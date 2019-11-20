تعرف على الفرق المتنافسة في ملحق اليورو
٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م
يورو 2020
اختتمت، أمس، التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، بضمان 20 منتخبًا، للتأهل إلى النهائيات، وهى النمسا، وبلجيكا، وكرواتيا، والتشيك، والدنمارك، وإنجلترا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وبولندا، والبرتغال، وروسيا، والسويد، وسويسرا، وإسبانيا، وتركيا، وأوكرانيا، وويلز، وتبقى 4 مقاعد سيتم تحديدها عبر الملحق الذي ستقام مبارياته بين يومي 26 و31 من مارس، وتقام قرعة منافسات الملحق، يوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بمدينة نيون السويسرية.
وجرى تقسيم المنتخبات المتنافسة على المقاعد الأربعة المتبقية، إلى 4 تصنيفات كالتالي:
التصنيف الأول: أيسلندا + 3 منتخبات تُحدد بالقرعة
التصنيف الثاني: البوسنة والهرسك، وسلوفاكيا، وجمهورية إيرلندا، وإيرلندا الشمالية
التصنيف الثالث: أسكتلندا، والنرويج، وصربيا + منتخب واحد يُحدد بالقرعة
التصنيف الرابع:
وجرى تقسيم المنتخبات المتنافسة على المقاعد الأربعة المتبقية، إلى 4 تصنيفات كالتالي:
التصنيف الأول: أيسلندا + 3 منتخبات تُحدد بالقرعة
التصنيف الثاني: البوسنة والهرسك، وسلوفاكيا، وجمهورية إيرلندا، وإيرلندا الشمالية
التصنيف الثالث: أسكتلندا، والنرويج، وصربيا + منتخب واحد يُحدد بالقرعة
التصنيف الرابع: جورجيا، ومقدونيا الشمالية، وكوسوفو، وبيلاروسيا
وستشهد القرعة يوم الجمعة إضافة منتخبات "بلغاريا، وإسرائيل، ورومانيا، والمجر"، حيث سيجرى توزيعها على التصنيفين الأول والثالث.
يذكر أن منافسات اليورو المقبل ستقام في 12 مدينة مختلفة موزعة في جميع أنحاء القارة الأوروبية، وستشارك البرتغال في البطولة بوصفها حاملة اللقب، وذلك بعد فوزها بالنسخة الماضية التي أقيمت في فرنسا عام 2016.