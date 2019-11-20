معاذ حجي: أشكر السيسي على ما يقدمه للكرة الإفريقية

تحرير:أحمد بركات ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م

منتخب مصر

وجه معاذ حجي، سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التنظيم الرائع من قبَل الدولة المصرية لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، ومن قبلها أمم إفريقيا للكبار. وقال «حجي» في المؤتمر الصحفي على هامش بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة: «كانت هناك مشكلة حدثت أمس، تتمثل في الوصول إلى استاد القاهرة، وهناك اجتماع بين اللجنة المنظمة وكاف حتى لا يتكرر ذلك في الختام، وننتظر حضور الجماهير في النهائي، خاصة من ساحل العاج وغانا وجنوب إفريقيا».

وتابع سكرتير «كاف»: «مصر قدمت بطولتين كبيرتين تنظيميا وفنيا، والبطولة الحالية حققت نجاحا كبيرا، والحقيقة أوجه شكرى ثانيا للدولة المصرية والاتحاد الإفريقي على التنظيم». وفاز المنتخب الأولمبي على نظيره الجنوب إفريقي بثلاثة أهداف دون رد، في نصف نهائي النسخة الثالثة لكأس أمم إفريقيا

وتابع سكرتير «كاف»: «مصر قدمت بطولتين كبيرتين تنظيميا وفنيا، والبطولة الحالية حققت نجاحا كبيرا، والحقيقة أوجه شكرى ثانيا للدولة المصرية والاتحاد الإفريقي على التنظيم».



وفاز المنتخب الأولمبي على نظيره الجنوب إفريقي بثلاثة أهداف دون رد، في نصف نهائي النسخة الثالثة لكأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، في المواجهة التي شهدها ملعب القاهرة الدولي وأدارها الحكم الدولي السنغالي داودا جويي، ليلحق المنتخب المصري بنظيره الإيفواري في لقاء النهائي.



أحرز أهداف اللقاء للمنتخب الأولمبى رمضان صبحي من ركلة جزاء في الدقيقة 59، قبل أن يضيف عبد الرحمن مجدي الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة 84، وفي الدقيقة 88 عاد عبد الرحمن مجدي من جديد ليسجل الهدف الثالث قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقائق معدودة.