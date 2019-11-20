الهداف التاريخي لإسبانيا: كين أفضل مهاجم في العالم

٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٤ م

هاري كين

وصف النجم الإسباني ديفيد فيا، الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير ومنتخب إنجلترا، بأنه أفضل مهاجم في العالم، كما يعتقد الهداف التاريخي لمنتخب إسبانيا أنه لا يمكن لأحد أن يلمس الكرة مثلما يفعل هاري كين قائد منتخب إنجلترا. كين في الوقت الحالي لديه 32 هدفًا في 45 مباراة مع منتخب الأسود الثلاثة، بعد الثلاثية التي سجلها في مرمى الجبل الأسود، وهدفه في كوسوفو، عندما وصلت إنجلترا إلى «يورو 2020» الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يعود وايت هارت لين تحت إشراف البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد إقالة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وقال فيا، الذي توج بلقب بطولة كأس أمم أوروبا 2008 في تصريحات صحفية: «إنه أفضل مهاجم، وأفضل لاعب رقم 9 في عالم كرة القدم في الوقت الحالي، وهو رائع في كل ما يفعله تقريبا، هو أحد المرشحين للتتويج بجائزة الحذاء الذهبي في كأس أمم أوروبا 2020 بكل تأكيد». وربطت تقارير صحفية اسم هاري كين بمانشستر

وقال فيا، الذي توج بلقب بطولة كأس أمم أوروبا 2008 في تصريحات صحفية: «إنه أفضل مهاجم، وأفضل لاعب رقم 9 في عالم كرة القدم في الوقت الحالي، وهو رائع في كل ما يفعله تقريبا، هو أحد المرشحين للتتويج بجائزة الحذاء الذهبي في كأس أمم أوروبا 2020 بكل تأكيد».



وربطت تقارير صحفية اسم هاري كين بمانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ وريال مدريد في الفترة الماضية، ولكن دافيد فيا أصر على أن كين يجب ألا يرحل عن الفريق اللندني لكي يحقق طموحاته.



وأوضح الهداف التاريخي لمنتخب إسبانيا: «لا تحتاج إلى الانتقال إلى ناد آخر لتحفيز نفسك، هاري لعب دائمًا لصالح فريق توتنهام، أعرف أنهم ليسوا على ما يرام هذا العام، وأنا لست في ذهنه، لا أعرف مستقبله، لكنه سيكون لاعبا جيدا أينما ذهب بكل تأكيد، لديه موهبة للعب في أي مكان».

