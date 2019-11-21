دراسة: نظام البحر المتوسط الغذائي يقيك من ضعف السمع

يعمل النظام الغذائي الصحي على تحسين الدورة الدموية، كما يفيد الأذن بشكل كبير، فمن المعروف أن الأطعمة غير الصحية والدسمة تسد الأوعية الدموية، وتقلل من إمدادات الدم
في الآونة الأخيرة، استخدم الأطباء بعض الأنظمة الغذائية في الحماية من الأمراض؛ فعلى سبيل المثال: النظام الغذائي النباتي يعمل على الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى الوقاية من أمراض ضغط الدم والسكتات الدماغية، وفي آخر الدراسات، كشفت النتائج عن أن نظام البحر المتوسط، الذي يعتمد على تناول أطعمة تقليدية استخدمت في الماضي، بما في ذلك الخضراوات والفواكه، والأسماك ومنتجات الألبان، يساعد على الحماية من ضعف السمع، وذلك نقلًا عن موقع "daily mail".
يقول العلماء إن الأكل الصحي قد يمنع الأشخاص من الإصابة بالصم في سن الشيخوخة، إضافة إلى ذلك، وجدت دراسة أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الفواكه والخضراوات والفاصوليا الخضراء المورقة والمأكولات البحرية والأسماك، كانوا أقل عرضة لضعف السمع، فالأطعمة التي يبدو أنها الأفضل لصحة السمع هي تلك الموجودة في
يقول العلماء إن الأكل الصحي قد يمنع الأشخاص من الإصابة بالصم في سن الشيخوخة، إضافة إلى ذلك، وجدت دراسة أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الفواكه والخضراوات والفاصوليا الخضراء المورقة والمأكولات البحرية والأسماك، كانوا أقل عرضة لضعف السمع، فالأطعمة التي يبدو أنها الأفضل لصحة السمع هي تلك الموجودة في حمية البحر الأبيض المتوسط، ما يشير إلى أن اختيار نمط الحياة له العديد من الفوائد، كما أن الأسلوب الصحي يجعلك تتمتع بصحة عالية عند التقدم في العمر، وأوضحت نتائج الدراسة أيضًا أن الأشخاص الذين يتناسب نظامهم الغذائي بشكل وثيق مع خطر انخفاض السمع، تصل نسبتهم إلى 30%.
قام العلماء بدراسة 3135 امرأة حول العالم بمتوسط 59 عامًا، وتم اختبار السمع على مدى ثلاث سنوات، ونظر الباحثون في معلومات تتعلق بنظامهن الغذائي، لمدة 20 عامًا، وتقيس اختبارات السمع مستويات التردد المنخفضة والمتوسطة والعالية بأحجام مختلفة، وكان على النساء الإشارة إلى الوقت الذي يتمكنَّ فيه من سماع الصوت.
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وكانت النساء أقل عرضة بنسبة 30 في المئة لتدهور السمع؛ نظرًا لتناول نظام غذائي صحي، كما تقلصت مخاطر تلف السمع عالي التردد بنسبة 25 في المئة، وقال الطبيب شارون كورهان، المحقق الرئيسي: "الاعتقاد الشائع هو أن فقدان السمع هو جزء لا مفر منه في عملية الشيخوخة"، وأضاف قائلًا: "ومع ذلك، يركز بحثنا على الأشياء التي يمكننا تغييرها في نظامنا الغذائي ونمط الحياة لمنع فقدان السمع"، وصرح بأن اتباع نظام غذائي صحي يؤدي إلى العديد من النتائج الصحية الإيجابية، والتقليل من خطر فقدان السمع.
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كانت "الأنماط الغذائية" التي قارنها العلماء بين عادات الأكل لدى النساء هي النظام الغذائي البديل للبحر المتوسط، وهو أحد الأنظمة الصحية لوقف ارتفاع ضغط الدم، وتركز جميعها على تناول الكثير من الفواكه والخضراوات، وتقليل اللحوم والألبان والأطعمة المصنعة، إضافة إلى الأسماك والمكسرات والبقوليات مثل الفول والعدس.
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تضيف نتائج الطبيب كورهان أن الأبحاث السابقة التي أشارت إلى أنه توجد عناصر غذائية محددة، ترتبط بانخفاض معدلات فقدان السمع الذاتي؛ فعلى سبيل المثال، الكاروتينات توجد في الجزر والبرتقال، وحمض الفوليك من الخضراوات الورقية، والبقوليات، كما تحتوي الأسماك على معدلات عالية من الأحماض الدهنية (أوميجا 3)، وجميعها تقلل من فقدان السمع.
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وبناءً على ذلك، يعمل النظام الغذائي الصحي على تحسين الدورة الدموية، كما يفيد الأذن بشكل كبير، فمن المعروف أن الأطعمة غير الصحية والدسمة تسد الأوعية الدموية، وتقلل من إمدادات الدم، ومن ثم عدم وجود كميات كافية تتدفق إلى الأذن الداخلية، ما يزيد من خطر التورم وتلف الأذن.
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