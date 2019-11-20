السعيد: 84 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع الصناعة

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ م

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن قطاع الصناعة يستحوذ بصفته أكبر مكون للناتج المحلي الإجمالي، على نسبة 16.2% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018- 2019، فضلًا عن مساهمته بتوفير نحو 12.8% من مجموع العمالة، حيث يوفر فرص عمل لائقة ومنتجة. جاء ذلك خلال مشاركتها فى الجلسة العامة الـ13 لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لحوار السياسات بشأن سلاسل القيمة العالمية وتحويل الإنتاج والتنمية، الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة في مصر لأول مرة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأكدت السعيد اعتزام الحكومة المصرية الحفاظ على القدرة التنافسية لقطاع الصناعة، حيث خصصت 84.4 مليار جنيه مصري من الاستثمارات الموجهة نحو قطاع الصناعة خلال العام المالي 2019- 2020، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من تلك الاستثمارات موجهة نحو تنفيذ "المشروع القومي لبناء 13 مجمعا صناعيا"، واستكمال تنمية المناطق