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دراسة: نظام البحر المتوسط الغذائي يقيك من ضعف السمع

يعمل النظام الغذائي الصحي على تحسين الدورة الدموية، كما يفيد الأذن بشكل كبير، فمن المعروف أن الأطعمة غير الصحية والدسمة تسد الأوعية الدموية، وتقلل من إمدادات الدم
تحرير:إسراء سليمان ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
ضعف السمع
ضعف السمع
في الآونة الأخيرة، استخدم الأطباء بعض الأنظمة الغذائية في الحماية من الأمراض؛ فعلى سبيل المثال: النظام الغذائي النباتي يعمل على الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى الوقاية من أمراض ضغط الدم والسكتات الدماغية، وفي آخر الدراسات، كشفت النتائج عن أن نظام البحر المتوسط، الذي يعتمد على تناول أطعمة تقليدية استخدمت في الماضي، بما في ذلك الخضراوات والفواكه، والأسماك ومنتجات الألبان، يساعد على الحماية من ضعف السمع، وذلك نقلًا عن موقع "daily mail".
يقول العلماء إن الأكل الصحي قد يمنع الأشخاص من الإصابة بالصم في سن الشيخوخة، إضافة إلى ذلك، وجدت دراسة أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الفواكه والخضراوات والفاصوليا الخضراء المورقة والمأكولات البحرية والأسماك، كانوا أقل عرضة لضعف السمع، فالأطعمة التي يبدو أنها الأفضل لصحة السمع هي تلك الموجودة في
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اعرف الفرق بين النوبة والسكتة القلبية

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مكملات «أوميجا3» بديل لأدوية اضطراب فرط نشاط الأطفال

من المعروف أن مكملات أوميجا 3 مهمة للصحة العامة، وكشف الباحثون أن لديها نفس تأثير الأدوية على الأطفال المصابين باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط من خلال زيادة تركيزهم، ومع كان لها تأثير عكسي على الأطفال الذين لديهم بالفعل مستويات عالية من أوميجا 3 الذي يحصلون عليه من تناول الأسماك. أوضح العلماء أن هذه التجربة افادت في طرق التغذية، ولهذا سيكون على الوالدين استشارة الطبيب أولا، ولهذا جرب الباحثون في كلية كينجز لندن مكملات أوميجا 3 على 92 طفلا مصابين بنقص الانتباه وفرط النشاط ويتراوح أعمارهم 6-18.
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التعب والإرهاق المستمر.. أعراض اكتئاب ما قبل الولادة

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