رياضة

مدرب ألمانيا يقلل من مخاوف دور المجموعات في اليورو

٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م
يواكيم لوف
يواكيم لوف
أعرب يواكيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، عن سعادته الكبيرة بالمستوى المميز الذي قدمه المانشافت أمس، في التغلب على إيرلندا الشمالية بنتيجة 6-1، في ختام التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وتحدث لوف عقب المباراة بعد التأهل لليورو في صدارة المجموعة، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للاتحاد الألماني لكرة القدم، قائلًا: "المباراة كانت ماتعة، ولعبنا بثبات حتى النهاية، حتى بعد التقدم بـ3 أهداف، واصلنا التقدم للأمام وأردنا تسجيل المزيد، وهو ما يجعلنا نشعر برضا بالغ".
وأضاف: "إيرلندا الشمالية تقدمت في النتيجة من أول تسديدة على مرمانا، لكننا لم نتأثر بذلك، على الرغم من عدم سهولة العودة، خصوصا مع اعتماد المنافس على اللعب بعمق دفاعي شديد، إلى جانب قيامهم بتحصين منطقة الجزاء أمامنا بـ9 لاعبين في بعض الأحيان".   وأثنى لوف على أداء لاعبيه وكيفية تعاملهم مع التأخر
اقرأ المزيد
جاريث-بيل

جاريث بيل يثير غضب جماهير ريال مدريد

واصل الجناح الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد الإسباني، استفزازه الكبير لجماهير النادي الملكي، بعد احتفاله المثير مع لاعبي المنتخب بالتأهل لنهائيات أمم أوروبا 2020، إذ تأهل منتخب ويلز رسميا لنهائيات أمم أوروبا 2020، بعد الفوز على المجر بهدفين دون رد، صنع خلالهما هدفًا. واحتفل لاعبو منتخب ويلز على ملعب «كارديف سيتي» بالتأهل ليورو 2020، من خلال رفع علم ويلز مكتوبا عليه «ويلز.. الجولف.. مدريد»، وهو ترتيب أولويات جناح ريال مدريد. وأثار بيل غضب جماهير ريال مدريد، خاصة أن اللاعب كان سعيدًا للغاية برفع العلم الذي عليه أولوياته.
مانشستر-يونايتد‎

أجور مانشستر يونايتد تنخفض بنسبة 8.8% هذا الموسم

حقق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إيرادات بلغت 135.4 مليون جنيه إسترليني فى الربع الأول من عام 2019- 2020، ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 400 ألف جنيه إسترليني على نفس الفترة من العام الماضي. وقال مانشستر يونايتد في بيان مالي، إن الإيرادات التجارية بلغت 80.4 مليون جنيه إسترليني، بزيادة 5.9% على العام السابق، ويتوقع يونايتد أن تنخفض إيرادات 2020 السنوية هذا العام إلى ما يتراوح بين 560 و580 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بـ627.1 مليون جنيه إسترليني للعام المنتهي في 30 يونيو 2019.
مصر- تصعد -لاولمبياد -بيكين (3)

معاذ حجي: أشكر السيسي على ما يقدمه للكرة الإفريقية

وجه معاذ حجي، سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التنظيم الرائع من قبَل الدولة المصرية لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، ومن قبلها أمم إفريقيا للكبار. وقال «حجي» في المؤتمر الصحفي على هامش بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة: «كانت هناك مشكلة حدثت أمس، تتمثل في الوصول إلى استاد القاهرة، وهناك اجتماع بين اللجنة المنظمة وكاف حتى لا يتكرر ذلك في الختام، وننتظر حضور الجماهير في النهائي، خاصة من ساحل العاج وغانا وجنوب إفريقيا».
اقرأ المزيد من الأخبار
مباراة ألمانيا وهولندا (3)

نجم ألمانيا يشعر بالغضب بعد تسجيله «هاتريك»

قدم نجم بايرن ميونيخ، سيرجي جنابري، مستوى لافتا للنظر في فوز ألمانيا، أمس، على إيرلندا الشمالية بنتيجة 6-1، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك بعدما سجل هاتريك جديدا في ذلك اللقاء، إلا أنه خرج ليعرب عن غضبه الشديد؛ بسبب كثرة الحديث مؤخرًا عن ضرورة التغيير في صفوف المانشافت. وأبرز الموقع الإلكتروني للاتحاد الألماني لكرة القدم، تصريحات جنابري عقب المباراة، إذ قال: "بدأت أشعر بالانزعاج من الحديث عن الثورة والتغيير، فنحن فريق شاب، ونفهم بعضنا بشكل جيد".
ويلز

صراع ثلاثي على البطاقة الأخيرة المؤهلة لليورو

تتواصل اليوم الثلاثاء مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك بعد ضمان 19 منتخبًا التأهل للبطولة، وتبقى بطاقة واحدة لم يتم حسمها من التصفيات قبل البدء في الملحق، وسيتم حسم تلك البطاقة اليوم من مباريات المجموعة الخامسة والتي تأهلت عنها كرواتيا بالفعل، وتستقبل ويلز نظيرتها المجر في تمام الساعة 9:45 مساء على ملعب كارديف سيتي، وتحتل ويلز المركز الثالث برصيد 11 نقطة، بينما تتواجد المجر في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بينما تستقبل سلوفاكيا الرابعة بـ10 نقاط نظيرتها أذربيجان الأخيرة بقطة واحدة الساعة 9:45 مساء. على ملعب مالاتينسكيو.
منتخب- إنجلترا

ساوثجيت يبرز نقطة ضعف الأسود الثلاثة

قدم المنتخب الإنجليزي عروضًا مميزة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، بعدما اختتم التصفيات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 21 نقطة، مسجلًا 37 هدفًا واستقبلت شباكه 6 أهداف فقط، وضمنت إنجلترا، أن تكون من بين أول 6 مصنفين في بطولة أوروبا، بعد أن أحرزت ثلاثة أهداف متأخرة لتفوز 4-0 على مستضيفتها كوسوفو في ختام التصفيات أمس الأحد، وباستثناء خسارتها في جمهورية التشيك الشهر الماضي، لم تبذل إنجلترا أي مجهود يذكر للفوز على منتخبات مثل كوسوفو والجبل الأسود وبلغاريا وكذلك التشيك حيث سحقتها 5-0 في ويمبلي.
ايطاليا‎

إسبانيا وإيطاليا يختتمان تصفيات اليورو اليوم

تتواصل اليوم الإثنين مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما تستقبل إيطاليا نظيرتها أرمينيا على ملعب رينزو باربيرا في تمام الساعة 9:45 مساء، وتحتل إيطاليا صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 27 نقطة وضمنت التأهل لليورو بالفعل، وتحتل أرمينيا المركز الرابع برصيد 10 نقاط، وفي نفس المجموعة تستقبل اليونان الثالثة برصيد 11 نقطة، نظيرتها فنلندا الثانية برصيد 18 نقطة على ملعب أثينا الأولمبي في تمام الساعة 9:45 مساء، وضمنت فنلندا التأهل لليورو بالفعل.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]