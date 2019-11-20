معيط: حققنا فائضا أوليا بـ2% لأول مرة منذ 15 عاما

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

الدكتور محمد معيط وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة نفذت، على مدى السنوات القليلة الماضية، برنامجًا شاملا للإصلاح الاقتصادي، حقق نتائج إيجابية ومشجعة، إذ تضمن إصلاحات جريئة لمعالجة الاختلالات الهيكلية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، والنمو المستدام والشامل بقيادة القطاع الخاص، وتحقيق الانضباط المالي والعدالة الاجتماعية، موضحًا أن العام المالي 2018- 2019 شهد تحقيق أعلى معدل نمو في المنطقة، وأعلى معدل نمو فى مصر منذ 10 سنوات بنسبة 5.6%. جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال اجتماع الجلسة العامة الثالثة عشرة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأضاف معيط أن هيكل النمو الاقتصادي أصبح أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات، بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأصبحت الاستثمارات والصادرات هى المحركات الرئيسية للنمو؛ ما أسهم فى توفير فرص عمل، ودفع معدل البطالة إلى الانخفاض ليصل إلى 7.5% فى يونيو الماضي، بعد أن كان