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فلسطين: رفع قضية للجنائية الدولية ضد «مايك بومبيو»

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م
مايك بومبيو
مايك بومبيو
كشف وزير الخارجية وشئون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي، عن توجه القيادة الفلسطينية خلال الأيام القليلة القادمة إلى المحكمة الجنائية الدولي، من أجل رفع قضية ضد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو شخصيا كونه يتحمل المسئولية المباشرة عن تداعيات وانعكاسات إعلانه الخطير بشأن المستوطنات، إذ قال المالكي في حديث لإذاعة صوت فلسطين اليوم الأربعاء، إن الإعلان الأمريكي من الناحية القانونية لا قيمة له، لكن من الناحية العملية فإن له انعكاسات خطيرة بتقويض السلم والأمن وإمكانية حل الدولتين وإنهاء حالة الاستقرار، وشجع نتانياهو على ضم أراضي الضفة بدءا من الأغوار في مخالفة واضحة للقانون الدولي.
وفيما يتعلق بجلسة مجلس الأمن التي ستعقد اليوم، قال وزير الخارجية الفلسطيني، إن ما تريده فلسطين من الجلسة هو استصدار بيانات إدانة وعزل الولايات المتحدة سياسيا وإظهار أنها دولة مخالفة للقانون الدولي.وأوضح المالكي، أن التوقعات تشير إلى أن الدول الأوربية في مجلس الأمن ستقرأ بيانا خاصا بها إضافة إلى بيان
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قوات-الاحتلال

الاحتلال يُغلق مديرية التربية والتعليم بالقدس لمدة 6 شهور

أغلقت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مكتب مديرية التربية والتعليم في القدس القديمة لمدة 6 أشهر، كما اغلقت مكتب فضائية فلسطين الكائن في حي الصوانة لمدة 6 اشهر، بالإضافة إلى إغلاق المسجد الرصاصي وصادرت مفاتيحه، بقرار من وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، إذ تمركزت قوات ومخابرات الاحتلال عند مدخل مكاتب فضائية فلسطين، ثم اقتحمتها وقامت بتفيش بعض المكاتب، وصادرت أحد الحواسيب، ثم علقت قرارا يقضي باغلاقها لمدة 6 أشهر وسلمت مراسلته كريستين ريناوي استدعاء للتحقيق، وفقًا لما ذكرته وكالة معًا.
مظاهرات العراق

هل يهدأ العراق بعد إلغاء الامتيازات ومهلة الـ45 يوما؟

تحاول السلطات العراقية التحايل على مطالب المتظاهرين الذين خرجوا منذ أول أكتوبر الماضي للمطالبة بالإصلاحات العامة توفيرا للخدمات، وتأمين فرص العمل، ومحاربة الفساد المستشري، وتحولت تلك التظاهرات بعد استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين إلى الدعوة إلى استقالة الحكومة وحل مجلس النواب، بعدما سقط على أثرها مئات القتلى والجرحى. تطورات سياسية تتزامن مع زيادة قمع السلطات الأمنية للمحتجين، ففي خضم حركة الاحتجاجات الشعبية في العراق، ألغى مجلس النواب العراقي امتيازات المسؤولين في الدولة، وذلك بعد أن صادق على قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع.
انتخابات تونس

الإجابة «النهضة».. هل التجربة الديمقراطية في تونس تستحق الإشادة؟

منذ اشتعال فتيل «ثورات الربيع العربي» والكثيرون يشيدون بتجربة تونس الديمقراطية، وقدرة الشعوب على الثورة والحصول على مكتسبات سياسية واقتصادية واجتماعية، معتبرين أن «الإجابة دائما تونس»، ليتم وضع البلد في مقارنة مع أي حدث سياسي في أي دولة شهدت احتجاجات كبيرة منذ عام 2011، فهل حقا في تونس تجربة ديمقراطية حقيقية أم أنها مجرد وهم؟ وهل هي استثناء؟ وهل فعلا تجربة تسعى لإقصاء الإسلام السياسي والفكر المتشدد كما يُروج لها؟
مستوطنات

فلسطين: موقف أمريكا من المستوطنات أكبر جرائم العصر

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن الولايات المتحدة الأمريكية ترتكب خطأ تاريخيا من خلال اتباعها سياسة استعمارية بموقفها من القدس والمستوطنات، وهي تشكل بذلك أكبر جرائم العصر، الأمر الذي جعل قوى إقليمية تفقد دورها المهم في مجريات الأحداث، مضيفًا في تصريح اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن استمرار هذه الأخطاء سيؤدي إلى استمرار احتراق المنطقة بأسرها، وهذا الحريق جراء هذه السياسة الأمريكية الفاشلة في المجالات كافة لن ينجو منه أحد.
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مستوطنات

فلسطين: موقف أمريكا من المستوطنات أكبر جرائم العصر

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن الولايات المتحدة الأمريكية ترتكب خطأ تاريخيا من خلال اتباعها سياسة استعمارية بموقفها من القدس والمستوطنات، وهي تشكل بذلك أكبر جرائم العصر، الأمر الذي جعل قوى إقليمية تفقد دورها المهم في مجريات الأحداث، مضيفًا في تصريح اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن استمرار هذه الأخطاء سيؤدي إلى استمرار احتراق المنطقة بأسرها، وهذا الحريق جراء هذه السياسة الأمريكية الفاشلة في المجالات كافة لن ينجو منه أحد.
الاحتلال- الإسرائيلي- يهدم- منزلا- بالضفة- الغربية‎

يأوي 4 أطفال.. الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلا بالقدس

هدمت طواقم بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، اليوم الثلاثاء، منزلا في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، إذ أفادت مصادر فلسطينية بأن طواقم بلدية الاحتلال في القدس ترافقها قوات معززة من جيش الاحتلال حاصرت مبنى المواطن مجدي علون في حي الأشقرية ببيت حنينا، وباشرت بهدمه واعتدت على قاطنيه، مشيرة إلى أن المنزل يأوي 4 أطفال ووالديهم وتبلغ مساحته 90 مترا مربعا. وبحسب منظمات حقوقية، هدمت قوات الاحتلال، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر المنصرم 225 منزلا في الضفة بما فيها القدس.
مستوطنات

الأمم المتحدة عن المستوطنات الإسرائيلية: «انتهاك للقانون»

جددت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تأكيد موقفها المعلن منذ فترة طويلة بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكًا للقانون الدولي، رافضة موقف الإدارة الأمريكية في هذا الصدد. وكانت الولايات المتحدة قد أيدت فعليًا أمس، حق إسرائيل في بناء مستوطنات في الضفة بتخليها عن موقفها القائم منذ أربعة عقود بأنها «لا تتسق مع القانون الدولي»، إذ قال المتحدث باسم المفوضية: «إن تغير الموقف السياسي لدولة لا يعدل القانون الدولي القائم ، ولا تفسير محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن له».
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

فلسطين: اجتماعات طارئة لمواجهة مستوطنات الضفة الغربية

عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) سلسلة من الاجتماعات الطارئة؛ لاتخاذ الإجراءات والآليات الواجب إتباعها لمواجهة القرارات الأمريكية الخطيرة ضد القضية الفلسطينية وآخرها تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي اعتبر فيها مستوطنات الضفة بأنها "شرعية". وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أنه سيتم التحرك على المستوى الداخلي وسيتم عقد اجتماعات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح وفصائل العمل الوطني والتنظيمات الشعبية والمجتمع المدني، وللحكومة من أجل دراسة التوصيات الضرورية لتحصين الجبهة الداخلية وتعزيز المقاومة الشعبية في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية التي تقوم بها الإدارة الأمريكية.
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