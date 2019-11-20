برلماني يطالب بالتوسع في زراعة محاصيل الزيوت

تحرير:أحمد جاد ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

الزراعة في مصر

قال طارق متولي نائب السويس عضو لجنة الصناعة، إن الزيوت النباتية تعد من السلع الغذائية الأساسية، ورغم أنها سلعة هامة إلا أن مصر تستورد 98% من احتياجاتها لسد العجز بين الإنتاج والاستهلاك من زيت الطعام، ومتوسط نصيب الفرد من الزيت في مصر 32 كيلوجراما، ويصل العجز إلى 12 كيلوجراما، موضحا أن زيادة حجم الاستهلاك لمحاصيل الزيوت الغذائية ومنتجاتها بشكل كبير وسريع في مصر يرجع إلى الزيادة السكانية المتلاحقة وتغير النمط الاستهلاكي، ما يعنى زيادة الطلب على الزيوت الغذائية بشكل كبير.

وأشار متولي إلى أن مصر تزرع 6 محاصيل زيتية تستطيع بذورها توفير احتياجات المستهلكين من الزيوت، والتي اقتربت من حاجر 2 مليون طن بقيمة 16 مليار جنيه سنويا، لكن أزمة الأسعار والتسويق، وجهت أنظار الفلاحين نحو محاصيل أخرى أعلى في جدواها الاقتصادية.وأكد أهمية التوسع في زراعة النباتات الغنية بالزيوت التي يمكن