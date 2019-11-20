جاريث بيل يثير غضب جماهير ريال مدريد

٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م

جاريث بيل

واصل الجناح الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد الإسباني، استفزازه الكبير لجماهير النادي الملكي، بعد احتفاله المثير مع لاعبي المنتخب بالتأهل لنهائيات أمم أوروبا 2020، إذ تأهل منتخب ويلز رسميا لنهائيات أمم أوروبا 2020، بعد الفوز على المجر بهدفين دون رد، صنع خلالهما هدفًا. واحتفل لاعبو منتخب ويلز على ملعب «كارديف سيتي» بالتأهل ليورو 2020، من خلال رفع علم ويلز مكتوبا عليه «ويلز.. الجولف.. مدريد»، وهو ترتيب أولويات جناح ريال مدريد. وأثار بيل غضب جماهير ريال مدريد، خاصة أن اللاعب كان سعيدًا للغاية برفع العلم الذي عليه أولوياته.

وكان جماهير منتخب ويلز أيضًا قد هتفوا خلال مباراة منتخب بلادهم أمام أذربيجان، وقالوا إن أولويات جاريث بيل هي ويلز والجولف ثم ريال مدريد، كما خرج اللاعب في تصريحات سابقة وأوضح أنه يشعر بالراحة عندما يلعب في منتخب ويلز عن اللعب في ريال مدريد. ولم يشارك جاريث بيل مع ريال مدريد منذ ما يقرب من شهر، رغم