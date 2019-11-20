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الإجابة «النهضة».. هل التجربة الديمقراطية في تونس تستحق الإشادة؟

تحرير:فاطمة واصل ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م
انتخابات تونس - صورة أرشيفية
انتخابات تونس - صورة أرشيفية
منذ اشتعال فتيل «ثورات الربيع العربي» والكثيرون يشيدون بتجربة تونس الديمقراطية، وقدرة الشعوب على الثورة والحصول على مكتسبات سياسية واقتصادية واجتماعية، معتبرين أن «الإجابة دائما تونس»، ليتم وضع البلد في مقارنة مع أي حدث سياسي في أي دولة شهدت احتجاجات كبيرة منذ عام 2011، فهل حقا في تونس تجربة ديمقراطية حقيقية أم أنها مجرد وهم؟ وهل هي استثناء؟ وهل فعلا تجربة تسعى لإقصاء الإسلام السياسي والفكر المتشدد كما يُروج لها؟
وصول قيس سُعيّد للسلطة في أكتوبر الماضي، نجح المرشح المستقل قيس سُعيّد في الوصول إلى سدة الحكم، بعد تفوقه على المرشح نبيل القروي المتهم في قضايا فساد، وكانت حركة النهضة - المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين - أول المهنأين لـ«سُعيّد»، داعية أنصارها للاحتفال مع الشعب التونسي في شارع الثورة
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وزير-الخارجية-الأمريكي-مايك-بومبيو

فلسطين: رفع قضية للجنائية الدولية ضد «مايك بومبيو»

كشف وزير الخارجية وشئون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي، عن توجه القيادة الفلسطينية خلال الأيام القليلة القادمة إلى المحكمة الجنائية الدولي، من أجل رفع قضية ضد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو شخصيا كونه يتحمل المسئولية المباشرة عن تداعيات وانعكاسات إعلانه الخطير بشأن المستوطنات، إذ قال المالكي في حديث لإذاعة صوت فلسطين اليوم الأربعاء، إن الإعلان الأمريكي من الناحية القانونية لا قيمة له، لكن من الناحية العملية فإن له انعكاسات خطيرة بتقويض السلم والأمن وإمكانية حل الدولتين وإنهاء حالة الاستقرار، وشجع نتانياهو على ضم أراضي الضفة بدءا من الأغوار في مخالفة واضحة للقانون الدولي.
قوات-الاحتلال

الاحتلال يُغلق مديرية التربية والتعليم بالقدس لمدة 6 شهور

أغلقت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مكتب مديرية التربية والتعليم في القدس القديمة لمدة 6 أشهر، كما اغلقت مكتب فضائية فلسطين الكائن في حي الصوانة لمدة 6 اشهر، بالإضافة إلى إغلاق المسجد الرصاصي وصادرت مفاتيحه، بقرار من وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، إذ تمركزت قوات ومخابرات الاحتلال عند مدخل مكاتب فضائية فلسطين، ثم اقتحمتها وقامت بتفيش بعض المكاتب، وصادرت أحد الحواسيب، ثم علقت قرارا يقضي باغلاقها لمدة 6 أشهر وسلمت مراسلته كريستين ريناوي استدعاء للتحقيق، وفقًا لما ذكرته وكالة معًا.
مظاهرات العراق

هل يهدأ العراق بعد إلغاء الامتيازات ومهلة الـ45 يوما؟

تحاول السلطات العراقية التحايل على مطالب المتظاهرين الذين خرجوا منذ أول أكتوبر الماضي للمطالبة بالإصلاحات العامة توفيرا للخدمات، وتأمين فرص العمل، ومحاربة الفساد المستشري، وتحولت تلك التظاهرات بعد استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين إلى الدعوة إلى استقالة الحكومة وحل مجلس النواب، بعدما سقط على أثرها مئات القتلى والجرحى. تطورات سياسية تتزامن مع زيادة قمع السلطات الأمنية للمحتجين، ففي خضم حركة الاحتجاجات الشعبية في العراق، ألغى مجلس النواب العراقي امتيازات المسؤولين في الدولة، وذلك بعد أن صادق على قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع.
مستوطنات

فلسطين: موقف أمريكا من المستوطنات أكبر جرائم العصر

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن الولايات المتحدة الأمريكية ترتكب خطأ تاريخيا من خلال اتباعها سياسة استعمارية بموقفها من القدس والمستوطنات، وهي تشكل بذلك أكبر جرائم العصر، الأمر الذي جعل قوى إقليمية تفقد دورها المهم في مجريات الأحداث، مضيفًا في تصريح اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن استمرار هذه الأخطاء سيؤدي إلى استمرار احتراق المنطقة بأسرها، وهذا الحريق جراء هذه السياسة الأمريكية الفاشلة في المجالات كافة لن ينجو منه أحد.
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حبيبى- الجميلي (2)

رئيس الحكومة التونسية أمام اختبار صعب ومشهد مشتت

يعقد التونسيون الكثير من الآمال على الحكومة المرتقبة بقيادة الحبيب الجملي الذي تم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد تقديم حركة النهضة التونسية له كمرشح رسمي لرئاسة الوزراء. رئيس الجمهورية كلف الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة الجديدة، خلال مدة لا تتجاوز شهرين، بحسب ما ينص عليه الدستور التونسي ليقدم تشكيلة حكومته للبرلمان على أن تنال ثقة غالبية 109 أصوات. يأتي تكليف الجملي بعد انتخاب راشد الغنوشي زعيم ومؤسس حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية الأربعاء، رئيسا للبرلمان بغالبية 123 صوتا بعد أن حصل على دعم منافسه حزب "قلب تونس".
حبيبى- الجميلي (2)

بلا انتماء سياسي.. 9 معلومات عن رئيس الحكومة التونسية

كلف الرئيس التونسي قيس سعيد مرشح حركة النهضة، الحبيب الجُمْلي، 60 عاما، بتشكيل حكومة جديدة، والذي لا يعرف له أي توجه سياسي أو حزبي، وجاء اختيار الحركة لها، بصفتها الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية، إذ اشترطت معظم الأحزاب الممثلة في البرلمان التونسي تعيين رئيس حكومة من خارج حركة النهضة حتى تدخل في مشاورات لتشكيل ائتلاف حكومي، وأكد الجملي، أن الحكومة القادمة ستكون في خدمة إرادة الشعب التي تم التعبير عنها في الانتخابات الأخيرة، وسيتم تشكيلها على أساس الكفاءة والنزاهة بغض النظر عن الانتماءات السياسية.
راشد الغنوشي

بعد التوافق الأخير.. الغنوشي من المنفى لقبة البرلمان

حَول راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس وجهته من رئاسة الحكومة المقبلة إلى رئاسة البرلمان التونسي، بعد انتخابه رئيسا للبرلمان لخمس سنوات مقبلة بـ123 صوتا من أصل 217، بعد دعم حركة "قلب تونس" له. وترقب التوانسة رئيس البرلمان الجديد وسط التوقعات الأولية التي أشارت إلى أن حظوظ زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، في الفوز بهذا المنصب، والتي أصبحت واقعية، بعد مفاوضات الساعات الأخيرة، التي أفضت إلى توافق غير منتظر بين حزب "حركة النهضة" (52 مقعدًا) وحزب "قلب تونس" (38) ومعهما كتلة ائتلاف الكرامة (21 مقعدا) وكتلة الإصلاح الوطني (16 مقعدا).
قيس سعيد

قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لتونس

أدى الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد، صباح اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية ليصبح رئيسا جديدا للبلاد، لفترة رئاسية مدتها 5 سنوات، وذلك خلال جلسة للبرلمان. وحسب الفصل 76 من الدستور تلا سعيد، 61 سنة، اليمين الدستورية التالية: "أقسم باللّه العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها." وبعد ذلك ألقى الرئيس الجديد خطابا إلى الشعب التونسي، قال فيه إن ما حصل في تونس ثورة سياسية وثقافية في آن، مضيفا أن التونسيين اختاروا الحرية والديمقراطية، ولن يتراجعوا عنها.
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