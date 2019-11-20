نجم بايرن ميونيخ يشيد بمدرب توتنهام السابق

٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م

ماوريسيو بوكيتينو

أشاد نجم بايرن ميونيخ جوشوا كيميتش، بالإمكانيات التدريبية التي يتمتع بها الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي تمت إقالته من تدريب توتنهام أمس الثلاثاء، وفتحت إقالة بوكيتينو باب التكهنات حول إمكانية توليه تدريب بايرن، فى نهاية العام الحالي. وعن رأيه في ذلك، قال كيميتش خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية: "لا أدري ما إذا كان سيأتي إلينا"، وأضاف: "لقد أبلى بلاءً حسنًا مع توتنهام، على مدار السنوات الماضية، وكان لدى الفريق اتساق هائل في الفترة الأخيرة، وكانوا دائمًا في المقدمة، خاصة بعد وصولهم إلى نهائي دوري الأبطال".

وختم بقوله: "إنه مدرب كبير، ولا شك في ذلك"، وكان مسؤولو النادي الألماني قد أعلنوا في وقت سابق بقاء هانز فليك مدربًا مؤقتا لبايرن، حتى نهاية العام الحالي على الأقل. وتعرض توتنهام لهزيمة مدوية في ملعبه على يد العملاق البافاري (7-2)، لحساب دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم. وعلى مدار 5 سنوات

وختم بقوله: "إنه مدرب كبير، ولا شك في ذلك"، وكان مسؤولو النادي الألماني قد أعلنوا في وقت سابق بقاء هانز فليك مدربًا مؤقتا لبايرن، حتى نهاية العام الحالي على الأقل.



وتعرض توتنهام لهزيمة مدوية في ملعبه على يد العملاق البافاري (7-2)، لحساب دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم.



وعلى مدار 5 سنوات قضاها رفقة فريق توتنهام، لم يتمكن ماوريسيو بوكيتينو من التتويج بأي لقب، مكتفيًا بالوصول إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، موسم 2014- 2015، ونهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.



يذكر أن توتنهام أعلن، اليوم الأربعاء، عن تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مدربا جديدا للفريق، وهو الفريق الإنجليزي الثالث الذي يتولى مورينيو تدريبه بعد ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد.