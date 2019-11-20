رياضة

تعرف على الفرق المتنافسة في ملحق اليورو

٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م
يورو 2020
يورو 2020
اختتمت، أمس، التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، بضمان 20 منتخبًا، للتأهل إلى النهائيات، وهى النمسا، وبلجيكا، وكرواتيا، والتشيك، والدنمارك، وإنجلترا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وبولندا، والبرتغال، وروسيا، والسويد، وسويسرا، وإسبانيا، وتركيا، وأوكرانيا، وويلز، وتبقى 4 مقاعد سيتم تحديدها عبر الملحق الذي ستقام مبارياته بين يومي 26 و31 من مارس، وتقام قرعة منافسات الملحق، يوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بمدينة نيون السويسرية.
وجرى تقسيم المنتخبات المتنافسة على المقاعد الأربعة المتبقية، إلى 4 تصنيفات كالتالي: التصنيف الأول: أيسلندا + 3 منتخبات تُحدد بالقرعة التصنيف الثاني: البوسنة والهرسك، وسلوفاكيا، وجمهورية إيرلندا، وإيرلندا الشمالية التصنيف الثالث: أسكتلندا، والنرويج، وصربيا + منتخب واحد يُحدد بالقرعة التصنيف الرابع:
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محمد صلاح

الإصابة تبعد محمد صلاح عن مواجهة كريستال بالاس

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأربعاء أن الدولى المصرى محمد صلاح لن يستطيع المشاركة مع ليفربول فى لقاء كريستال بالاس السبت المقبل خلال مباريات الجولة الثالثة عشرة بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" في ظل عدم تعافيه من الإصابة التي يعاني منها في كاحل القدم، حيث نشرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن محمد صلاح وأندرو روبرتسون، الظهير الأيسر للفريق، يعانيان من إصابات في الكاحل ستمنعهما من مواجهة كريستال بالاس التي ستجمع بينهما على ملعب فريق كريستال بالاس.
فرجاني -ساسي‎

أمير مرتضى يطمئن على فرجانى ساسى بعد الإصابة

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه تواصل مع الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى للاطمئنان عليه عقب خروجه مصابا فى لقاء منتخب بلاده أمام غينيا الاستوائية فى تصفيات أمم إفريقيا 2021، حيث أوضح المشرف العام على الكرة أن الإصابة هى شد بسيط فى العضلة الضامة وغير مقلقة. ومن المقرر أن يعود اللاعب وزميله حمدى النقاز من تونس غدا للانتظام فى تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة إنبى يوم الإثنين المقبل بالدورى العام.
تشيلسي

أزمة فى تشيلسى قبل مواجهة مانشستر سيتى

أصبح نادى تشيلسى الإنجليزى تحت قيادة فرانك لامبارد مهددًا بفقدان أحد أهم لاعبيه أثناء مواجهة فريق مانشستر سيتى، السبت المقبل، فى إطار الدورى الإنجليزى الممتاز، حيث نشر موقع "فوتبول لندن" البريطانى، أن كريستيان بوليسيتش، جناح تشيلسى، لم يتعاف بعد من الإصابة التى تعرض لها فى ساقه خلال التواجد مؤخرًا مع المنتخب الأمريكى. وأشار الموقع الإنجليزى إلى أن اللاعب الأمريكى مهدد بالغياب عن لقاء مانشستر سيتى فى البريميرليج، حيث إن نسبة مشاركته لا تتخطى 25 %.
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يواخيم-لوف

مدرب ألمانيا يقلل من مخاوف دور المجموعات في اليورو

أعرب يواكيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، عن سعادته الكبيرة بالمستوى المميز الذي قدمه المانشافت أمس، في التغلب على إيرلندا الشمالية بنتيجة 6-1، في ختام التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وتحدث لوف عقب المباراة بعد التأهل لليورو في صدارة المجموعة، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للاتحاد الألماني لكرة القدم، قائلًا: "المباراة كانت ماتعة، ولعبنا بثبات حتى النهاية، حتى بعد التقدم بـ3 أهداف، واصلنا التقدم للأمام وأردنا تسجيل المزيد، وهو ما يجعلنا نشعر برضا بالغ".
مباراة ألمانيا وهولندا (3)

نجم ألمانيا يشعر بالغضب بعد تسجيله «هاتريك»

قدم نجم بايرن ميونيخ، سيرجي جنابري، مستوى لافتا للنظر في فوز ألمانيا، أمس، على إيرلندا الشمالية بنتيجة 6-1، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك بعدما سجل هاتريك جديدا في ذلك اللقاء، إلا أنه خرج ليعرب عن غضبه الشديد؛ بسبب كثرة الحديث مؤخرًا عن ضرورة التغيير في صفوف المانشافت. وأبرز الموقع الإلكتروني للاتحاد الألماني لكرة القدم، تصريحات جنابري عقب المباراة، إذ قال: "بدأت أشعر بالانزعاج من الحديث عن الثورة والتغيير، فنحن فريق شاب، ونفهم بعضنا بشكل جيد".
ويلز

صراع ثلاثي على البطاقة الأخيرة المؤهلة لليورو

تتواصل اليوم الثلاثاء مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك بعد ضمان 19 منتخبًا التأهل للبطولة، وتبقى بطاقة واحدة لم يتم حسمها من التصفيات قبل البدء في الملحق، وسيتم حسم تلك البطاقة اليوم من مباريات المجموعة الخامسة والتي تأهلت عنها كرواتيا بالفعل، وتستقبل ويلز نظيرتها المجر في تمام الساعة 9:45 مساء على ملعب كارديف سيتي، وتحتل ويلز المركز الثالث برصيد 11 نقطة، بينما تتواجد المجر في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بينما تستقبل سلوفاكيا الرابعة بـ10 نقاط نظيرتها أذربيجان الأخيرة بقطة واحدة الساعة 9:45 مساء. على ملعب مالاتينسكيو.
البرتغال‎

البرتغال تستهدف التأهل رسميًا لليورو أمام لوكسمبورج

تتواصل اليوم الأحد، التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما ترحل البرتغال حاملة اللقب لمواجهة لوكسمبورج على ملعب خوسي بارثيل في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتحتل البرتغال المركز الثاني برصيد 14 نقطة بينما تتواجد لوكسمبورج في المركز الرابع برصيد 4 نقاط، وتحتاج البرتغال للفوز لضمان التأهل رسميًا، وفي نفس المجموعة تستقبل صربيا الثالثة برصيد 13 نقطة، نظيرتها أوكرانيا المتصدرة برصيد 19 نقطة، والتي ضمنت التأهل بالفعل على ملعب ريد ستار ستاديوم في تمام الساعة الرابعة عصرًا.
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