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بسبب أدوية مخدرة.. مساعد صيدلي يتعدى على مفتشي «صحة الشرقية»

تحرير:محمد فتحي ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ م
أردوية مخدرة
أردوية مخدرة
شنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالشرقية برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة الإدارة، وبإشراف الدكتورة رحاب عبد الحي، مدير عام إدارة الصيدلة عدة حملات تفتيشية على الصيدليات العامة بمدينتي الزقازيق والقنايات والقرى التابعة لها، وذلك إستكمالا للضرب بيد من حديد على جميع المخالفين حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، وتنفيذا لتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، إذ أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد 863 «قرص/ عبوة/ وحدة/ زجاجة» لأدوية مخالفة، تنوعت المضبوطات ما بين أدوية جدول أول مواد مخدرة مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة المصرية.
كما أسفرت الحملة عن ضبط أدوية مدرجة بالجدول الأول للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، وأدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع، وعينات طبية مجانية غير مصرح ببيعها.وأثناء التفتيش قام مساعد صيدلي يعمل بإحدى الصيدليات بمدينة الزقازيق بالتعدي على مفتشي الصيدلة ومنعهم من أداء عملهم نظرا لوجود مخالفات
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نائب يطالب بمقاطعة إسرائيل اقتصاديا

قال محمد عبد الغني عضو مجلس النواب، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن العالم يتابع في صمت مريب ما اعتاد عليه المجتمع الدولي عندما يكون الجاني هي إسرائيل التي دأبت على ارتكاب المجازر ضد الشعب العربي الفلسطيني، مضيفا أن الانتهاكات التي قام بها الكيان المحتل العدواني الاستيطاني في حق العزل من أبناء غزة وفي ظل ارتفاع عدد الضحايا من الشيوخ والنساء والأطفال، هو تكرار لمشاهد من التاريخ لأنظمة استعمارية قمعية، وهو ما ترفضه كل القيم الإنسانية في كل زمان وفي أي مكان.
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صوم «الميلاد المجيد».. 43 يوما دون تناول لحوم

تبدأ طائفة الأقباط الأرثوذكس، بمحافظة الإسكندرية، صوم الميلاد المجيد والذي يستمر لمدة 43 يوما، حيث من المقرر أن يبدأ الصوم يوم الثلاثاء المقبل، على أن ينتهي يوم 7 يناير من العام المقبل وذلك بحلول عيد الميلاد المجيد. وقال القمص رويس مرقس راعي كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد العظيم مارجرجس الروماني بغبريال والوكيل البابوي السابق، أن صوم الميلاد المجيد يعود إلى العهد القديم حيث كان المسيحيون يصومون أربعين يوما تشبها بالنبي موسى الذي صام كي يتسلم وحي الله.
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أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في دار المستشارية في العاصمة الألمانية برلين، بالطفرة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات، مؤكدا تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، معربا عن تقديره للقاء ميركل، وتطلعه لمزيد من انخراط ألمانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات.
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الكرنك يحتفل مع ضعاف السمع باليوم العالمي للطفولة (صور)

في لفتة إنسانية تعكس إيمان الشركة الوطنية "مصر للطيران" بدورها في المشاركة المجتمعية ودورها كذلك ومسؤوليتها تجاه فئات الشعب المختلفة، خصوصا ذوى الاحتياجات الخاصة، احتفلت الشركة هذا العام بأطفال مصر فى احتفال خاص، اختارت أن يكون مع الأطفال من ضعاف السمع، والصم.
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بيع المستشفيات الحكومية غير المؤهلة.. الوزراء يرد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية غير المؤهلة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة. وأوضح المركز، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع المستشفيات غير المؤهلة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة. وأشارت إلى أن المستشفيات الحكومية التي لن تدخل في إطار منظومة التأمين الصحي الجديدة ستظل مملوكة بشكل كامل للدولة، على أن يتم تطويرها، وتحديث الأجهزة الطبية بها، بهدف استمرارها في تقديم خدمات طبية متميزة لجميع المواطنين.
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لسوء التخزين.. ضبط 86 طن سكر في الشرقية (صور)

شن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة مكبرة مساء اليوم الأربعاء، لضبط المخالفات والضرب بيد من حديد علي المخالفين، استمرارًا للجهود المكثفة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، حيث تمكنت الحملة من ضبط 86 طن سكر لسوء التخزين ووجود مياه راكدة أسفل المنتج داخل مخزن للمواد الغذائية غير مستوفي للاشتراطات الصحية، مما يمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة للمواطنين، كما تبين وجود 472 كجم أغذية بها تغير في خواصها الطبيعية عبارة عن «جبن - أرز - زيت».
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ضبط 21 ألف قرص أدوية مخدرة ومهربة في الشرقية

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة الإدارة، وإشراف الدكتورة رحاب عبد الحى مدير عام إدارة الصيدلة، بالتنسيق مع شرطة مباحث القرين، حملة مفاجئة مشتركة للتفتيش علي الصيدليات العامة بمدينة القرين والتحقق من مدي إلتزامها بالقوانين، بناءا على توجيهات السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفي إطار خطة وزارة الصحة لإحكام الرقابة على سوق الدواء وضبط الأماكن غير المرخصة التي تقوم بالإتجار في الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية المخالفة للقانون مما يعرض صحة المواطنين للخطر.
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غلق 315 منشأة غذائية وإعدام 24 طن أغذية بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشو الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، حملات مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق بجميع مراكز ومدن المحافظة خلال شهر أكتوبر الحالي، وذلك بناءً على تعليمات السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية بالمحافظة، وضبط المخالف منها لوصول منتج غذائي آمن حفاظا على صحة المواطنين، إذ أسفرت جهود هذه الحملات عن إعدام 24 طنا و291 كجم أغذية متنوعة لوجود تغير في خواصها الطبيعية.
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