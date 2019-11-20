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نائب: نحتاج لإعادة ثقافة الوقف بين المواطنين

تحرير:أحمد جاد ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
قال محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، إن الأوقاف تعرضت للعديد من الأزمات والسرقات التي نتجت عن إما الاستعانة بشخصيات غير مؤهلة من خارج دولاب الهيئة، لإدارة ملف من أخطر ما يكون، وهو أموال الأوقاف وثروتها، ما ينتج عنه تخبط في القرارات، وإما لقضايا فساد تتعلق برؤساء مجالس الإدارة، مضيفا أن بعضا ممن جلسوا على كرسي الهيئة كانوا أبعد ما يكونون عن فهم أمورها وتعقيداتها المختلفة وحجم ثرواتهم في الداخل والخارج، وطبيعة عمل الموظفين في الهيئة، وآلية عمل المحصلين في المحافظات المختلفة وغير قادرين على وضع خطط عمل مستقبلية.
وأوضح زين الدين أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى ضياع مصداقية الأوقاف بين المواطنين، ما يستدعي إعادة نشر ثقافة الوقف بينهم من جديد، وعمل إعلانات لجذب المواطنين لوقف أموالهم بعدما أحجم الناس عن ذلك وتوفير كشف حساب سنويا من قبل الأوقاف، بمجمل أعمالها خلال العام، أوجه وحجم الإنفاق، أوجه وحجم الصرف، ما حققته
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السيسى-وميركل

السيسي يشيد بالطفرة النوعية في العلاقات المصرية الألمانية

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في دار المستشارية في العاصمة الألمانية برلين، بالطفرة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات، مؤكدا تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، معربا عن تقديره للقاء ميركل، وتطلعه لمزيد من انخراط ألمانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات.
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الكرنك يحتفل مع ضعاف السمع باليوم العالمي للطفولة (صور)

في لفتة إنسانية تعكس إيمان الشركة الوطنية "مصر للطيران" بدورها في المشاركة المجتمعية ودورها كذلك ومسؤوليتها تجاه فئات الشعب المختلفة، خصوصا ذوى الاحتياجات الخاصة، احتفلت الشركة هذا العام بأطفال مصر فى احتفال خاص، اختارت أن يكون مع الأطفال من ضعاف السمع، والصم.
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برلماني يطالب بالتوسع في زراعة محاصيل الزيوت

قال طارق متولي نائب السويس عضو لجنة الصناعة، إن الزيوت النباتية تعد من السلع الغذائية الأساسية، ورغم أنها سلعة هامة إلا أن مصر تستورد 98% من احتياجاتها لسد العجز بين الإنتاج والاستهلاك من زيت الطعام، ومتوسط نصيب الفرد من الزيت في مصر 32 كيلوجراما، ويصل العجز إلى 12 كيلوجراما، موضحا أن زيادة حجم الاستهلاك لمحاصيل الزيوت الغذائية ومنتجاتها بشكل كبير وسريع في مصر يرجع إلى الزيادة السكانية المتلاحقة وتغير النمط الاستهلاكي، ما يعنى زيادة الطلب على الزيوت الغذائية بشكل كبير.
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الأرصاد: غدا طقس معتدل على كافة الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.
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«صحة النواب» توافق على تعديل اتفاقية لتنظيم الأسرة

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد العمارى، على قرار رئيس الجمهورية رقم 539 لسنة 2019، بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس الماضي، والتي تهدف إلى دعم برنامج مصر الحالي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجعله أكثر فاعلية واستدامة، وذلك من خلال تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المدعمة.
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البرلمان يناقش اتفاقا بـ555 ألف يورو لتجديد القطارات

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة، يوم الثلاثاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشـئون الاقتصــادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (514) لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق منحة، بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات، وذلك بمبلغ 555 ألف و343 يورو والموقع بتاريخ 19 أغسطس 2019.
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نائب: ننتج 50 ألف طن خردة سنويا.. ويجب استغلالها

قال فايز بركات نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن مصر تمتلك ثروة من خردة السيارات إلا أنها غير مستغلة الاستغلال الأمثل، فالأزمة الرئيسية للخردة بمصر تكمن في سوء تصنيفها وتجميعها، ومصر تحتاج إلى إنشاء العديد من المصانع التي من شأنها فصل الخردة وتجميعها وتوزيعها بعد ذلك لتوزيعه بالصناعة المناسبة له، موضحا أن البيانات تؤكد أن إنتاجنا السنوي من الخردة يصل لحوالي 50 ألف طن فقط سنويا حسب أحدث الأرقام والإحصائيات المتاحة والتي تعود إلى عام 2016.
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إحاطة عن الفساد الغذائي: نتحمل 300 مليار جنيه سنويا

وجه علاء والى عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والتموين، عملا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن الألوان الصبغية المسرطنة المتداولة في الأسواق، ومنتشرة بشكل كبير في العديد من الأطعمة والحلوى والمشروبات، موضحا أنها تؤدي إلى إصابة الأطفال بالسرطان والفشل الكلوي، بالإضافة للأمراض الأخرى بسبب تناول الأطعمة المختلفة والمتعددة ذات مكسبات الطعم والرائحة والألوان الصبغية المسرطنة خاصة ما يدخل في الحلوى أو المشروبات ذات الألوان المبهرة التى تصنع تحت بير السلم.
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