أجور مانشستر يونايتد تنخفض بنسبة 8.8% هذا الموسم

٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٥ م

مانشستر يونايتد

حقق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إيرادات بلغت 135.4 مليون جنيه إسترليني فى الربع الأول من عام 2019- 2020، ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 400 ألف جنيه إسترليني على نفس الفترة من العام الماضي. وقال مانشستر يونايتد في بيان مالي، إن الإيرادات التجارية بلغت 80.4 مليون جنيه إسترليني، بزيادة 5.9% على العام السابق، ويتوقع يونايتد أن تنخفض إيرادات 2020 السنوية هذا العام إلى ما يتراوح بين 560 و580 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بـ627.1 مليون جنيه إسترليني للعام المنتهي في 30 يونيو 2019.

ويعزى ذلك جزئيا إلى عدم لعب النادي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إذ بلغت عائدات البث لهذا الربع 32.9 مليون جنيه إسترليني، أي بانخفاض قدره 23.1% و9.9 مليون جنيه إسترليني عن نفس الربع من العام السابق. وتغطي الأرقام المنشورة الفترة من 1 يوليو 2019 إلى 30 سبتمبر من هذا العام، ومن بين أكثر النقاط اللافتة

ويعزى ذلك جزئيا إلى عدم لعب النادي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إذ بلغت عائدات البث لهذا الربع 32.9 مليون جنيه إسترليني، أي بانخفاض قدره 23.1% و9.9 مليون جنيه إسترليني عن نفس الربع من العام السابق.



وتغطي الأرقام المنشورة الفترة من 1 يوليو 2019 إلى 30 سبتمبر من هذا العام، ومن بين أكثر النقاط اللافتة للنظر في الميزانية العمومية الجديدة زيادة صافي الدين من 247.2 مليون جنيه إسترليني إلى 384.5 مليون جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 55.5%.



وقال البيان إن فاتورة أجور النادي انخفضت بنسبة 8.8%، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تخفيض رواتب اللاعبين نتيجة عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا.



وقال إد وودوارد، نائب الرئيس التنفيذي لنادي يونايتد: "لدينا رؤية واضحة في ما يتعلق بفلسفة كرة القدم والتوظيف، لقد بدأت الاستثمارات الكبيرة التي قمنا بها".