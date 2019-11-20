مدرب ألمانيا يقلل من مخاوف دور المجموعات في اليورو

٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م

يواكيم لوف

أعرب يواكيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، عن سعادته الكبيرة بالمستوى المميز الذي قدمه المانشافت أمس، في التغلب على إيرلندا الشمالية بنتيجة 6-1، في ختام التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وتحدث لوف عقب المباراة بعد التأهل لليورو في صدارة المجموعة، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للاتحاد الألماني لكرة القدم، قائلًا: "المباراة كانت ماتعة، ولعبنا بثبات حتى النهاية، حتى بعد التقدم بـ3 أهداف، واصلنا التقدم للأمام وأردنا تسجيل المزيد، وهو ما يجعلنا نشعر برضا بالغ".

وأضاف: "إيرلندا الشمالية تقدمت في النتيجة من أول تسديدة على مرمانا، لكننا لم نتأثر بذلك، على الرغم من عدم سهولة العودة، خصوصا مع اعتماد المنافس على اللعب بعمق دفاعي شديد، إلى جانب قيامهم بتحصين منطقة الجزاء أمامنا بـ9 لاعبين في بعض الأحيان". وأثنى لوف على أداء لاعبيه وكيفية تعاملهم مع التأخر

وأضاف: "إيرلندا الشمالية تقدمت في النتيجة من أول تسديدة على مرمانا، لكننا لم نتأثر بذلك، على الرغم من عدم سهولة العودة، خصوصا مع اعتماد المنافس على اللعب بعمق دفاعي شديد، إلى جانب قيامهم بتحصين منطقة الجزاء أمامنا بـ9 لاعبين في بعض الأحيان".



وأثنى لوف على أداء لاعبيه وكيفية تعاملهم مع التأخر في النتيجة، مضيفًا: "لقد طالبتهم اليوم باللعب والركض بسلاسة، لهذا قدمنا عرضًا مميزًا أمتع الجماهير، ومضى كل شيء بأفضل طريقة حتى النهاية".



وفي ختام تصريحاته، بدد لوف أي مخاوف بشأن قوة المجموعة المنتظرة لمنتخب بلاده في بطولة اليورو، مذكرًا الجميع بصعوبة مجموعة المانشافت في نسخة عام 2012، حينما كانت تضم هولندا والبرتغال والدنمارك، لكن الفريق تجاوزها متصدرًا بالعلامة الكاملة.