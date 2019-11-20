رياضة

الهداف التاريخي لإسبانيا: كين أفضل مهاجم في العالم

٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٤ م
هاري كين
هاري كين
وصف النجم الإسباني ديفيد فيا، الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير ومنتخب إنجلترا، بأنه أفضل مهاجم في العالم، كما يعتقد الهداف التاريخي لمنتخب إسبانيا أنه لا يمكن لأحد أن يلمس الكرة مثلما يفعل هاري كين قائد منتخب إنجلترا. كين في الوقت الحالي لديه 32 هدفًا في 45 مباراة مع منتخب الأسود الثلاثة، بعد الثلاثية التي سجلها في مرمى الجبل الأسود، وهدفه في كوسوفو، عندما وصلت إنجلترا إلى «يورو 2020» الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يعود وايت هارت لين تحت إشراف البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد إقالة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.
وقال فيا، الذي توج بلقب بطولة كأس أمم أوروبا 2008 في تصريحات صحفية: «إنه أفضل مهاجم، وأفضل لاعب رقم 9 في عالم كرة القدم في الوقت الحالي، وهو رائع في كل ما يفعله تقريبا، هو أحد المرشحين للتتويج بجائزة الحذاء الذهبي في كأس أمم أوروبا 2020 بكل تأكيد». وربطت تقارير صحفية اسم هاري كين بمانشستر
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الإصابة تبعد محمد صلاح عن مواجهة كريستال بالاس

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأربعاء أن الدولى المصرى محمد صلاح لن يستطيع المشاركة مع ليفربول فى لقاء كريستال بالاس السبت المقبل خلال مباريات الجولة الثالثة عشرة بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" في ظل عدم تعافيه من الإصابة التي يعاني منها في كاحل القدم، حيث نشرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن محمد صلاح وأندرو روبرتسون، الظهير الأيسر للفريق، يعانيان من إصابات في الكاحل ستمنعهما من مواجهة كريستال بالاس التي ستجمع بينهما على ملعب فريق كريستال بالاس.
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أمير مرتضى يطمئن على فرجانى ساسى بعد الإصابة

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه تواصل مع الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى للاطمئنان عليه عقب خروجه مصابا فى لقاء منتخب بلاده أمام غينيا الاستوائية فى تصفيات أمم إفريقيا 2021، حيث أوضح المشرف العام على الكرة أن الإصابة هى شد بسيط فى العضلة الضامة وغير مقلقة. ومن المقرر أن يعود اللاعب وزميله حمدى النقاز من تونس غدا للانتظام فى تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة إنبى يوم الإثنين المقبل بالدورى العام.
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أزمة فى تشيلسى قبل مواجهة مانشستر سيتى

أصبح نادى تشيلسى الإنجليزى تحت قيادة فرانك لامبارد مهددًا بفقدان أحد أهم لاعبيه أثناء مواجهة فريق مانشستر سيتى، السبت المقبل، فى إطار الدورى الإنجليزى الممتاز، حيث نشر موقع "فوتبول لندن" البريطانى، أن كريستيان بوليسيتش، جناح تشيلسى، لم يتعاف بعد من الإصابة التى تعرض لها فى ساقه خلال التواجد مؤخرًا مع المنتخب الأمريكى. وأشار الموقع الإنجليزى إلى أن اللاعب الأمريكى مهدد بالغياب عن لقاء مانشستر سيتى فى البريميرليج، حيث إن نسبة مشاركته لا تتخطى 25 %.
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نجم بايرن ميونيخ يشيد بمدرب توتنهام السابق

أشاد نجم بايرن ميونيخ جوشوا كيميتش، بالإمكانيات التدريبية التي يتمتع بها الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي تمت إقالته من تدريب توتنهام أمس الثلاثاء، وفتحت إقالة بوكيتينو باب التكهنات حول إمكانية توليه تدريب بايرن، فى نهاية العام الحالي. وعن رأيه في ذلك، قال كيميتش خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية: "لا أدري ما إذا كان سيأتي إلينا"، وأضاف: "لقد أبلى بلاءً حسنًا مع توتنهام، على مدار السنوات الماضية، وكان لدى الفريق اتساق هائل في الفترة الأخيرة، وكانوا دائمًا في المقدمة، خاصة بعد وصولهم إلى نهائي دوري الأبطال".
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ألقاب وأرقام في مسيرة «سبيشيال وان»

«متحمس للانضمام إلى نادٍ لديه تراث عظيم، وأن أعمل مع هؤلاء المشجعين المتحمسين، والجودة التي يتمتع بها هذا النادي تثيرني، سواء في الفريق الأول أو الأكاديمية، كما أن العمل مع هؤلاء اللاعبين هو سر انجذابي إلى توتنهام»، بتلك الكلمات أدلى المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، المدرب السابق لكل من تشيلسي ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني وبورتو البرتغالي، بأول تعليق بعد إعلان توليه رسميا القيادة الفنية لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الأربعاء.
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كشف حساب ماوريسيو بوكيتينو مع توتنهام

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي إقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، بسبب تراجع النتائج، قبل أن يعين المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، مديرًا فنيا للفريق، اليوم الأربعاء. وسيقود "سبيشيال وان" السبيرز في مباراة السبت المقبل، أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، علمًا بأن جوزيه مورينيو صاحب الـ56 عامًا، يحلم بأن يصبح أول مدير فني يحقق بطولات كبرى مع 3 أندية إنجليزية مختلفة، بعدما درب تشيلسي ومانشستر يونايتد.
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هاري كين يعادل رقمه القياسي مع منتخب بلاده

سجل هاري كين لاعب المنتخب الإنجليزي وفريق توتنهام، رقمًا قياسيًّا جديدًا، بعد فوز منتخب بلاده على كوسوفو، اليوم الأحد، في ختام مشوار المنتخبين بتصفيات كأس أمم أوروبا (يورو 2020). وسجل كين هدفه في الدقيقة الـ79 من عمر المباراة، عندما استغل إبعادا خاطئا من الدفاع لعرضية رحيم سترلينج، ليسدد من مسافة قريبة داخل الشباك. وكشفت شبكة "أوبتا"، للإحصاءات في تقرير لها عن تمكن كين من هز الشباك في آخر 6 مباريات له مع المنتخب الإنجليزي في مشوار تصفيات يورو 2020.
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