملتقى الثاني للتجارب والممارسات الإدارية الناجحة.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

التخطيط: 27.5 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع الصحة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن العام الثاني من خطة التنمية المستدامة 2019-2020 استهدف توجيه استثمارات كلية (عامة وخاصة) للخدمات الصحية تصل إلى 27.5 مليار جنيه، وذلك مقارنة بـ21.8 مليار جنيه فى العام السابق، مشيرة إلى أن الاستثمارات العامة تشكل منها 16.71 مليار جنيه بنسبة 60.7%، في حين تمثل الاستثمارات الخاصة نسبة 39.3% مع استحواذ الجهاز الحكومي على 87% من جملة الاستثمارات العامة. وأضافت "السعيد" أنه تمت الموافقة على دعم موازنة مركز أمراض الكلى بجامعة المنصورة بمبلغ 25 مليون جنيه خلال العام المالى الحالي.
وزيرة التخطيط فى مؤتمر الاستثمار الثالث

وزيرة التخطيط: 60% من سكان مصر «شباب» تحت سن الـ30

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر تتمتع بكونها دولة شابة، لافتة إلى أن نسبة الشباب دون الثلاثين تبلغ نحو 60% مشيرة إلى حرص الدولة على توفير كل ما يلزم لتأهيل الشباب والقيادة وتوفير فرص العمل اللائق لهم بل وتعزيز أفكار الرواد منهم من خلال برامج ريادة الأعمال والاهتمام بالتعليم الفني الصناعي، كما يسهم في دعمهم لإيجاد وتوفير فرص عمل لأنفسهم. جاء ذلك خلال كلمتها اليوم، الإثنين، في "قمة صوت مصر" على هامش فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، المنعقد في الفترة بين 3 و6 من نوفمبر الجاري.
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