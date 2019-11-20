رياضة

اتحاد «كونميبول» يحدد موعد قرعة تصفيات مونديال 2022

٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ م
كأس العالم
كأس العالم
يحتضن مقر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، يوم 17 ديسمبر المقبل، قرعة تصفيات القارة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، حيث من المنتظر أن يتم تحديد جدول وتواريخ المواجهات بين منتخبات أمريكا الجنوبية، والتى ستنطلق فى مارس 2020، وجاء فى بيان (كونميبول)، أن المنتخبات الـ10 فى أمريكا الجنوبية، ستحضر قرعة التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، الذى سيجرى فى الفترة بين 21 نوفمبر 2022، و18 ديسمبر من نفس العام"، وتشارك فى التصفيات منتخبات البرازيل والأرجنتين وأوروجواى وباراجواى وكولومبيا وتشيلى وبيرو وبوليفيا وفنزويلا والإكوادور.
وكانت منتخبات البرازيل وأوروجواى والأرجنتين وكولومبيا، قد مثلت أمريكا الجنوبية فى مونديال روسيا 2018، إضافة إلى بيرو، التى عادت لكأس العالم للمرة الأولى منذ 36 عاما، بعد تأهلها فى الملحق على حساب أستراليا. وتملك منتخبات قارة أمريكا الجنوبية تاريخًا حافلا فى كأس العالم، حيث تحمل البرازيل الرقم القياسى
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محمد صلاح

الإصابة تبعد محمد صلاح عن مواجهة كريستال بالاس

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأربعاء أن الدولى المصرى محمد صلاح لن يستطيع المشاركة مع ليفربول فى لقاء كريستال بالاس السبت المقبل خلال مباريات الجولة الثالثة عشرة بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" في ظل عدم تعافيه من الإصابة التي يعاني منها في كاحل القدم، حيث نشرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن محمد صلاح وأندرو روبرتسون، الظهير الأيسر للفريق، يعانيان من إصابات في الكاحل ستمنعهما من مواجهة كريستال بالاس التي ستجمع بينهما على ملعب فريق كريستال بالاس.
فرجاني -ساسي‎

أمير مرتضى يطمئن على فرجانى ساسى بعد الإصابة

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه تواصل مع الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى للاطمئنان عليه عقب خروجه مصابا فى لقاء منتخب بلاده أمام غينيا الاستوائية فى تصفيات أمم إفريقيا 2021، حيث أوضح المشرف العام على الكرة أن الإصابة هى شد بسيط فى العضلة الضامة وغير مقلقة. ومن المقرر أن يعود اللاعب وزميله حمدى النقاز من تونس غدا للانتظام فى تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة إنبى يوم الإثنين المقبل بالدورى العام.
تشيلسي

أزمة فى تشيلسى قبل مواجهة مانشستر سيتى

أصبح نادى تشيلسى الإنجليزى تحت قيادة فرانك لامبارد مهددًا بفقدان أحد أهم لاعبيه أثناء مواجهة فريق مانشستر سيتى، السبت المقبل، فى إطار الدورى الإنجليزى الممتاز، حيث نشر موقع "فوتبول لندن" البريطانى، أن كريستيان بوليسيتش، جناح تشيلسى، لم يتعاف بعد من الإصابة التى تعرض لها فى ساقه خلال التواجد مؤخرًا مع المنتخب الأمريكى. وأشار الموقع الإنجليزى إلى أن اللاعب الأمريكى مهدد بالغياب عن لقاء مانشستر سيتى فى البريميرليج، حيث إن نسبة مشاركته لا تتخطى 25 %.
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ليونيل ميسي

«الوصول للقمة وشركاء ميسي».. مدرب الأرجنتين يتحدث

قال ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، إنه راض عن أداء منتخب بلاده أمام أوروجواي، في الودية التي انتهت بالتعادل (2-2)، مؤكدا أنها تسهم في تطوير أداء التشكيلة الحالية، التي قد يطرأ عليها بعض التغييرات القليلة خلال الفترة المقبلة. وصرح سكالوني بأن اللاعبين الذين شاركوا في المباراة يمثلون "القاعدة" التي سيعتمد عليها خلال تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكوبا أمريكا العام المقبل، لكنه لم يستبعد إضافة لاعب آخر إليها، كما أكد أنه بعد مواجهة البرازيل؛ التي انتهت بفوز التانجو (1-0)، فرض فريقه "هويته"، ما يعتبر أمرا جيدا للمجموعة.
كافانى

كافاني يتفادى الحديث عن صدامه مع ميسي

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة (2-2) المباراة الودية التي جمعت أمس بين منتخبي الأرجنتين وأوروجواي، ليؤكد مهاجم الأوروجواي إدينسون كافاني على أهمية إنهاء العام دون هزيمة، وذلك بعد تسجيله هدفًا في مباراة الأمس، وصرح كافاني عقب المباراة التي أُقيمت مساء الإثنين: "الحقيقة أن اللقاء انقسم لعدة أجزاء وظهر عليه طابع كرة القدم الأمريكية الجنوبية"، وتجنب كافاني التعليق على المناقشة التي دخل فيها مع نجم منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، في نهاية الشوط الأول، مكتفيا بالتأكيد على الأداء الجيد من جانب المنتخبين في المباراة.
الأرجنتين - ليونيل ميسي

ميسي يخطف التعادل للأرجنتين أمام أوروجواي

تعادل منتخب الأرجنتين إيجابيًا مع نظيره الأوروجواوي بهدفين لكل منهما، في المباراة الودية، التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، في إطار تحضيرات المنتخبين للفترة المقبلة، وسجل إدينسون كافاني ولويس سواريز هدفي أوروجواي بالدقيقتين 34 و69، بينما أحرز سيرجيو أجويرو وليونيل ميسي هدفي التانجو بالدقيقتين 63 و92. المباراة بدأت متكافئة بين الفريقين، والمحاولات الهجومية على المرميين كانت قليلة للغاية في الشوط الأول، الذي غلب عليه التدخلات العنيفة، مما دفع الحكم لإشهار الكارت الأصفر 5 مرات.
ليونيل ميسي - لويس سواريز

ميسي وسواريز وجها لوجه في مباراة الأرجنتين وأوروجواي

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني وأوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب أوروجواي، تشكيلة فريقهما استعدادًا للمواجهة المنظرة بين المنتخبين، مساء اليوم الإثنين، وديًا في فلسطين ضمن تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقف الدولي، وشهدت التشكيلة الأساسية للأرجنتين وجود القائد ليونيل ميسي للمباراة الثانية على التوالي، بعدما لعب ضد البرازيل في المملكة العربية السعودية الجمعة الماضي، وانتهت بفوز التانجو بهدف دون رد. وستذاع المباراة حصريا فور إنطلاقها، عبر قناة 13 beIN SPORTS HD.
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