الكرنك يحتفل مع ضعاف السمع باليوم العالمي للطفولة (صور)

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م

جانب من الاحتفال

في لفتة إنسانية تعكس إيمان الشركة الوطنية "مصر للطيران" بدورها في المشاركة المجتمعية ودورها كذلك ومسؤوليتها تجاه فئات الشعب المختلفة، خصوصا ذوى الاحتياجات الخاصة، احتفلت الشركة هذا العام بأطفال مصر فى احتفال خاص، اختارت أن يكون مع الأطفال من ضعاف السمع، والصم.

وخلال الاحتفال الذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للطفولة، قام قطاع السياحة (الكرنك) بمصر للطيران، برئاسة جمال الجزار، رئيس القطاع، بزيارة الجمعية المصرية لرعاية وتأهيل الصم وضعاف السمع في مقرها الدائم. وأكد الجزار أن المشاركة مع أطفال الجمعية تأتي من منطلق التزام شركة الكرنك للسياحة بالمسؤولية