الأرصاد: غدا طقس معتدل على كافة الأنحاء

٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م

طقس معتدل - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 12 25شبين الكوم 13 25طنطا 13 25دمنهور 13 24الإسكندرية 13 25بلطيم 14 25مطروح 12 23السلوم 12 24سيوة 12 25بورسعيد 20 24دمياط 20 24الزقازيق 13 25الإسماعيلية 08 24السويس 11 25العريش 09 23 رفح 09 22رأس سدر 11 26 نخل 03 22 نويبع 19 24 طابا 10 23 كاترين