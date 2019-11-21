دراسة: نظام البحر المتوسط الغذائي يقيك من ضعف السمع

يعمل النظام الغذائي الصحي على تحسين الدورة الدموية، كما يفيد الأذن بشكل كبير، فمن المعروف أن الأطعمة غير الصحية والدسمة تسد الأوعية الدموية، وتقلل من إمدادات الدم

تحرير:إسراء سليمان ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

ضعف السمع

في الآونة الأخيرة، استخدم الأطباء بعض الأنظمة الغذائية في الحماية من الأمراض؛ فعلى سبيل المثال: النظام الغذائي النباتي يعمل على الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى الوقاية من أمراض ضغط الدم والسكتات الدماغية، وفي آخر الدراسات، كشفت النتائج عن أن نظام البحر المتوسط، الذي يعتمد على تناول أطعمة تقليدية استخدمت في الماضي، بما في ذلك الخضراوات والفواكه، والأسماك ومنتجات الألبان، يساعد على الحماية من ضعف السمع، وذلك نقلًا عن موقع "daily mail".

يقول العلماء إن الأكل الصحي قد يمنع الأشخاص من الإصابة بالصم في سن الشيخوخة، إضافة إلى ذلك، وجدت دراسة أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الفواكه والخضراوات والفاصوليا الخضراء المورقة والمأكولات البحرية والأسماك، كانوا أقل عرضة لضعف السمع، فالأطعمة التي يبدو أنها الأفضل لصحة السمع هي تلك الموجودة في