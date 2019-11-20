رياضة

معاذ حجي: أشكر السيسي على ما يقدمه للكرة الإفريقية

تحرير:أحمد بركات ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م
منتخب مصر
منتخب مصر
وجه معاذ حجي، سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التنظيم الرائع من قبَل الدولة المصرية لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، ومن قبلها أمم إفريقيا للكبار. وقال «حجي» في المؤتمر الصحفي على هامش بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة: «كانت هناك مشكلة حدثت أمس، تتمثل في الوصول إلى استاد القاهرة، وهناك اجتماع بين اللجنة المنظمة وكاف حتى لا يتكرر ذلك في الختام، وننتظر حضور الجماهير في النهائي، خاصة من ساحل العاج وغانا وجنوب إفريقيا».
وتابع سكرتير «كاف»: «مصر قدمت بطولتين كبيرتين تنظيميا وفنيا، والبطولة الحالية حققت نجاحا كبيرا، والحقيقة أوجه شكرى ثانيا للدولة المصرية والاتحاد الإفريقي على التنظيم». وفاز المنتخب الأولمبي على نظيره الجنوب إفريقي بثلاثة أهداف دون رد، في نصف نهائي النسخة الثالثة لكأس أمم إفريقيا
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جاريث-بيل

جاريث بيل يثير غضب جماهير ريال مدريد

واصل الجناح الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد الإسباني، استفزازه الكبير لجماهير النادي الملكي، بعد احتفاله المثير مع لاعبي المنتخب بالتأهل لنهائيات أمم أوروبا 2020، إذ تأهل منتخب ويلز رسميا لنهائيات أمم أوروبا 2020، بعد الفوز على المجر بهدفين دون رد، صنع خلالهما هدفًا. واحتفل لاعبو منتخب ويلز على ملعب «كارديف سيتي» بالتأهل ليورو 2020، من خلال رفع علم ويلز مكتوبا عليه «ويلز.. الجولف.. مدريد»، وهو ترتيب أولويات جناح ريال مدريد. وأثار بيل غضب جماهير ريال مدريد، خاصة أن اللاعب كان سعيدًا للغاية برفع العلم الذي عليه أولوياته.
مانشستر-يونايتد‎

أجور مانشستر يونايتد تنخفض بنسبة 8.8% هذا الموسم

حقق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إيرادات بلغت 135.4 مليون جنيه إسترليني فى الربع الأول من عام 2019- 2020، ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 400 ألف جنيه إسترليني على نفس الفترة من العام الماضي. وقال مانشستر يونايتد في بيان مالي، إن الإيرادات التجارية بلغت 80.4 مليون جنيه إسترليني، بزيادة 5.9% على العام السابق، ويتوقع يونايتد أن تنخفض إيرادات 2020 السنوية هذا العام إلى ما يتراوح بين 560 و580 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بـ627.1 مليون جنيه إسترليني للعام المنتهي في 30 يونيو 2019.
يواخيم-لوف

مدرب ألمانيا يقلل من مخاوف دور المجموعات في اليورو

أعرب يواكيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، عن سعادته الكبيرة بالمستوى المميز الذي قدمه المانشافت أمس، في التغلب على إيرلندا الشمالية بنتيجة 6-1، في ختام التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وتحدث لوف عقب المباراة بعد التأهل لليورو في صدارة المجموعة، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للاتحاد الألماني لكرة القدم، قائلًا: "المباراة كانت ماتعة، ولعبنا بثبات حتى النهاية، حتى بعد التقدم بـ3 أهداف، واصلنا التقدم للأمام وأردنا تسجيل المزيد، وهو ما يجعلنا نشعر برضا بالغ".
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مصر- تصعد -لاولمبياد -بيكين (3)

عبد الكريم: المنظومة الدفاعية بالمنتخب تعمل بشكل جيد

وجه أسامة عبد الكريم، مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي التهنئة للجماهير التي حرصت على التواجد في مدرجات ستاد القاهرة أمام منتخب جنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أن الجماهير هي العامل الرئيسي في تحقيق حلم التأهل للأولمبياد، وتمنى تحقيق بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما. وأضاف عبد الكريم في تصريحات خاصة، أن المنظومة الدفاعية في المنتخب تعمل بشكل جيد، مؤكدا أنه يعقد جلسات كثيرة مع محمد صبحي حارس المنتخب وبقية الحراس من أجل رفع الضغط العصبي عنهم، وكيفية نقل هذا الهدوء لخط الدفاع بالكامل.
شوقي غريب

شوقى غريب: قاتلنا من أجل الوصول لحلم التأهل

أكد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأولمبى على سعادته بتأهل الفراعنة للأولمبياد ولنهائى أمم إفريقيا تحت 23 سنة، مشيرًا إلى أن فريقه قاتل من أجل تحقيق الحلم والتأهل لنهائى بطولة كأس إفريقيا وبلوغ أولمبياد طوكيو. غريب قال فى المؤتمر الصحفى، إن مدرب جنوب إفريقيا تحدث معه قبل انطلاق البطولة مؤكدا شعوره بأن الفريقين سيتواجهان فى البطولة ويبلغان الأولمبياد، ويتمنى أن ينجح الأولاد فى تحقيق حلمهم، كما شدد غريب على أنه حقق الهدف الأول بالتأهل للأولمبياد، وهناك هدف آخر وهو التتويج بكأس إفريقيا لأول مرة فى التاريخ.
كوت ديفوار - زامبيا

نهاية الشوط الأول.. تقدم كوت ديفوار على غانا

انتهى الشوط الأول من مباراة كوت ديفوار وغانا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا بتقدم المنتخب الإيفواري بهدف دون رد في المباراة التي تجمع بينهما على استاد القاهرة الدولي في أولى مباراتي المرحلة. سجل اللاعب يوسف داو الهدف الوحيد في الدقيقة 23 من زمن أحداث الشوط الأول لينتهي بتقدم المنتخب الإيفواري بهدف ويضع قدمًا للتأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020 في انتظار حسم المباراة لصالحه والتأهل للمباراة النهائية في البطولة التي تسضيفها مصر من الفترة 8 إلى 22 نوفمبر الجاري.
منتخب مصر الأولمبي (3)

كاف يعلن موافقته على 5 استبدالات في قوائم 4 منتخبات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، موافقته على 4 استبدالات في قوائم منتخبات غانا وكوت ديفوار ومصر وجنوب إفريقيا، وفقا لقواعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، التي تنطلق في مصر. وذكر الموقع الرسمي لـ"كاف" أنه وافق على تسجيل الثنائي ناصر منسي ومحمد صادق في قائمة منتخب مصر بدلا من الثنائي المصاب طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي، كما وافق على خروج باكاماني وانضمام كيليتسو ماكجالوا في قائمة منتخب جنوب إفريقيا بسبب الإصابة التي يعاني منها لاعب الأهلي السابق في الكاحل.
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