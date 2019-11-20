فلسطين: رفع قضية للجنائية الدولية ضد «مايك بومبيو»

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م

مايك بومبيو

كشف وزير الخارجية وشئون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي، عن توجه القيادة الفلسطينية خلال الأيام القليلة القادمة إلى المحكمة الجنائية الدولي، من أجل رفع قضية ضد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو شخصيا كونه يتحمل المسئولية المباشرة عن تداعيات وانعكاسات إعلانه الخطير بشأن المستوطنات، إذ قال المالكي في حديث لإذاعة صوت فلسطين اليوم الأربعاء، إن الإعلان الأمريكي من الناحية القانونية لا قيمة له، لكن من الناحية العملية فإن له انعكاسات خطيرة بتقويض السلم والأمن وإمكانية حل الدولتين وإنهاء حالة الاستقرار، وشجع نتانياهو على ضم أراضي الضفة بدءا من الأغوار في مخالفة واضحة للقانون الدولي.

وفيما يتعلق بجلسة مجلس الأمن التي ستعقد اليوم، قال وزير الخارجية الفلسطيني، إن ما تريده فلسطين من الجلسة هو استصدار بيانات إدانة وعزل الولايات المتحدة سياسيا وإظهار أنها دولة مخالفة للقانون الدولي.وأوضح المالكي، أن التوقعات تشير إلى أن الدول الأوربية في مجلس الأمن ستقرأ بيانا خاصا بها إضافة إلى بيان