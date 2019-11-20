نائب يطالب بمقاطعة إسرائيل اقتصاديا

تحرير:محمد محمود ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م

العدوان الإسرائيلي على غزة - صورة أرشيفية

قال محمد عبد الغني عضو مجلس النواب، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن العالم يتابع في صمت مريب ما اعتاد عليه المجتمع الدولي عندما يكون الجاني هي إسرائيل التي دأبت على ارتكاب المجازر ضد الشعب العربي الفلسطيني، مضيفا أن الانتهاكات التي قام بها الكيان المحتل العدواني الاستيطاني في حق العزل من أبناء غزة وفي ظل ارتفاع عدد الضحايا من الشيوخ والنساء والأطفال، هو تكرار لمشاهد من التاريخ لأنظمة استعمارية قمعية، وهو ما ترفضه كل القيم الإنسانية في كل زمان وفي أي مكان.

وأشار عبد الغني إلى أنه ليس بغريب أن يتزامن ذلك العدوان الهمجي مع تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بأن الولايات المتحدة لا تنظر للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية على أنها مخالفة للقانون، ضربا بعرض الحائط بالقانون الدولي والاتفاقات الأممية.وذكر: "السكون الذي تعيشه حكومات الدول العربية جميعها