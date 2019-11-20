اتحاد «كونميبول» يحدد موعد قرعة تصفيات مونديال 2022

٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ م

كأس العالم

يحتضن مقر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، يوم 17 ديسمبر المقبل، قرعة تصفيات القارة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، حيث من المنتظر أن يتم تحديد جدول وتواريخ المواجهات بين منتخبات أمريكا الجنوبية، والتى ستنطلق فى مارس 2020، وجاء فى بيان (كونميبول)، أن المنتخبات الـ10 فى أمريكا الجنوبية، ستحضر قرعة التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، الذى سيجرى فى الفترة بين 21 نوفمبر 2022، و18 ديسمبر من نفس العام"، وتشارك فى التصفيات منتخبات البرازيل والأرجنتين وأوروجواى وباراجواى وكولومبيا وتشيلى وبيرو وبوليفيا وفنزويلا والإكوادور.

وكانت منتخبات البرازيل وأوروجواى والأرجنتين وكولومبيا، قد مثلت أمريكا الجنوبية فى مونديال روسيا 2018، إضافة إلى بيرو، التى عادت لكأس العالم للمرة الأولى منذ 36 عاما، بعد تأهلها فى الملحق على حساب أستراليا. وتملك منتخبات قارة أمريكا الجنوبية تاريخًا حافلا فى كأس العالم، حيث تحمل البرازيل الرقم القياسى