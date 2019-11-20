صوم «الميلاد المجيد».. 43 يوما دون تناول لحوم

تحرير:محمد مجلي ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

احتفال عيد الميلاد - صورة أرشيفية

تبدأ طائفة الأقباط الأرثوذكس، بمحافظة الإسكندرية، صوم الميلاد المجيد والذي يستمر لمدة 43 يوما، حيث من المقرر أن يبدأ الصوم يوم الثلاثاء المقبل، على أن ينتهي يوم 7 يناير من العام المقبل وذلك بحلول عيد الميلاد المجيد. وقال القمص رويس مرقس راعي كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد العظيم مارجرجس الروماني بغبريال والوكيل البابوي السابق، أن صوم الميلاد المجيد يعود إلى العهد القديم حيث كان المسيحيون يصومون أربعين يوما تشبها بالنبي موسى الذي صام كي يتسلم وحي الله.

وأضاف مرقس، أن الأيام الثلاثة الأخيرة أضيفت إلى مدة الصوم في عهد البابا إبرام البابا الـ 62 للكنيسة القبطية حيث يصوم المسيحيون تذكارا للثلاثة أيام التي صامها الأقباط، موضحا أن صوم الميلاد المجيد هو صوم انقطاعي ويفطر فيه الأقباط على أكلات نباتية ويمتنع خلاله الصائمون عن تناول اللحوم تماما، ويسمح فيه