الاحتلال يُغلق مديرية التربية والتعليم بالقدس لمدة 6 شهور
تحرير:وكالات
٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م
قوات الاحتلال
أغلقت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مكتب مديرية التربية والتعليم في القدس القديمة لمدة 6 أشهر، كما اغلقت مكتب فضائية فلسطين الكائن في حي الصوانة لمدة 6 اشهر، بالإضافة إلى إغلاق المسجد الرصاصي وصادرت مفاتيحه، بقرار من وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، إذ تمركزت قوات ومخابرات الاحتلال عند مدخل مكاتب فضائية فلسطين، ثم اقتحمتها وقامت بتفيش بعض المكاتب، وصادرت أحد الحواسيب، ثم علقت قرارا يقضي باغلاقها لمدة 6 أشهر وسلمت مراسلته كريستين ريناوي استدعاء للتحقيق، وفقًا لما ذكرته وكالة معًا.
وأوضح شهود عيان، أن قوات ومخابرات الاحتلال، اقتحمت صباح الأربعاء مبنى مديرية التربية والتعليم ومدرسة دار الأيتام في القدس القديمة، وأخلت المبنى بالكامل من الموظفين والطلبة، ثم شرعت بتفيتش الملفات والحواسيب في مقر المديرية، تزامنا مع انتشار في داخل المبنى وعلى بابه الرئيسي.
وأَضاف الشهود، أن قوات الاحتلال
وأوضح شهود عيان، أن قوات ومخابرات الاحتلال، اقتحمت صباح الأربعاء مبنى مديرية التربية والتعليم ومدرسة دار الأيتام في القدس القديمة، وأخلت المبنى بالكامل من الموظفين والطلبة، ثم شرعت بتفيتش الملفات والحواسيب في مقر المديرية، تزامنا مع انتشار في داخل المبنى وعلى بابه الرئيسي.
وأَضاف الشهود، أن قوات الاحتلال علقت قرارا على بوابة مديرية التربية والتعليم يقضي باغلاقه لمدة 6 أشهر، كما صادرت بعض الملفات والأوراق.
كما اقتحمت قوات الاحتلال مقر المركز الصحي العربي في شارع السلطان سليمان بمدينة القدس، وصادرت بعض ملفاته وكاميرات المراقبة واعتقلت مديره أحمد سرور، كما اعتقلت قوات الاحتلال مدير التربية والتعليم في القدس الاستاذ سمير جبريل، ومدير مكتب الأرز المصور ايمن ابو رموز.