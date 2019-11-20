سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الاحتلال يُغلق مديرية التربية والتعليم بالقدس لمدة 6 شهور

تحرير:وكالات ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
أغلقت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مكتب مديرية التربية والتعليم في القدس القديمة لمدة 6 أشهر، كما اغلقت مكتب فضائية فلسطين الكائن في حي الصوانة لمدة 6 اشهر، بالإضافة إلى إغلاق المسجد الرصاصي وصادرت مفاتيحه، بقرار من وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، إذ تمركزت قوات ومخابرات الاحتلال عند مدخل مكاتب فضائية فلسطين، ثم اقتحمتها وقامت بتفيش بعض المكاتب، وصادرت أحد الحواسيب، ثم علقت قرارا يقضي باغلاقها لمدة 6 أشهر وسلمت مراسلته كريستين ريناوي استدعاء للتحقيق، وفقًا لما ذكرته وكالة معًا.
وأوضح شهود عيان، أن قوات ومخابرات الاحتلال، اقتحمت صباح الأربعاء مبنى مديرية التربية والتعليم ومدرسة دار الأيتام في القدس القديمة، وأخلت المبنى بالكامل من الموظفين والطلبة، ثم شرعت بتفيتش الملفات والحواسيب في مقر المديرية، تزامنا مع انتشار في داخل المبنى وعلى بابه الرئيسي. وأَضاف الشهود، أن قوات الاحتلال
اقرأ المزيد
وزير-الخارجية-الأمريكي-مايك-بومبيو

فلسطين: رفع قضية للجنائية الدولية ضد «مايك بومبيو»

كشف وزير الخارجية وشئون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي، عن توجه القيادة الفلسطينية خلال الأيام القليلة القادمة إلى المحكمة الجنائية الدولي، من أجل رفع قضية ضد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو شخصيا كونه يتحمل المسئولية المباشرة عن تداعيات وانعكاسات إعلانه الخطير بشأن المستوطنات، إذ قال المالكي في حديث لإذاعة صوت فلسطين اليوم الأربعاء، إن الإعلان الأمريكي من الناحية القانونية لا قيمة له، لكن من الناحية العملية فإن له انعكاسات خطيرة بتقويض السلم والأمن وإمكانية حل الدولتين وإنهاء حالة الاستقرار، وشجع نتانياهو على ضم أراضي الضفة بدءا من الأغوار في مخالفة واضحة للقانون الدولي.
مظاهرات العراق

هل يهدأ العراق بعد إلغاء الامتيازات ومهلة الـ45 يوما؟

تحاول السلطات العراقية التحايل على مطالب المتظاهرين الذين خرجوا منذ أول أكتوبر الماضي للمطالبة بالإصلاحات العامة توفيرا للخدمات، وتأمين فرص العمل، ومحاربة الفساد المستشري، وتحولت تلك التظاهرات بعد استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين إلى الدعوة إلى استقالة الحكومة وحل مجلس النواب، بعدما سقط على أثرها مئات القتلى والجرحى. تطورات سياسية تتزامن مع زيادة قمع السلطات الأمنية للمحتجين، ففي خضم حركة الاحتجاجات الشعبية في العراق، ألغى مجلس النواب العراقي امتيازات المسؤولين في الدولة، وذلك بعد أن صادق على قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع.
انتخابات تونس

الإجابة «النهضة».. هل التجربة الديمقراطية في تونس تستحق الإشادة؟

منذ اشتعال فتيل «ثورات الربيع العربي» والكثيرون يشيدون بتجربة تونس الديمقراطية، وقدرة الشعوب على الثورة والحصول على مكتسبات سياسية واقتصادية واجتماعية، معتبرين أن «الإجابة دائما تونس»، ليتم وضع البلد في مقارنة مع أي حدث سياسي في أي دولة شهدت احتجاجات كبيرة منذ عام 2011، فهل حقا في تونس تجربة ديمقراطية حقيقية أم أنها مجرد وهم؟ وهل هي استثناء؟ وهل فعلا تجربة تسعى لإقصاء الإسلام السياسي والفكر المتشدد كما يُروج لها؟
مستوطنات

فلسطين: موقف أمريكا من المستوطنات أكبر جرائم العصر

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن الولايات المتحدة الأمريكية ترتكب خطأ تاريخيا من خلال اتباعها سياسة استعمارية بموقفها من القدس والمستوطنات، وهي تشكل بذلك أكبر جرائم العصر، الأمر الذي جعل قوى إقليمية تفقد دورها المهم في مجريات الأحداث، مضيفًا في تصريح اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن استمرار هذه الأخطاء سيؤدي إلى استمرار احتراق المنطقة بأسرها، وهذا الحريق جراء هذه السياسة الأمريكية الفاشلة في المجالات كافة لن ينجو منه أحد.
اقرأ المزيد من الأخبار
اعتقال-فتاة-فلسطينية

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من 745 طفلا في 2019

قال نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت (745) طفلا فلسطينيا تقل أعمارهم عن (18) عاما، وذلك منذ بداية العام الحالي 2019، وحتى نهاية شهر أكتوبر العام الجاري، مضيفًا في تقرير له اليوم الثلاثاء، في يوم الطفل العالمي الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، أن قرابة «200» طفل تواصل سلطات الاحتلال اعتقالهم في معتقلات «مجدو، وعوفر، والدامون»، بالإضافة إلى جزء آخر من أطفال القدس تحتجزهم في مراكز خاصة، موضحًا أن مجموعة الانتهاكات التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق الأطفال خلال عملية اعتقالهم والتي تبدأ منذ اللحظة الأولى على اعتقالهم بطريقة وحشية واقتيادهم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل.
الاحتلال- الإسرائيلي- يهدم- منزلا- بالضفة- الغربية‎

يأوي 4 أطفال.. الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلا بالقدس

هدمت طواقم بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، اليوم الثلاثاء، منزلا في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، إذ أفادت مصادر فلسطينية بأن طواقم بلدية الاحتلال في القدس ترافقها قوات معززة من جيش الاحتلال حاصرت مبنى المواطن مجدي علون في حي الأشقرية ببيت حنينا، وباشرت بهدمه واعتدت على قاطنيه، مشيرة إلى أن المنزل يأوي 4 أطفال ووالديهم وتبلغ مساحته 90 مترا مربعا. وبحسب منظمات حقوقية، هدمت قوات الاحتلال، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر المنصرم 225 منزلا في الضفة بما فيها القدس.
استشهاد فلسطيني

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في القدس

استشهد شاب فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم أثناء مطاردة سيارته في القدس. وقالت مصادر فلسطينية إن الشاب أصيب إصابة بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى حيث أعلنت وفاته، ولم تعرف هويته بعد.
قوات-الاحتلال-فى-غزة (1)

إسرائيل تُعلن مقتل مسؤول الصواريخ في الجهاد الإسلامي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن مقتل قيادي بارز آخر في «حركة الجهاد الإسلامي»، جراء غاراته على قطاع غزة الليلة الماضية، إذ ذكر المتحدث الناطق باللغة العربية باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه في «تويتر»، اليوم، أن قائد وحدة الصواريخ في «لواء الوسطى» التابع للحركة، رسمي أبو ملحوس، قتل بغارة إسرائيلية نفذت على مدينة دير البلح وسط القطاع. وأكد نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، أن رسمي أبو ملحوس وخمسة من أفراد عائلته، بينهم طفل واحد، قتلوا جراء استهداف إسرائيل لمنزلهم جنوب دير البلح، وفقًا لروسيا اليوم.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]