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صوم «الميلاد المجيد».. 43 يوما دون تناول لحوم

تحرير:محمد مجلي ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م
احتفال عيد الميلاد - صورة أرشيفية
احتفال عيد الميلاد - صورة أرشيفية
تبدأ طائفة الأقباط الأرثوذكس، بمحافظة الإسكندرية، صوم الميلاد المجيد والذي يستمر لمدة 43 يوما، حيث من المقرر أن يبدأ الصوم يوم الثلاثاء المقبل، على أن ينتهي يوم 7 يناير من العام المقبل وذلك بحلول عيد الميلاد المجيد. وقال القمص رويس مرقس راعي كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد العظيم مارجرجس الروماني بغبريال والوكيل البابوي السابق، أن صوم الميلاد المجيد يعود إلى العهد القديم حيث كان المسيحيون يصومون أربعين يوما تشبها بالنبي موسى الذي صام كي يتسلم وحي الله.
وأضاف مرقس، أن الأيام الثلاثة الأخيرة أضيفت إلى مدة الصوم في عهد البابا إبرام البابا الـ 62 للكنيسة القبطية حيث يصوم المسيحيون تذكارا للثلاثة أيام التي صامها الأقباط، موضحا أن صوم الميلاد المجيد هو صوم انقطاعي ويفطر فيه الأقباط على أكلات نباتية ويمتنع خلاله الصائمون عن تناول اللحوم تماما، ويسمح فيه
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نائب يطالب بمقاطعة إسرائيل اقتصاديا

قال محمد عبد الغني عضو مجلس النواب، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن العالم يتابع في صمت مريب ما اعتاد عليه المجتمع الدولي عندما يكون الجاني هي إسرائيل التي دأبت على ارتكاب المجازر ضد الشعب العربي الفلسطيني، مضيفا أن الانتهاكات التي قام بها الكيان المحتل العدواني الاستيطاني في حق العزل من أبناء غزة وفي ظل ارتفاع عدد الضحايا من الشيوخ والنساء والأطفال، هو تكرار لمشاهد من التاريخ لأنظمة استعمارية قمعية، وهو ما ترفضه كل القيم الإنسانية في كل زمان وفي أي مكان.
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السيسي يشيد بالطفرة النوعية في العلاقات المصرية الألمانية

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في دار المستشارية في العاصمة الألمانية برلين، بالطفرة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات، مؤكدا تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، معربا عن تقديره للقاء ميركل، وتطلعه لمزيد من انخراط ألمانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات.
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الكرنك يحتفل مع ضعاف السمع باليوم العالمي للطفولة (صور)

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قطار - أرشيفية

السكة الحديد تصدر بيانًا بعد سقوط شخصين من القطار

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الأرصاد: غدا طقس معتدل على معظم الأنحاء

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الأرصاد: غدا طقس معتدل على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الاثنين، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة تصل لحد الضباب صباحا على مناطق من شمال البلاد وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
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