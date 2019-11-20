رياضة

الفشل في دوري الأبطال = رحيل رونالدو

٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
لا صوت يعلو فى مدينة تورينو الإيطالية على دوري أبطال أوروبا، تلك البطولة التي يحلم يوفنتوس بشدة بالتتويج بلقبها، وهو الحلم المشترك الذي يجمع بين إدارة البيانكونيري ونجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو، الطامح لتعزيز إنجازاته الفردية. ووفقا لتقارير إيطالية، فإن اللقب الأوروبي يعد أيضا الرابط الوحيد حاليا بين يوفي ونجمه البرتغالي، وأوضح موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أنه في حال انتهاء الموسم الجاري، كسابقه، دون لقب أوروبي، سيعد ذلك بمنزلة نهاية العلاقة بين النجم البرتغالي وملعب "أليانز ستاديوم" الصيف المقبل.
وانضم رونالدو إلى صفوف يوفنتوس، في صيف 2018، قادمًا من ريال مدريد، في صفقة بلغت قيمتها 112 مليون يورو، بينما يحصل البرتغالي على 30 مليون يورو راتبا سنويا. وفشل يوفنتوس في الفوز بدوري الأبطال في أول موسم لرونالدو مع الفريق، بعدما ودع البطولة من الدور ربع النهائي عقب الهزيمة أمام أياكس أمستردام الهولندي. يذكر
اقرأ المزيد
محمد صلاح

الإصابة تبعد محمد صلاح عن مواجهة كريستال بالاس

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأربعاء أن الدولى المصرى محمد صلاح لن يستطيع المشاركة مع ليفربول فى لقاء كريستال بالاس السبت المقبل خلال مباريات الجولة الثالثة عشرة بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" في ظل عدم تعافيه من الإصابة التي يعاني منها في كاحل القدم، حيث نشرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن محمد صلاح وأندرو روبرتسون، الظهير الأيسر للفريق، يعانيان من إصابات في الكاحل ستمنعهما من مواجهة كريستال بالاس التي ستجمع بينهما على ملعب فريق كريستال بالاس.
فرجاني -ساسي‎

أمير مرتضى يطمئن على فرجانى ساسى بعد الإصابة

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه تواصل مع الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى للاطمئنان عليه عقب خروجه مصابا فى لقاء منتخب بلاده أمام غينيا الاستوائية فى تصفيات أمم إفريقيا 2021، حيث أوضح المشرف العام على الكرة أن الإصابة هى شد بسيط فى العضلة الضامة وغير مقلقة. ومن المقرر أن يعود اللاعب وزميله حمدى النقاز من تونس غدا للانتظام فى تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة إنبى يوم الإثنين المقبل بالدورى العام.
تشيلسي

أزمة فى تشيلسى قبل مواجهة مانشستر سيتى

أصبح نادى تشيلسى الإنجليزى تحت قيادة فرانك لامبارد مهددًا بفقدان أحد أهم لاعبيه أثناء مواجهة فريق مانشستر سيتى، السبت المقبل، فى إطار الدورى الإنجليزى الممتاز، حيث نشر موقع "فوتبول لندن" البريطانى، أن كريستيان بوليسيتش، جناح تشيلسى، لم يتعاف بعد من الإصابة التى تعرض لها فى ساقه خلال التواجد مؤخرًا مع المنتخب الأمريكى. وأشار الموقع الإنجليزى إلى أن اللاعب الأمريكى مهدد بالغياب عن لقاء مانشستر سيتى فى البريميرليج، حيث إن نسبة مشاركته لا تتخطى 25 %.
اقرأ المزيد من الأخبار
رونالدو وساري

كابيلو يفتح النار على رونالدو بسبب ساري

انتقد فابيو كابيلو، المدير الفني السابق لأندية يوفنتوس وميلان وريال مدريد، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم السيدة العجوز، كما يرى كابيلو إن ماوريسيو ساري، مدرب اليوفي، كان محقا في استبدال صاروخ ماديرا. ورد رونالدو بغضب على قرار ساري باستبداله في الدقيقة 55 من مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الإيطالي، تاركا الملعب قبل نهاية المباراة، وسجل الأرجنتيني باولو ديبالا "بديل رونالدو" هدفا ممتازا للتغلب على ميلان (1-0)، وضمان تصدر يوفنتوس للدوري الإيطالي قبل فترة التوقف الدولية.
رونالدو وساري

تقرير إيطالي يكشف حقيقة عودة رونالدو لريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس، قد يغادر السيدة العجوز خلال الفترة القادمة، مع إمكانية عودته لصفوف ريال مدريد الإسباني مرة أخرى. وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن العلاقة تدهورت بين رونالدو وماوريسيو ساري المدير الفني البيانكونيري، وظهرت الخلافات بعد استبدال صاروخ ماديرا في أكثر من مباراة آخرها أمام ميلان بداية الأسبوع الجاري. وأشار الموقع إلى أن رونالدو قد يعود لفريقه السابق ريال مدريد، الذي رحل عنه في صيف 2018 متجهًا إلى اليوفي.
كريستيانو رونالدو

قلق في يوفنتوس بسبب إصابات كريستيانو رونالدو

لا يمر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأفضل أحواله هذا الموسم رفقة فريقه يوفنتوس، وهو الأمر الذي يثير الكثير من المخاوف لدى إدارة السيدة العجوز بسبب الحالة الجسدية للنجم البرتغالي، ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإنه بعيدًا عن الأمور الانضباطية وأزمة الدون الأخيرة في مباراة ميلان، فإن رونالدو يثير الكثير من المخاوف بسبب إصاباته هذا الموسم، وأشارت إلى أن هناك قلقا كبيرا حول ركبة كريستيانو وحالته البدنية، لأن ذلك يؤثر بشكل خطير على أداء المهاجم البرتغالي، بالإضافة إلى أن هذه المشكلات استمرت مع اللاعب لفترة ليست بالقصيرة.
رونالدو

باريزي سعيد باعتزال الكرة قبل ظهور رونالدو

أعرب فرانكو باريزي، أسطورة دفاع نادي ميلان، عن سعادته الكبيرة باعتزال الكرة قبل وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس العام الماضي، ويستعد ميلان لمواجهة يوفنتوس، الأحد المقبل، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر الدوري الإيطالي. وقال باريزي في تصريحات نشرها موقع كالتشيو ميركاتو: "كريستيانو رونالدو؟ أنا محظوظ بالاعتزال قبل قدومه إلى الدوري الإيطالي"، وأضاف: "نعلم جيدًا الجودة التي يتمتع بها كريستيانو. إنه يوجد دائمًا في المكان الصحيح خلال المباريات".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]