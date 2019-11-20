رياضة

نجم بايرن ميونيخ يشيد بمدرب توتنهام السابق

٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م
ماوريسيو بوكيتينو
ماوريسيو بوكيتينو
أشاد نجم بايرن ميونيخ جوشوا كيميتش، بالإمكانيات التدريبية التي يتمتع بها الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي تمت إقالته من تدريب توتنهام أمس الثلاثاء، وفتحت إقالة بوكيتينو باب التكهنات حول إمكانية توليه تدريب بايرن، فى نهاية العام الحالي. وعن رأيه في ذلك، قال كيميتش خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية: "لا أدري ما إذا كان سيأتي إلينا"، وأضاف: "لقد أبلى بلاءً حسنًا مع توتنهام، على مدار السنوات الماضية، وكان لدى الفريق اتساق هائل في الفترة الأخيرة، وكانوا دائمًا في المقدمة، خاصة بعد وصولهم إلى نهائي دوري الأبطال".
وختم بقوله: "إنه مدرب كبير، ولا شك في ذلك"، وكان مسؤولو النادي الألماني قد أعلنوا في وقت سابق بقاء هانز فليك مدربًا مؤقتا لبايرن، حتى نهاية العام الحالي على الأقل. وتعرض توتنهام لهزيمة مدوية في ملعبه على يد العملاق البافاري (7-2)، لحساب دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم. وعلى مدار 5 سنوات
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محمد صلاح

الإصابة تبعد محمد صلاح عن مواجهة كريستال بالاس

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأربعاء أن الدولى المصرى محمد صلاح لن يستطيع المشاركة مع ليفربول فى لقاء كريستال بالاس السبت المقبل خلال مباريات الجولة الثالثة عشرة بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" في ظل عدم تعافيه من الإصابة التي يعاني منها في كاحل القدم، حيث نشرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن محمد صلاح وأندرو روبرتسون، الظهير الأيسر للفريق، يعانيان من إصابات في الكاحل ستمنعهما من مواجهة كريستال بالاس التي ستجمع بينهما على ملعب فريق كريستال بالاس.
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أمير مرتضى يطمئن على فرجانى ساسى بعد الإصابة

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه تواصل مع الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى للاطمئنان عليه عقب خروجه مصابا فى لقاء منتخب بلاده أمام غينيا الاستوائية فى تصفيات أمم إفريقيا 2021، حيث أوضح المشرف العام على الكرة أن الإصابة هى شد بسيط فى العضلة الضامة وغير مقلقة. ومن المقرر أن يعود اللاعب وزميله حمدى النقاز من تونس غدا للانتظام فى تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة إنبى يوم الإثنين المقبل بالدورى العام.
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أزمة فى تشيلسى قبل مواجهة مانشستر سيتى

أصبح نادى تشيلسى الإنجليزى تحت قيادة فرانك لامبارد مهددًا بفقدان أحد أهم لاعبيه أثناء مواجهة فريق مانشستر سيتى، السبت المقبل، فى إطار الدورى الإنجليزى الممتاز، حيث نشر موقع "فوتبول لندن" البريطانى، أن كريستيان بوليسيتش، جناح تشيلسى، لم يتعاف بعد من الإصابة التى تعرض لها فى ساقه خلال التواجد مؤخرًا مع المنتخب الأمريكى. وأشار الموقع الإنجليزى إلى أن اللاعب الأمريكى مهدد بالغياب عن لقاء مانشستر سيتى فى البريميرليج، حيث إن نسبة مشاركته لا تتخطى 25 %.
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الهداف التاريخي لإسبانيا: كين أفضل مهاجم في العالم

وصف النجم الإسباني ديفيد فيا، الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير ومنتخب إنجلترا، بأنه أفضل مهاجم في العالم، كما يعتقد الهداف التاريخي لمنتخب إسبانيا أنه لا يمكن لأحد أن يلمس الكرة مثلما يفعل هاري كين قائد منتخب إنجلترا. كين في الوقت الحالي لديه 32 هدفًا في 45 مباراة مع منتخب الأسود الثلاثة، بعد الثلاثية التي سجلها في مرمى الجبل الأسود، وهدفه في كوسوفو، عندما وصلت إنجلترا إلى «يورو 2020» الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يعود وايت هارت لين تحت إشراف البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد إقالة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.
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كشف حساب ماوريسيو بوكيتينو مع توتنهام

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي إقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، بسبب تراجع النتائج، قبل أن يعين المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، مديرًا فنيا للفريق، اليوم الأربعاء. وسيقود "سبيشيال وان" السبيرز في مباراة السبت المقبل، أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، علمًا بأن جوزيه مورينيو صاحب الـ56 عامًا، يحلم بأن يصبح أول مدير فني يحقق بطولات كبرى مع 3 أندية إنجليزية مختلفة، بعدما درب تشيلسي ومانشستر يونايتد.
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توتنهام يعلن تعيين مورينيو خلفًا لبوكيتينو

أعلن نادي توتنهام رسميا عن التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب السابق لكل من تشيلسي ومانشستر يونايتد، خلفًا للأرجنتيني المقال ماوريسيو بوكيتينو، وذلك بعقد يمتد لأربع سنوات حتى عام 2023، ووصف الموقع الرسمي للسبيرز، المدرب البرتغالي بأحد أنجح المدربين في العالم بفضل تتويجه بـ25 لقبًا في مسيرته، إلى جانب حنكته التكتيكية. وقال دانييل ليفي، رئيس السبيرز: "جوزيه لديه خبرات كبيرة، وينجح في التأثير فى الفرق، وهو متميز بشكل رائع على المستوى الفني".
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توتنهام يحضر لحقبة ما بعد بوكيتينو

يبدو أن إدارة توتنهام بدأت التحرك من أجل التحضير لمرحلة ما بعد مدرب الفريق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، والذي أصبح قريبًا من ترك المهمة الفنية للفريق بنهاية الموسم الجاري، في ظل ضعف النتائج التي يقدمها السبيرز في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وبحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، فإن إدارة توتنهام وضعت عينها على جوليان ناجلسمان، مدرب لايبزيج الألماني، لخلافة بوكيتينو في منصبه، ولا تخدم نتائج الفريق اللندني المدرب الأرجنتيني هذا الموسم، مما دفع الإدارة للتفكير في الإطاحة به والبحث عن مدرب جديد.
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