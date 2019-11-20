هل يهدأ العراق بعد إلغاء الامتيازات ومهلة الـ45 يوما؟

قانون إلغاء امتيازات المسؤولين لاقى اعتراض عدد من النواب من كتل سياسية مختلفة، لافتين إلى أن الصيغة الحالية لهذا القانون ‏أبقت على امتيازات بعض المسؤولين

تحرير:وفاء بسيوني ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م

تحاول السلطات العراقية التحايل على مطالب المتظاهرين الذين خرجوا منذ أول أكتوبر الماضي للمطالبة بالإصلاحات العامة توفيرا للخدمات، وتأمين فرص العمل، ومحاربة الفساد المستشري، وتحولت تلك التظاهرات بعد استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين إلى الدعوة إلى استقالة الحكومة وحل مجلس النواب، بعدما سقط على أثرها مئات القتلى والجرحى. تطورات سياسية تتزامن مع زيادة قمع السلطات الأمنية للمحتجين، ففي خضم حركة الاحتجاجات الشعبية في العراق، ألغى مجلس النواب العراقي امتيازات المسؤولين في الدولة، وذلك بعد أن صادق على قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع.

إلغاء امتيازات المسؤولين ضمن حزمة الإصلاحات الحكومية وجدت القوانين، التي تعطلت خلال السنوات السابقة أكثر من مرة لأسباب سياسية بعد الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، توجها سياسيا داعما لإقرارها من بعض القوى المنادية بالإصلاح، أهم تلك القوانين كان إلغاء المنح المالية التي خصصت للنواب عام 2015، ومنع البرلمان

إلغاء امتيازات المسؤولين

ضمن حزمة الإصلاحات الحكومية وجدت القوانين، التي تعطلت خلال السنوات السابقة أكثر من مرة لأسباب سياسية بعد الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، توجها سياسيا داعما لإقرارها من بعض القوى المنادية بالإصلاح، أهم تلك القوانين كان إلغاء المنح المالية التي خصصت للنواب عام 2015، ومنع البرلمان من تخصيص مبالغ علاج مالية للرئاسات الثلاث، وسحب الحمايات منها لكي يتم تحديد عدد الحماية من قبَل رئيس الوزراء حصرا، وكذلك منع القانون الجديد تخصيص مبالغ مالية للنواب كبدل سكن. ومن المفترض أن ينفذ هذا القانون اعتبارا من السنة المقبلة.

رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي هيثم الجبوري، قال في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء: "استجابةً لتوجيهات المرجعية ومطالب المتظاهرين، عكفت اللجنة المالية بالتعاون مع اللجان الأخرى على تقييم مشروع قانون إلغاء الامتيازات للمسؤولين".

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وأشار إلى أن "مقترح القانون تضمن إلغاء بدلات الإيجار للنواب وإلغاء تخصيصات العلاج الطبي في الرئاسات الثلاث وجميع مؤسسات الدولة، كما تم تقليل عدد السيارات المخصصة للرئاسات والوزراء بشكل كبير"، مضيفا أن "عملية التعاقد مع حمايات النواب كان النائب هو من يتولاها، لكنها الآن أصبحت من قبل الدائرة القانونية لكل رئاسة وبشكل مباشر، وتتولى متابعة شؤونهم المالية والإدارية".

كما تضمن مشروع القانون إيقاف استئجار الطائرات لأي سبب كان، وفي حال استخدامها يتحمل المستأجر تكاليف الإيجار، كما تم تخفيض مخصصات الإيفادات، وفقا لـ"روسيا اليوم".

لا يتناسب مع المطالب

رغم محاولة البرلمان امتصاص غضب المتظاهرين بالتصويت على هذا القانون، فإن القانون لاقى اعتراض عدد من النواب من كتل سياسية مختلفة، حيث عبروا في مؤتمر صحفي عقدوه بعد تصويت البرلمان على القانون، عن عدم رضاهم، ولفتوا إلى أن الصيغة الحالية لهذا القانون ‏أبقت على امتيازات بعض المسؤولين، ومنها الرئاسات الثلاث والوزراء والمديرون ‏العامون والوكلاء والمستشارون.





النواب المعترضون أشاروا إلى أن التعديلات لا تتناسب مع مطالب المتظاهرين والشارع العراقي، كما أن القانون بصيغته الحالية لم ينص على استعادة السيارات والدور من ‏المسؤولين منذ فترة مجلس الحكم الانتقالي وحتى اليوم، بحسب تأكيدهم.

وأشاروا إلى أن النواب ممثلي الشعب أوقفوا المشروع، وطلبوا من اللجنة ‏المالية تعديل فقراته وإعادة قراءته ليتناسب مع المطالب الشعبية ورؤية ‏المرجعية الرشيدة، بحسب تعبيرهم.



النائب جواد حمدان أعرب عن رفضه للقانون قائلا: "بعض ‏المسؤولين في الدولة، منذ 2003 وحتى الآن، يتنعمون بالامتيازات والدور الفارهة ‏وعدد كبير من السيارات والحمايات، ولم ينص القانون الجديد على سحب هذه ‏الامتيازات من أولئك المسؤولين وحماياتهم"، بحسب "بغداد بوست".

مهلة لعبد المهدي

وفي محاولة أخرى لتخفيف حدة الأزمة الحادة التي تمر بها البلاد، اتفقت 12 كتلة سياسية في العراق تمثل أبرز الكتل والتحالفات البرلمانية، على منح رئيس الوزراء عادل عبد المهدى مهلة زمنية أمدها 45 يوما، لتلبية مطالب المتظاهرين.

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جاء ذلك عقب اجتماع عُقد في منزل رئيس تيار الحكمة المعارض عمار الحكيم، اتفق المشاركون خلاله على ستة قرارات وتوصيات، إضافة إلى خمسة مقترحات مهمة، بينما هددوا بسحب الثقة من الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة إذا تبين عجز الحكومة أو مجلس النواب عن تنفيذ المواد والخطوات المذكورة ضمن التوقيتات المشار إليها.

واجتمع مختلف قادة الكتل السياسية في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، وسط العاصمة بغداد، بغية الخروج بحل للأزمة الحالية التي تعصف بالنظام السياسي في العراق، والعمل على الإسراع بتنفيذ الإصلاحات في محاولة لامتصاص غضب الشارع منذ أكتوبر الماضي.

إلا أن هذا اللقاء تعرض للعديد من الانتقادات، فقد انتقد حزب "عمل" الذي يتزعمه سليم الجبوري رئيس البرلمان السابق، مخرجات المناقشات والاجتماعات التي عقدها عدد من القوى السياسية المشاركة في السلطة، واصفا إياها بأنها لا تلبي طموح الجماهير ولا تتحدث عن معالجات.

وقال الحزب في بيان إن "بعض الأطراف المشاركة في وضع الحلول هي بالأساس متسببة في المشكلات وليس لها القدرة على إيجاد حلول ناجعة للشعب العراقي".

كما انتقدت جبهة الإنقاذ والتنمية التي يتزعمها أسامة النجيفي رئيس البرلمان الأسبق، مقررات اجتماع الكتل السياسية. وقالت الجبهة في بيان لها إن "رئيسها أسامة عبد العزيز النجيفي، وقيادة الجبهة اطلعوا على مقررات الاجتماع الذي عُقد مساء يوم الإثنين 18 نوفمبر 2019، وضم قادة الكتل السياسية لمناقشة الوضع السياسي، ووضع الحلول لتنفيذ مطالب المتظاهرين، وبعد دراسة هذه المقررات، تعلن جبهة الإنقاذ والتنمية عن عدم موافقتها على هذه المقررات كونها تهدف إلى ترسيخ نفوذ الرموز السياسية الحالية ولا تفتح باب التغيير وتداول السلطة الحقيقي الذي يطالب به الشعب"، بحسب ما نقلته "الشرق الأوسط".

مضيعة للوقت

وكان لافتا عدم حضور تحالف "سائرون" الذي يتلقى الدعم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فى الاجتماع، رغم أنه أبرز كتلة سياسية في العراق.

وأعزت كتلة "سائرون" النيابية غيابها عن اجتماع القادة السياسيين إلى أنه "مضيعة للوقت"، وبينما قلل ساسة آخرون من أهمية مخرجات الاجتماع الأخير، نفت زعامات سياسية توقيعها على ورقة الإصلاح التي ألزمت حكومة عادل عبد المهدي بتنفيذها.

النائب عن الكتلة رامي السكيني علق على غياب "سائرون" قائلا إن "موقف (سائرون) أو التيار الصدري يؤكد وجود مشكلات مفصلية في العملية السياسية، وضرورة تصحيح مسار العملية التي تبدأ باستقالة الحكومة، وتعديل قانون المفوضية وجعلها مستقلة، وتشريع قانون شفاف للانتخابات، وإجراء انتخابات مبكرة"، مشيرا إلى أن "أغلب الكتل السياسية رفضت هذا الموقف وسعت إلى المماطلة والتأخير للرجوع إلى المربع الأول".

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وأضاف أن "(سائرون) فوجئ بالاجتماع الذي عُقد الإثنين، وغيره من الاجتماعات التي تعقد بشكل دوري منذ أسبوعين"، موضحا أن "الاجتماع لم يأتِ بجديد، بل على العكس، البيان الذي خرج بعد الاجتماع متناقض مع نفسه، فتارة يحمل الحكومة المسؤولية وتارة يطلب منها".



كما أكد النائب عن كتلة "سائرون" سلام الشمري، أن "عدم حضورنا كتحالف (سائرون) اجتماع الكتل السياسية، لقناعتنا الكاملة بعدم جدواه، ونعده عودة للمربع الأول من دون حلول"، مضيفا: "ما حصل محاولة من بعض الكتل السياسية لتوحيد الفرق والجهود لمواجهة المطالب المشروعة للشعب العراقي الذي لن يقبل، ونحن معه، إلا بالإصلاح الشامل للعملية السياسية".