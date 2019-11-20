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نائب يطالب بمقاطعة إسرائيل اقتصاديا

تحرير:محمد محمود ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م
العدوان الإسرائيلي على غزة - صورة أرشيفية
العدوان الإسرائيلي على غزة - صورة أرشيفية
قال محمد عبد الغني عضو مجلس النواب، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن العالم يتابع في صمت مريب ما اعتاد عليه المجتمع الدولي عندما يكون الجاني هي إسرائيل التي دأبت على ارتكاب المجازر ضد الشعب العربي الفلسطيني، مضيفا أن الانتهاكات التي قام بها الكيان المحتل العدواني الاستيطاني في حق العزل من أبناء غزة وفي ظل ارتفاع عدد الضحايا من الشيوخ والنساء والأطفال، هو تكرار لمشاهد من التاريخ لأنظمة استعمارية قمعية، وهو ما ترفضه كل القيم الإنسانية في كل زمان وفي أي مكان.
وأشار عبد الغني إلى أنه ليس بغريب أن يتزامن ذلك العدوان الهمجي مع تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بأن الولايات المتحدة لا تنظر للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية على أنها مخالفة للقانون، ضربا بعرض الحائط بالقانون الدولي والاتفاقات الأممية.وذكر: "السكون الذي تعيشه حكومات الدول العربية جميعها
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بحضور السيسي ورموز الدولة.. أعلام مصر تزين قداس عيد الميلاد المجيد-9

صوم «الميلاد المجيد».. 43 يوما دون تناول لحوم

تبدأ طائفة الأقباط الأرثوذكس، بمحافظة الإسكندرية، صوم الميلاد المجيد والذي يستمر لمدة 43 يوما، حيث من المقرر أن يبدأ الصوم يوم الثلاثاء المقبل، على أن ينتهي يوم 7 يناير من العام المقبل وذلك بحلول عيد الميلاد المجيد. وقال القمص رويس مرقس راعي كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد العظيم مارجرجس الروماني بغبريال والوكيل البابوي السابق، أن صوم الميلاد المجيد يعود إلى العهد القديم حيث كان المسيحيون يصومون أربعين يوما تشبها بالنبي موسى الذي صام كي يتسلم وحي الله.
ادمان-ادوية-مخدرات (4)

بسبب أدوية مخدرة.. مساعد صيدلي يتعدى على مفتشي «صحة الشرقية»

شنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالشرقية برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة الإدارة، وبإشراف الدكتورة رحاب عبد الحي، مدير عام إدارة الصيدلة عدة حملات تفتيشية على الصيدليات العامة بمدينتي الزقازيق والقنايات والقرى التابعة لها، وذلك إستكمالا للضرب بيد من حديد على جميع المخالفين حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، وتنفيذا لتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، إذ أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد 863 «قرص/ عبوة/ وحدة/ زجاجة» لأدوية مخالفة، تنوعت المضبوطات ما بين أدوية جدول أول مواد مخدرة مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة المصرية.
السيسى-وميركل

السيسي يشيد بالطفرة النوعية في العلاقات المصرية الألمانية

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في دار المستشارية في العاصمة الألمانية برلين، بالطفرة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات، مؤكدا تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، معربا عن تقديره للقاء ميركل، وتطلعه لمزيد من انخراط ألمانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات.
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الكرنك يحتفل مع ضعاف السمع باليوم العالمي للطفولة (صور)

في لفتة إنسانية تعكس إيمان الشركة الوطنية "مصر للطيران" بدورها في المشاركة المجتمعية ودورها كذلك ومسؤوليتها تجاه فئات الشعب المختلفة، خصوصا ذوى الاحتياجات الخاصة، احتفلت الشركة هذا العام بأطفال مصر فى احتفال خاص، اختارت أن يكون مع الأطفال من ضعاف السمع، والصم.
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مستوطنات

فلسطين: موقف أمريكا من المستوطنات أكبر جرائم العصر

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن الولايات المتحدة الأمريكية ترتكب خطأ تاريخيا من خلال اتباعها سياسة استعمارية بموقفها من القدس والمستوطنات، وهي تشكل بذلك أكبر جرائم العصر، الأمر الذي جعل قوى إقليمية تفقد دورها المهم في مجريات الأحداث، مضيفًا في تصريح اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن استمرار هذه الأخطاء سيؤدي إلى استمرار احتراق المنطقة بأسرها، وهذا الحريق جراء هذه السياسة الأمريكية الفاشلة في المجالات كافة لن ينجو منه أحد.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الأزهر: بناء المستوطنات «اعتداءً سافرًا» على حقوق الدولة الفلسطينية

يستنكر الأزهر الشريف بشدة تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التي اعتبرت المستوطنات التي يقوم الكيان الصهيوني بإنشائها في الضفة الغربية المحتلة لا تتعارض مع القانون الدولي، مؤكدًا أنَّ هذا الموقف الأمريكي يعد اعتداءً سافرًا على حقوق الدولة الفلسطينية المحتلة، واستكمالا لمسلسل الجور على حقوق وممتلكات الشعب الفلسطيني المظلوم، مشيرًا إلى أنَّ هذه التصريحات مخالفة تماما لما نصَّتْ عليه القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة التي أقرت عدم قانونية المستوطنات التي أقامها الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
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«صحة النواب» توافق على تعديل اتفاقية لتنظيم الأسرة

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد العمارى، على قرار رئيس الجمهورية رقم 539 لسنة 2019، بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس الماضي، والتي تهدف إلى دعم برنامج مصر الحالي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجعله أكثر فاعلية واستدامة، وذلك من خلال تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المدعمة.
الاستعداد -لمواجهة -الأمطار -الغزيرة -بالمحافظات (10)

نائب يطالب بوضع حلول غير تقليدية لمواجهة الأمطار

وجه محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، في بيان له، اليوم السبت، انتقادات حادة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لعدم قدرتها على مواجهة الآثار السلبية للأمطار التى تعرضت القاهرة الكبرى وغرقت في "شبر ميه"، مطالبا الحكومة بإعادة النظر في البرامج والسياسات والأساليب التي وضعتها الحكومة لمواجهة الآثار السلبية للأمطار والسيول، خاصة أن سكان القاهرة الكبرى عانوا أشد المعاناة بسبب الأمطار التي أحدثت شلالات داخل جميع ميادين وشوارع القاهرة الكبرى.
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