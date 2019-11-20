رياضة

جاريث بيل يثير غضب جماهير ريال مدريد

٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م
جاريث بيل
جاريث بيل
واصل الجناح الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد الإسباني، استفزازه الكبير لجماهير النادي الملكي، بعد احتفاله المثير مع لاعبي المنتخب بالتأهل لنهائيات أمم أوروبا 2020، إذ تأهل منتخب ويلز رسميا لنهائيات أمم أوروبا 2020، بعد الفوز على المجر بهدفين دون رد، صنع خلالهما هدفًا. واحتفل لاعبو منتخب ويلز على ملعب «كارديف سيتي» بالتأهل ليورو 2020، من خلال رفع علم ويلز مكتوبا عليه «ويلز.. الجولف.. مدريد»، وهو ترتيب أولويات جناح ريال مدريد. وأثار بيل غضب جماهير ريال مدريد، خاصة أن اللاعب كان سعيدًا للغاية برفع العلم الذي عليه أولوياته.
وكان جماهير منتخب ويلز أيضًا قد هتفوا خلال مباراة منتخب بلادهم أمام أذربيجان، وقالوا إن أولويات جاريث بيل هي ويلز والجولف ثم ريال مدريد، كما خرج اللاعب في تصريحات سابقة وأوضح أنه يشعر بالراحة عندما يلعب في منتخب ويلز عن اللعب في ريال مدريد. ولم يشارك جاريث بيل مع ريال مدريد منذ ما يقرب من شهر، رغم
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محمد صلاح

الإصابة تبعد محمد صلاح عن مواجهة كريستال بالاس

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأربعاء أن الدولى المصرى محمد صلاح لن يستطيع المشاركة مع ليفربول فى لقاء كريستال بالاس السبت المقبل خلال مباريات الجولة الثالثة عشرة بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" في ظل عدم تعافيه من الإصابة التي يعاني منها في كاحل القدم، حيث نشرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن محمد صلاح وأندرو روبرتسون، الظهير الأيسر للفريق، يعانيان من إصابات في الكاحل ستمنعهما من مواجهة كريستال بالاس التي ستجمع بينهما على ملعب فريق كريستال بالاس.
فرجاني -ساسي‎

أمير مرتضى يطمئن على فرجانى ساسى بعد الإصابة

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه تواصل مع الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى للاطمئنان عليه عقب خروجه مصابا فى لقاء منتخب بلاده أمام غينيا الاستوائية فى تصفيات أمم إفريقيا 2021، حيث أوضح المشرف العام على الكرة أن الإصابة هى شد بسيط فى العضلة الضامة وغير مقلقة. ومن المقرر أن يعود اللاعب وزميله حمدى النقاز من تونس غدا للانتظام فى تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة إنبى يوم الإثنين المقبل بالدورى العام.
تشيلسي

أزمة فى تشيلسى قبل مواجهة مانشستر سيتى

أصبح نادى تشيلسى الإنجليزى تحت قيادة فرانك لامبارد مهددًا بفقدان أحد أهم لاعبيه أثناء مواجهة فريق مانشستر سيتى، السبت المقبل، فى إطار الدورى الإنجليزى الممتاز، حيث نشر موقع "فوتبول لندن" البريطانى، أن كريستيان بوليسيتش، جناح تشيلسى، لم يتعاف بعد من الإصابة التى تعرض لها فى ساقه خلال التواجد مؤخرًا مع المنتخب الأمريكى. وأشار الموقع الإنجليزى إلى أن اللاعب الأمريكى مهدد بالغياب عن لقاء مانشستر سيتى فى البريميرليج، حيث إن نسبة مشاركته لا تتخطى 25 %.
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منتخب-بلجيكا

بلجيكا تكتسح قبرص في تصفيات يورو 2020

اكتسح المنتخب البلجيكي نظيره القبرصي بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء في إطار مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020. سجل أهداف المنتخب البلجيكي كريستيان بنتيكي في الدقيقة 16 و 68، كيفين دي بروين في الدقائق 36، 41، يانيك فيريرا كاراسكو في الدقيقة 44، كايبروس كريستوفوروي هدف ذاتي عن طريق الخطأ في الدقيقة 51، بينما سجل المنتخب القبرصي هدفه الوحيد عن طريق نيكولاس إيوانو في الدقيقة 14 من زمن أحداث الشوط الأول.
ويلز

صراع ثلاثي على البطاقة الأخيرة المؤهلة لليورو

تتواصل اليوم الثلاثاء مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك بعد ضمان 19 منتخبًا التأهل للبطولة، وتبقى بطاقة واحدة لم يتم حسمها من التصفيات قبل البدء في الملحق، وسيتم حسم تلك البطاقة اليوم من مباريات المجموعة الخامسة والتي تأهلت عنها كرواتيا بالفعل، وتستقبل ويلز نظيرتها المجر في تمام الساعة 9:45 مساء على ملعب كارديف سيتي، وتحتل ويلز المركز الثالث برصيد 11 نقطة، بينما تتواجد المجر في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بينما تستقبل سلوفاكيا الرابعة بـ10 نقاط نظيرتها أذربيجان الأخيرة بقطة واحدة الساعة 9:45 مساء. على ملعب مالاتينسكيو.
هازارد

هازارد ساخرًا: شاهدتم بالفعل أفضل نسخة لي مع الريال

تألق النجم البلجيكي إيدين هازارد أمس السبت، بعدما سجل هدفين في فوز منتخب بلاده على ميدان روسيا بنتيجة 4-1، ضمن مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وعقب المباراة أكد هازارد على شعوره بالسعادة لتواجده ضمن صفوف فريق ريال مدريد، مشيرًا إلى أن تأقلمه مع الفريق يسير بشكل جيد، وقال إيدين، خلال تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "متى ستظهر أفضل نسخة مني مع ريال مدريد؟ لقد رأيتم بالفعل أفضل هازارد (ضاحكًا)"، وأضاف: "أنا سعيد جدًا في ريال مدريد، وذلك يجعلني سعيد بلعب كرة القدم، وتأقلمي يسير بشكل جيد".
رونالدو - البرتغال‎

البرتغال تكتسح ليتوانيا في ليلة تألق رونالدو

قاد النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو منتخب بلاده نحو تحقيق فوز كبير على نيظره الليتواني بنصف دستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس على استاد "الغارفي"، ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020، بهذه النتيجة يصل رصيد البرتغال إلى 14 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة، بينما تجمد رصيد ليتوانيا عند نقطة واحدة في المركز الأخير بالمجموعة التي تضم معهما منتخبات أوكرانيا وصربيا لوكسمبرج.
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