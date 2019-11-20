الملك سلمان: تعرضنا لـ286 صاروخا و289 طائرة مسيرة

تحرير:وكالات ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٦ م

الملك سلمان بن عبد العزيز

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، إن المملكة تعرضت لـ286 صاروخا باليستيا و289 طائرة مسيرة، مؤكدًا في كلمة خلال افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، أن الاعتداءات على السعودية لم تؤثر على التنمية وحياة المواطنين والمقيمين بفضل منسوبي القوات العسكرية والأمنية، مضيفًا: «أن المملكة تفخر بشهداء الواجب والمصابين الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء من أجل العقيدة والوطن، مؤكدا أن أسرهم ستظل دوما موضع العناية والاهتمام»، وفقًا لروسيا اليوم.

وكانت القوات الجوية الملكية السعودية تمكنت من اعتراض وإسقاط خمس طائرات دون طيار مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط. وقال المتحدث باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، إن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية