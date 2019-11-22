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لماذا تعجز إفريقيا عن التصنيع رغم وفرة المواد الخام؟

تواجه قارة إفريقيا صعوبات عديدة تحول دون تحول دولها إلى دول مصنعة، رغم امتلاكها الكثير من المواد الخام وتوافر الثروة البشرية، وتتمثل أبرز هذه التحديات في انخفاض الإنتاج
تحرير:أمل نبيل ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م
مصانع
مصانع
تعد إفريقيا أكثر مناطق العالم جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تستحوذ على ما يقرب من 30% من الموارد المعدنية في العالم، كما تمتلك منطقة شمال إفريقيا مخزونا ضخما من البترول والغاز الطبيعي، إلى جانب وجود معظم الخام النووي الإستراتيجي في الصحراء؛ مثل الكولتان والذهب والنحاس وغيرها. ورغم زخر القارة الإفريقية بالمواد الخام، فإن معظم دول القارة تعجز عن تحويل تلك المواد الخام إلى مواد تامة الصنع، وتقوم بتصديرها بأثمان بخسة لدول أوروبا التي تربح من ورائها الكثير بعد تحويلها إلى منتجات صناعية كاملة.
قال رئيس غرفة التجارة والصناعة بجمهورية تشاد، أمير أرتين، إن القارة الإفريقية كثيرا ما يُنظر إليها من الدول الأجنبية على أنها مجرد قارة حافلة بالمواد الخام التي تعتمد عليها الدول الأوروبية في الصناعة أو على أنها قارة يمكن لتلك الدول الأجنبية تسويق منتجاتها فيها، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى معدلات النمو
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البنك-المركزي-الامريكى (1)

هل يخرج المستثمر الأجنبي من مصر بعد خفض سعر الفائدة؟

على الرغم من قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنحو3.5% منذ بداية العام الجاري تزامنا مع تراجع معدلات التضخم، إلا أن مصر مازالت واجهة جاذبة لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية (مستثمري الأموال الساخنة).. بحسب خبراء اقتصاديين. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% في 26 سبتمبر الماضي لتصل إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، وذلك للمرة الثالثة منذ بداية العام. وقفزت أرصدة احتياطي النقد الأجنبي بنهاية سبتمبر الماضي لأكثر من 45 مليار دولار لأول مرة مسجلة 45.118 مليار دولار مقابل 44.9 مليار دولار بنهاية أغسطس.
الذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الجمعة، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1467 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
افتتاح فرع بنك قناة السويس

بنك قناة السويس يفتتح أول فرع ذكي للخدمات المصرفية

قام أعضاء مجلس إدارة بنك قناة السويس وبحضور الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية وعضو مجلس الإدارة ومحمد عبد العال وحسين الجريتلى، بافتتاح أول فرع ذكي داخل "مول سيتي ستارز" بمصر الجديدة بالقاهرة وبهذه المناسبة، أعرب حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك عن سعادته بافتتاح الفرع الجديد للبنك مؤكداً انه يأتي في إطار خطة البنك التي ينتهجها للتطوير والميكنة معتمداً على أحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة في مجال الخدمات المصرفية ويأتي ذلك متمشياً مع خطة الدولة نحو التحول الرقمي بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة .
راية للتجارة

4 مليارات جنيه مبيعات متوقعة لراية للتجارة والتوزيع

أعلن قطاع راية للتجارة والتوزيع عن إطلاق عروض موسم Black Friday عبر منصتها الإلكترونية Raya Shop بنسبة تخفيضات كبيرة على عدد من الأجهزة والمنتجات خاصة الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، فيما أعرب المهندس باسم مجاهد، الرئيس التنفيذي لقطاع راية للتجارة والتوزيع عن سعادته بالثقة التي تتمتع بها متاجر راية في موسم البلاك فرايدي والذي يبدأ من يوم الجمعة 22 نوفمبر ويستمر حتى الجمعة 30 نوفمبر الحالي، مشيرا أن راية للتجارة والتوزيع تتوقع أن تحقق حجم إيرادات ومبيعات يبلغ 4 مليارات جنيه بنهاية العام الحالي.
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مصفاة-لتكرير-البترول-في-أمريكا

تفاصيل أكبر مشروع قطري لتكرير البترول في مصر

تعتزم الشركة المصرية للتكرير إنتاج 4.7 مليون طن سنويا من المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة، حيث تشمل هذه المنتجات 2.3 مليون طن من وقود السولار المطابق لمواصفات الجودة الأوروبية Euro V –. وتشمل المنتجات أيضا 600 ألف طن من وقود النفاثات، وذلك باستخدام مدخلات إنتاج مثل المازوت منخفض القيمة. وأعلنت، أمس، شركة قطر للبترول، أن جميع وحدات مشروع مصفاة الشركة المصرية لتكرير البترول في منطقة مسطرد بشمال القاهرة، وهو أكبر استثمار لها في دولة عربية أو إفريقية، تعمل الآن بنجاح.
الاعلامي-نشأت-الديهى

نشأت الديهي:مصر بها أفضل منظومة حقوق الإنسان بالعالم

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تخوض تجربة رائدة في إقامة وحدات سكنية للمواطنين، وتنشأ فيلل وقصور ووحدات سكنية لمحدودي الدخل، لتحقيق أول حق من حقوق الإنسان، وهو حق الإنسان في المسكن، مشيرًا إلى أن هناك 50 مليون مواطن يستفيد من بطاقات التموين وهذا حق الإنسان في المأكل، إلى جانب أن الدولة تعمل على إنشاء محطات لتحلية المياه لتوفير حق المواطن في الملبس، كما أن مبادرة 100 مليون صحة وما تبعه من مبادرات تنم عن إعطاء المواطنين الحق في الصحة، وما يتم في مجال تطوير التعليم جهود لتقديم حق الإنسان في التعليم.
السيسي (5)

السيسي يشدد على مفهوم حقوق الإنسان الشامل

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مفهوم "حقوق الإنسان الشامل" المتضمن كافة الحقوق الاجتماعية والصحية والتعليمية والمعيشية، وعدم اختزال تلك الحقوق على الجوانب السياسية فقط دون غيره. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم الأربعاء لعدد من رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية، إذ صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
وزير-المالية -محمد-معيط

مصر تسعى للانضمام إلى عضوية اتحاد المحاسبين الأفارقة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إفريقيا تمتلك مقومات تؤهلها للاندماج الإيجابي فى الاقتصاد العالمي، وقد أصبحت مقصدًا لاهتمام شركاء التنمية الدوليين، خاصة بعد إطلاق الاتفاقية القارية للتجارة الحرة، التي تستهدف تحفيز الاستثمارات الأجنبية فى القطاعات ذات الأولوية للدول الإفريقية. وقال الوزير، فى لقائه مع ليوناردو أمباسا، رئيس اتحاد المحاسبين الأفارقة «بافا»، إن مصر تحرص منذ توليها رئاسة الاتحاد الإفريقي على تعزيز جهود الاندماج الاقتصادي القاري، وبناء شراكات قوية مع مختلف الدول المتقدمة.
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