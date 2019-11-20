بسبب أدوية مخدرة.. مساعد صيدلي يتعدى على مفتشي «صحة الشرقية»

تحرير:محمد فتحي ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ م

أردوية مخدرة

شنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالشرقية برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة الإدارة، وبإشراف الدكتورة رحاب عبد الحي، مدير عام إدارة الصيدلة عدة حملات تفتيشية على الصيدليات العامة بمدينتي الزقازيق والقنايات والقرى التابعة لها، وذلك إستكمالا للضرب بيد من حديد على جميع المخالفين حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، وتنفيذا لتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، إذ أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد 863 «قرص/ عبوة/ وحدة/ زجاجة» لأدوية مخالفة، تنوعت المضبوطات ما بين أدوية جدول أول مواد مخدرة مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة المصرية.

كما أسفرت الحملة عن ضبط أدوية مدرجة بالجدول الأول للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، وأدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع، وعينات طبية مجانية غير مصرح ببيعها.وأثناء التفتيش قام مساعد صيدلي يعمل بإحدى الصيدليات بمدينة الزقازيق بالتعدي على مفتشي الصيدلة ومنعهم من أداء عملهم نظرا لوجود مخالفات