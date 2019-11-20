رياضة

أزمة جديدة تعوق انتقال جيرو إلى إنتر

٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م
جيرو
جيرو
يبدو أن صفقة انتقال المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو من تشيلسي الإنجليزي إلى إنتر الإيطالي، تزداد تعقيدًا، ووضع النيراتزوري جيرو في قائمة اللاعبين المرغوب فيهم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لكن صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أبرزت اليوم وجود عقبة تتمثل في المقابل المادي لجيرو، حيث يحصل على 8 ملايين يورو راتبا سنويا صافيا، وأضافت أن العقبة الثانية تتعلق بمدة العقد، حيث يرغب اللاعب في التوقيع حتى عام 2022، أما بيبي ماروتا، الرئيس التنفيذي للنيراتزوري، فيريد عقدًا مع جيرو لمدة 18 شهرًا فقط.
ويسعى جيرو للرحيل عن صفوف البلوز، والمشاركة أساسيا مع إنتر ميلان، ليحافظ على فرصه في الوجود فى قائمة منتخب فرنسا ليورو 2020، بحسب تقارير صحفية سابقة. وابتعد الدولي الفرنسي عن التشكيل الأساسي لتشيلسي، منذ بداية الموسم الجاري، إذ يفضل فرانك لامبارد مدرب الفريق، الاعتماد على المهاجم الشاب تامي أبراهام. وشارك
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الننى

النني: مبروك للمنتخب.. المصريين يستاهلوا يفرحوا

وجه محمد النني لاعب بيشكتاش التركي والمنتخب الوطني الأول التهنئة لمنتخب مصر الأولمبي، وذلك بعد الأداء الرجولي الذى منحهم التأهل لنهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة، وحَصْدِ مقعدٍ في أولمبياد طوكيو 2020. وقال اللاعب صاحب الـ27 عامًا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في تغريدة: "مبروك لرجالة المنتخب الأولمبي التأهل لاوليمبياد طوكيو، اللعب في الأوليمبياد شرف، وبروحكم العالية مش هنكتفي بالتمثيل المشرف، المصريين يستاهلوا الفرحة وانتوا تستاهلوا النجاح".
محمد صلاح

الإصابة تبعد محمد صلاح عن مواجهة كريستال بالاس

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأربعاء أن الدولى المصرى محمد صلاح لن يستطيع المشاركة مع ليفربول فى لقاء كريستال بالاس السبت المقبل خلال مباريات الجولة الثالثة عشرة بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" في ظل عدم تعافيه من الإصابة التي يعاني منها في كاحل القدم، حيث نشرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن محمد صلاح وأندرو روبرتسون، الظهير الأيسر للفريق، يعانيان من إصابات في الكاحل ستمنعهما من مواجهة كريستال بالاس التي ستجمع بينهما على ملعب فريق كريستال بالاس.
فرجاني -ساسي‎

أمير مرتضى يطمئن على فرجانى ساسى بعد الإصابة

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه تواصل مع الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى للاطمئنان عليه عقب خروجه مصابا فى لقاء منتخب بلاده أمام غينيا الاستوائية فى تصفيات أمم إفريقيا 2021، حيث أوضح المشرف العام على الكرة أن الإصابة هى شد بسيط فى العضلة الضامة وغير مقلقة. ومن المقرر أن يعود اللاعب وزميله حمدى النقاز من تونس غدا للانتظام فى تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة إنبى يوم الإثنين المقبل بالدورى العام.
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تشيلسي - أياكس

تين هاج: التحكيم حرم أياكس من الفوز على تشيلسي

أكد إيريك تين هاج، مدرب أياكس أمستردام، أن القرارات التحكيمية تسببت في حرمان فريقه أمس من التغلب على تشيلسي، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 4-4 على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وكان أياكس متقدما (4-2) قبل عشرين دقيقة من نهاية المواجهة لكن الحكم جيانلوكا روكي أشهر إنذارين، ليطرد دالي بليند بسبب ارتكاب مخالفة، وزميله جويل فيلتمان بسبب لمسة يد، أسفرت عن ركلة جزاء ونفذها جورجينيو بنجاح، وأدرك ريس جيمس لاعب تشيلسي البديل التعادل، ليحرم أياكس من فوز جديد خارج أرضه.
لامبارد‎ (2)

الذهول يسيطر على لامبارد بعد ملحمة أياكس

يرى فرانك لامبارد مدرب نادي تشيلسي، أن مباراة فريقه أمس مع أياكس أمستردام التي انتهت بالتعادل الإيجابي 4-4، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، توجد بين أعظم مبارياته في تاريخه مع تشيلسي، وقال لامبارد، الهداف التاريخي لتشيلسي والفائز بدوري أبطال أوروبا 2012، للصحفيين عقب المباراة ضمن منافسات المجموعة الثامنة "اليوم كانت مواجهة مجنونة، لا أعتقد أنه يوجد الكثير من المباريات، التي يمكن مقارنتها بهذه المباراة خلال فترة لعبي".
بوروسيا-انتر

بوروسيا يقلب الطاولة على إنتر ميلان بدورى الأبطال

نجح فريق بوروسيا دورتموند الألمانى في الخروج بفوز صعب أمام نظيره إنتر ميلان الإيطالى بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب سيجنال إيدونا بارك فى الجولة الرابعة من عمر بطولة دورى الأبطال، سجل لصالح الفريق الألمانى خوان بيرنانت فى الدقيقة الـ64، وأشرف حكيمي فى الدقيقة الـ51 و الـ77، بينما سجل لصالح الإنتر لوتارو مارتينز فى الدقيقة الـ5 و ماتيس فيتشينو فى الدقيقة الـ40. وجاءت المباراة قوية بين الفريقيين، لكن أبناء كونتي فشلوا فى الخروج بفوز على معقل بوروسيا الذى استطاع تعديل النتيجة لصالحه .
مانشستر سيتي

نجم مانشستر سيتي على رادار ريال مدريد في الميركاتو

يرغب ريال مدريد في تدعيم صفوفه بقوة الفترة المقبلة، وذلك بسبب تذبذب مستوى الفريق هذا الموسم تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وتعرضه للكثير من النتائج السلبية سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن ريال مدريد يجهز عرضًا ضخمًا للتعاقد مع النجم الإنجليزي لفريق مانشستر سيتي رحيم سترلينج، مشيرة إلى أن عرض الفريق الملكي يتضمن رحيل جاريث بيل إلى الفريق السماوي، وينوي ريال مدريد، عرض خدمات بيل على مانشستر سيتي بجانب تقديم 81 مليون يورو، من أجل الحصول على رحيم سترلينج.
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