لماذا تعجز إفريقيا عن التصنيع رغم وفرة المواد الخام؟

تواجه قارة إفريقيا صعوبات عديدة تحول دون تحول دولها إلى دول مصنعة، رغم امتلاكها الكثير من المواد الخام وتوافر الثروة البشرية، وتتمثل أبرز هذه التحديات في انخفاض الإنتاج

تحرير:أمل نبيل ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م

مصانع

تعد إفريقيا أكثر مناطق العالم جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تستحوذ على ما يقرب من 30% من الموارد المعدنية في العالم، كما تمتلك منطقة شمال إفريقيا مخزونا ضخما من البترول والغاز الطبيعي، إلى جانب وجود معظم الخام النووي الإستراتيجي في الصحراء؛ مثل الكولتان والذهب والنحاس وغيرها. ورغم زخر القارة الإفريقية بالمواد الخام، فإن معظم دول القارة تعجز عن تحويل تلك المواد الخام إلى مواد تامة الصنع، وتقوم بتصديرها بأثمان بخسة لدول أوروبا التي تربح من ورائها الكثير بعد تحويلها إلى منتجات صناعية كاملة.

قال رئيس غرفة التجارة والصناعة بجمهورية تشاد، أمير أرتين، إن القارة الإفريقية كثيرا ما يُنظر إليها من الدول الأجنبية على أنها مجرد قارة حافلة بالمواد الخام التي تعتمد عليها الدول الأوروبية في الصناعة أو على أنها قارة يمكن لتلك الدول الأجنبية تسويق منتجاتها فيها، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى معدلات النمو