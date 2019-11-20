الفشل في دوري الأبطال = رحيل رونالدو

٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م

كريستيانو رونالدو

لا صوت يعلو فى مدينة تورينو الإيطالية على دوري أبطال أوروبا، تلك البطولة التي يحلم يوفنتوس بشدة بالتتويج بلقبها، وهو الحلم المشترك الذي يجمع بين إدارة البيانكونيري ونجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو، الطامح لتعزيز إنجازاته الفردية. ووفقا لتقارير إيطالية، فإن اللقب الأوروبي يعد أيضا الرابط الوحيد حاليا بين يوفي ونجمه البرتغالي، وأوضح موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أنه في حال انتهاء الموسم الجاري، كسابقه، دون لقب أوروبي، سيعد ذلك بمنزلة نهاية العلاقة بين النجم البرتغالي وملعب "أليانز ستاديوم" الصيف المقبل.

وانضم رونالدو إلى صفوف يوفنتوس، في صيف 2018، قادمًا من ريال مدريد، في صفقة بلغت قيمتها 112 مليون يورو، بينما يحصل البرتغالي على 30 مليون يورو راتبا سنويا. وفشل يوفنتوس في الفوز بدوري الأبطال في أول موسم لرونالدو مع الفريق، بعدما ودع البطولة من الدور ربع النهائي عقب الهزيمة أمام أياكس أمستردام الهولندي. يذكر