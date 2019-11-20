أزمة جديدة تعوق انتقال جيرو إلى إنتر

٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م

جيرو

يبدو أن صفقة انتقال المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو من تشيلسي الإنجليزي إلى إنتر الإيطالي، تزداد تعقيدًا، ووضع النيراتزوري جيرو في قائمة اللاعبين المرغوب فيهم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لكن صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أبرزت اليوم وجود عقبة تتمثل في المقابل المادي لجيرو، حيث يحصل على 8 ملايين يورو راتبا سنويا صافيا، وأضافت أن العقبة الثانية تتعلق بمدة العقد، حيث يرغب اللاعب في التوقيع حتى عام 2022، أما بيبي ماروتا، الرئيس التنفيذي للنيراتزوري، فيريد عقدًا مع جيرو لمدة 18 شهرًا فقط.

ويسعى جيرو للرحيل عن صفوف البلوز، والمشاركة أساسيا مع إنتر ميلان، ليحافظ على فرصه في الوجود فى قائمة منتخب فرنسا ليورو 2020، بحسب تقارير صحفية سابقة. وابتعد الدولي الفرنسي عن التشكيل الأساسي لتشيلسي، منذ بداية الموسم الجاري، إذ يفضل فرانك لامبارد مدرب الفريق، الاعتماد على المهاجم الشاب تامي أبراهام. وشارك

ويسعى جيرو للرحيل عن صفوف البلوز، والمشاركة أساسيا مع إنتر ميلان، ليحافظ على فرصه في الوجود فى قائمة منتخب فرنسا ليورو 2020، بحسب تقارير صحفية سابقة.



وابتعد الدولي الفرنسي عن التشكيل الأساسي لتشيلسي، منذ بداية الموسم الجاري، إذ يفضل فرانك لامبارد مدرب الفريق، الاعتماد على المهاجم الشاب تامي أبراهام.



وشارك جيرو مع تشيلسي هذا الموسم في 6 مباريات فقط بجميع المسابقات بواقع 211 دقيقة، لم يتمكن خلالها إلا من تسجيل هدف وحيد.



وأتى توزيع تلك المباريات بواقع 4 مباريات في الدوري الإنجليزي، مدتها 120 دقيقة، لم يسجل خلالها أي هدف.



كما شارك في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا لمدة 17 دقيقة، وشارك في مباراة السوبر الأوروبي لمدة 74 دقيقة، وسجل فيها هدفه الوحيد هذا الموسم.