لماذا تعجز إفريقيا عن التصنيع رغم وفرة المواد الخام؟

تواجه قارة إفريقيا صعوبات عديدة تحول دون تحول دولها إلى دول مصنعة، رغم امتلاكها الكثير من المواد الخام وتوافر الثروة البشرية، وتتمثل أبرز هذه التحديات في انخفاض الإنتاج
تعد إفريقيا أكثر مناطق العالم جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تستحوذ على ما يقرب من 30% من الموارد المعدنية في العالم، كما تمتلك منطقة شمال إفريقيا مخزونا ضخما من البترول والغاز الطبيعي، إلى جانب وجود معظم الخام النووي الإستراتيجي في الصحراء؛ مثل الكولتان والذهب والنحاس وغيرها.
ورغم زخر القارة الإفريقية بالمواد الخام، فإن معظم دول القارة تعجز عن تحويل تلك المواد الخام إلى مواد تامة الصنع، وتقوم بتصديرها بأثمان بخسة لدول أوروبا التي تربح من ورائها الكثير بعد تحويلها إلى منتجات صناعية كاملة.
قال رئيس غرفة التجارة والصناعة بجمهورية تشاد، أمير أرتين، إن القارة الإفريقية كثيرا ما يُنظر إليها من الدول الأجنبية على أنها مجرد قارة حافلة بالمواد الخام التي تعتمد عليها الدول الأوروبية في الصناعة أو على أنها قارة يمكن لتلك الدول الأجنبية تسويق منتجاتها فيها، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى معدلات النمو
قال رئيس غرفة التجارة والصناعة بجمهورية تشاد، أمير أرتين، إن القارة الإفريقية كثيرا ما يُنظر إليها من الدول الأجنبية على أنها مجرد قارة حافلة بالمواد الخام التي تعتمد عليها الدول الأوروبية في الصناعة أو على أنها قارة يمكن لتلك الدول الأجنبية تسويق منتجاتها فيها، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى معدلات النمو الاقتصادي وحالة التنمية التكنولوجية التي تشهدها القارة حاليا، فبإمكانها تسويق نفسها ومكانتها الجديدة على خريطة العالم الاقتصادية.
تصدير المواد الخام بأسعار زهيدة
وأضاف أرتين أن هناك عددا كبيرا من المواد الخام التي تصدرها القارة الإفريقية بأسعار زهيدة نظرا لعدم إضفاء أية قيمة مضافة عليها، وأهمها السمسم والصمغ العربي، مشيرا إلى أن هذه المنتجات تباع بأضعاف أسعارها في الأسواق الآسيوية والأوروبية بعد إضافة قيمة مضافة لها، بعد التعديلات البسيطة عليها، الأمر الذي يمثل تحديا كبيرا يواجه الحكومات والقطاع الخاص الإفريقي في الطريق لمضاعفة الإنتاج وزيادة التنافسية للصناعة الإفريقية.
إمكانيات ضخمة أهمها رأس المال البشري
وأكد المهندس عماد السويدى، رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدى إلكترونيك، أن قارة إفريقيا تمتلك إمكانيات ضخمة تؤهلها لتحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة، تشمل رأس المال البشرى والتعليم المرتفع والموارد الضخمة والأراضى الشاسعة، مشيرا إلى أهمية العمل على نقل التكنولوجيات الصناعية المتطورة للصناعة الإفريقية.
ولفت السويدى إلى أهمية تفعيل دور بنك التنمية الإفريقي فى دعم الصناعات الإفريقية، مشيرا إلى أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من كل الفرص الاقتصادية المتاحة بالقارة لزيادة حصة الفرد من الناتج القومى الإجمالى للقارة.
5 اقتصاديات إفريقية من أكبر الاقتصادات نموا على مستوى العالم
وأوضحت الدكتورة جيهان السكري، الخبير الاقتصادي والاجتماعي في بنك التنمية الإفريقي، أن قارة إفريقيا اتخذت خطوات جادة في مسار النمو الاقتصادي بالمقارنة بالعديد من دول أوروبا، إذ كان من المتوقع لقارة إفريقيا خلال العام الجاري أن تحقق معدلَ نمو اقتصاديا يبلغ نحو 4%، في حين كان من المتوقع لعدد من الدول الأوروبية معدل نمو 1.9% فقط، ما يعكس التغير الكبير الذي تشهده القارة السمراء حاليا، مشيرة إلى أن هناك 5 دول إفريقية صُنفت خلال الخمس سنوات الأخيرة من أكبر الاقتصادات نموا على مستوى العالم.
وأكدت "السكري" أن القارة الإفريقية تفتقر إلى التناغم بين دولها، حيث يوجد تفاوت كبير بين معدلات النمو بين الجزء الغربي والشمالي والجزء الجنوبي من القارة، لافتة إلى أن هذه المعدلات المتزايدة في النمو تعزى إلى السوق الاستهلاكية الكبيرة فى القارة، الناتجة عن زيادة عدد السكان وتحويلات الأفارقة فى الخارج، فضلا عن زيادة الاستثمارات فى القارة وزيادة حجم الصادرات الإفريقية للأسواق الخارجية، وإن كان أغلب هذه الصادرات من المواد الخام.
وأضافت السكري أن التصنيع في إفريقيا يواجه عددا من التحديات، أهمها انخفاض التنافسية الصناعية التي تولد 700 دولار فقط للفرد وهو ما يبلغ ثلث ما تقدمه الصناعة في بلدان أمريكا اللاتينية وأقل من خمس ما تقدمه دول شرق آسيا، فضلا عن انخفاض الإنتاجية في إفريقيا، والمرتبط بصغر حجم المؤسسات الصناعية، بالإضافة إلى المنافسة مع القطاع غير الرسمي، لافتة إلى أن البنك الإفريقي للتنمية يتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص في مجال البنية التحتية والكهرباء والطرق وريادة الأعمال وتوفير خدمات استشارات فنية وخدمات الشمول المالي وتمويل الاستثمارات قليلة المخاطر.