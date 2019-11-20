العراق: اعتقال 14 متهما مطلوبين في قضايا مختلفة

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م

الشرطة العراقية

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء،عن اعتقال 14 متهما شمال الموصل، إذ قالت الوزارة في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» الإخبارية: «أن مديرية شرطة أبي تمام التابعة لقيادة شرطة نينوي شرعت بعملية أمنية لتنفيذ أوامر القبض الصادرة عن القضاء، أسفرت عن القبض على 14 متهما مطلوبين بقضايا مختلفة»، مضيفة أنه «تم القبض عليهم في عدد من مناطق وأحياء الجانب الأيسر لمدينة الموصل».

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت في وقت سابق اعتقال عنصر من تنظيم داعش، كان يعمل مقاتلًا فيما يسمى «ديوان الجند»، ورفع 10 عبوات ناسفة غرب مدينة الموصل.وتشن الأجهزة الأمنية العراقية بين الحين والآخر عمليات في مناطق متفرقة من محافظة نينوى تسفر عن إلقاء القبض على قادة وعناصر من تنظيم (داعش) الإرهابي.كما