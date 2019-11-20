جريمة

صاحب ورشة نجارة يغتصب سيدة عجوز ثم يقتلها

تحرير:محمد مجلي ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م
اغتصاب - صورة أرشيفية
اغتصاب - صورة أرشيفية
لقيت ربة منزل فى العقد السادس من العمر مصرعها داخل شقتها بعد أن عثر الأهالى على جثتها وبها أثار خنق بمنطقة محرم بك، وتم إخطار الأجهزة الأمنية، وكشف التحريات عن مفاجأة بعد توقيع الكشف الطبي عليها وتبين تعرضها لاغتصاب ثم تبين وجود آثار خنق حول رقبتها، وبدت تفاصيل الواقعة غامضة حتى تم الاستعانة بتفريغ كاميرات المنزل، التي كشفت تردد "صاحب ورشة نجارة للآثاث المنزلي" عليها، وتبين أنه مرتكب الواقعة حيث تعدى عليها واغتصبها وخشية افتضاح أمره خنقها حتى فارقت الحياة على أثرها.
بدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة محرم بك، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة "ميرفت ع"، ربة منزل، 60 عاما داخل شقتها بشارع علي بك بمنطقة بوالينو بدائرة قسم شرطة محرم بك، وكلف مدير أمن الإسكندرية، المباحث الجنائية بسرعة ضبط الجانى وتم
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مخدر-استروكس

ضبط تاجري مخدرات و2 طن عصير فاسد بالجيزة

يشهد نطاق محافظة الجيزة حملات أمنية وتموينية مشددة، تشهد استهداف الخارجين عن القانون وتجار المواد المخدرة، وضبط حائزى الأسلحة النارية والبيضاء، علاوة على محاولة ضبط الأسواق عن طريق التصدي لجرائم الغش التجاري والمنشآت غير المرخصة. ونجحت الحملة الأمنية فى ضبط متهمين بالاتجار فى المخدرات وبحوزتهما 6 كيلوجرامات إستروكس، وذلك بمنطقة إمبابة، بينما تمكنت حملة التموين على مدار 24 ساعة، من ضبط 73 قضية تموينية تنوعت بين منشآت دون تراخيص، وغش تجاري وإنتاج خبز ناقص الوزن، وحرر رجال الحملة محاضر بوقائع الضبط.
سقوط برج كهرباء بأوسيم

حبس مقاول و3 مشرفين في حادث انهيار برج كهرباء أوسيم

قررت نيابة أوسيم بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس مقاول و3 مشرفين في حادث انهيار برج كهرباء أوسيم الذي راح ضحيته 5 قتلى ومصابين اثنين. ووجه المستشار محمد هاني، رئيس نيابة أوسيم للمقاول والمشرفين، اتهامات القتل الخطأ والإصابة الخطأ ومخالفة شروط السلامة والصحة المهنية وعدم تأمين جهة العمل من مخاطر المهنة. واستمعت النيابة على مدار يومين لأقول مدير محطة كهرباء سقيل مسرح الواقعة و10 عمال من شهود العيان.
وزارة-الداخلية

الداخلية تكشف كواليس مأمورية الثأر لرئيس مباحث قوص

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تفاصيل مقتل اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في أسوان، وتبين أن أحدهما مطلوب ضبطه في واقعة استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص. وقالت الداخلية في بيان لها، الثلاثاء، إن أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق، وضعت خطة أمنية مكبرة؛ لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا جنائية خاصة المطلوب ضبطهم في جرائم تعدي على قوات الشرطة.
انقلاب-اتوبيس

23 مصابا في تصادم حافلتين تابعتين لدير بالبحيرة

أصيب 23 شخصًا بكسور وسحجات متفرة بالجسم، اليوم الثلاثاء؛ إثر وقوع حادث تصادم أتوبيسين تابعين لأحدة الأديرة بمنطقة برج العرب فيم حافظة الإسكندرية، وذلك على الطريق الصحراوى السريع فى نطاق قسم شرطة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة. وانتقل رجال الإدارة العامة للمرور تحت إشراف اللواء علاء متولي إلى محل الواقعة مدعومين بتعزيزات مرورية وسيارات إغاثة وأوناش لرفع حطام الحادث وتجنيب حطام الحافلتين نهر الطريق، والعمل على سحب الكثافات لحين عودة حركة المرور إلى طبيعتها.
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سجن

ضبط شخص يدير ورشة لتصنيع الأسلحة بالإسكندرية

تمكن ضباط قسم شرطة كرموز بالتنسيق مع المباحث العامة بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الخميس، من ضبط شخص في العقد الثالث من العمر، حاصل على دبلوم صنايع، يدير ورشته لتصنيع وإصلاح وصيانة الأسلحة النارية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة كرموز، غرب المدينة. بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة كرموز يفيد بورود معلومات بقيام شخص بإدارة ورشته في تصنيع الأسلحة النارية وصيانتها دون الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة.
سجن

ضبط 3 هاربين من 85 سجن في الإسكندرية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، اليوم الأربعاء، من القبض على 3 أشخاص هاربين من تنفيذ أحكام قضائية، وذلك بإجمالي أحكام بالسجن بلغت 85 سنة، وذلك بمناطق متفرقة بمحافظة الإسكندرية. بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام من ضبط 3 هاربين من أحكام بالسجن وهم "مقاول" هارب من 35 سنة سجن، وحارس عقار هارب من 39 سنة سجن، وسيدة هاربة من 11 سنة سجن.
جثه-في-ارض-زراعيه (5)

مصرع مسنة.. ظنت أنها مخطوفة فقتلها سائق تاكسي

"دبلة وخاتم ذهب وساعة يد" كانت هي المحصلة النهائية التى تركتها مسنة فى العقد الثامن من العمر، تم العثور على جثتها داخل مصرف على الطريق الدائري بحي الرمل، شرق مدينة الإسكندرية، ولم يتم الاستدلال على هويتها، حتى تمكنت فريق البحث الجنائي من كشف لغز العثور على الجثة، إذ تبين أن سائق تاكسي وراء ارتكاب الواقعة والتي بدأت بتلقي اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطار من قسم شرطة الرمل يفيد بالعثور على جثة سيدة عجوز ترتدي متعلقاتها الذهبية داخل مصرف، دون هوية ولا يوجد عليها أي إصابات ظاهرية.
طعنات-سكين-جريمة

صاحب محل يطعن عامل نظافة بسبب غبار الأتربة

أقدم صاحب محل على طعن عامل نظافة بشركة نهضة مصر للخدمات البيئية، في العقد الرابع من العمر، بسبب رفض الأول السماح للثاني بكنس الأتربة نتيجة للغبار الناتج عنها، فاستل سلاحا أبيض "كاتر" وطعن به العامل في يديه، بشارع 30 بمنطقة سيدى بشر، شرق محافظة الإسكندرية، لتصبح هذه هي الواقعة الثانية بعد أقل من 48 ساعة، بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ لقسم شرطة المنتزه أول، بتعرض عامل نظافة للطعن.
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