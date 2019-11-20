نيمار قبل صدام ريال مدريد: أنا فى أفضل حال

٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م

نيمار

بدأت الحرب الكلامية تندلع مبكرًا قبل الصدام المرتقب الذى سيجمع بين ريال مدريد الإسبانى ونظيره باريس سان جيرمان الفرنسى، الأسبوع المقبل، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دورى أبطال أوروبا، ووجه نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، رسالة إلى جماهير ناديه، خلال تواجده فى مباراة تنس بين رافائيل نادال وكارين خاشانوف، أمس الثلاثاء، فى إطار كأس ديفيز، بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك بدعوة من زميله السابق فى برشلونة، جيرارد بيكيه.

وقال نيمار، فى تصريح أبرزته صحيفة "سبورت" الكتالونية: "أنا الآن فى أفضل أحوالى، وجاهز للعب أمام ريال مدريد فى دورى أبطال أوروبا". وكان الدولى البرازيلى يعانى من إصابة، أبعدته خلال الفترة الماضية عن المشاركة فى المباريات مع سان جيرمان، ومنتخب السامبا، لكنه سيعود للمشاركة تدريجيًّا عقب انتهاء التوقف الدولى. ومن