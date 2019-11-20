الاحتلال يُغلق مديرية التربية والتعليم بالقدس لمدة 6 شهور

تحرير:وكالات ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

قوات الاحتلال

أغلقت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مكتب مديرية التربية والتعليم في القدس القديمة لمدة 6 أشهر، كما اغلقت مكتب فضائية فلسطين الكائن في حي الصوانة لمدة 6 اشهر، بالإضافة إلى إغلاق المسجد الرصاصي وصادرت مفاتيحه، بقرار من وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، إذ تمركزت قوات ومخابرات الاحتلال عند مدخل مكاتب فضائية فلسطين، ثم اقتحمتها وقامت بتفيش بعض المكاتب، وصادرت أحد الحواسيب، ثم علقت قرارا يقضي باغلاقها لمدة 6 أشهر وسلمت مراسلته كريستين ريناوي استدعاء للتحقيق، وفقًا لما ذكرته وكالة معًا.

وأوضح شهود عيان، أن قوات ومخابرات الاحتلال، اقتحمت صباح الأربعاء مبنى مديرية التربية والتعليم ومدرسة دار الأيتام في القدس القديمة، وأخلت المبنى بالكامل من الموظفين والطلبة، ثم شرعت بتفيتش الملفات والحواسيب في مقر المديرية، تزامنا مع انتشار في داخل المبنى وعلى بابه الرئيسي. وأَضاف الشهود، أن قوات الاحتلال