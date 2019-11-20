اتحاد «كونميبول» يحدد موعد قرعة تصفيات مونديال 2022
٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ م
كأس العالم
يحتضن مقر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، يوم 17 ديسمبر المقبل، قرعة تصفيات القارة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، حيث من المنتظر أن يتم تحديد جدول وتواريخ المواجهات بين منتخبات أمريكا الجنوبية، والتى ستنطلق فى مارس 2020، وجاء فى بيان (كونميبول)، أن المنتخبات الـ10 فى أمريكا الجنوبية، ستحضر قرعة التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، الذى سيجرى فى الفترة بين 21 نوفمبر 2022، و18 ديسمبر من نفس العام"، وتشارك فى التصفيات منتخبات البرازيل والأرجنتين وأوروجواى وباراجواى وكولومبيا وتشيلى وبيرو وبوليفيا وفنزويلا والإكوادور.
وكانت منتخبات البرازيل وأوروجواى والأرجنتين وكولومبيا، قد مثلت أمريكا الجنوبية فى مونديال روسيا 2018، إضافة إلى بيرو، التى عادت لكأس العالم للمرة الأولى منذ 36 عاما، بعد تأهلها فى الملحق على حساب أستراليا.
وتملك منتخبات قارة أمريكا الجنوبية تاريخًا حافلا فى كأس العالم، حيث تحمل البرازيل الرقم القياسى
وكانت منتخبات البرازيل وأوروجواى والأرجنتين وكولومبيا، قد مثلت أمريكا الجنوبية فى مونديال روسيا 2018، إضافة إلى بيرو، التى عادت لكأس العالم للمرة الأولى منذ 36 عاما، بعد تأهلها فى الملحق على حساب أستراليا.
وتملك منتخبات قارة أمريكا الجنوبية تاريخًا حافلا فى كأس العالم، حيث تحمل البرازيل الرقم القياسى كأكثر من توج باللقب بواقع 5 مرات أعوام 1958 و1962 و1970 و1994 و2002، وخسرت النهائى مرتين عامى 1950 و1998.
كما توجت الأرجنتين بلقب مرتين عامى 1978 و1986، وخسرت النهائى مرتين أيضًا عامى 1990 و2014.
وتوجت أوروجواى باللقب مرتين عامى 1930 و1950، وغاب اللقب المونديالى عن أمريكا الجنوبية فى آخر 4 نسخ.