لسناك صحي بين الوجبات.. حضري الشكلمة بالمنزل

تحرير:إسراء سليمان ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

الشكلمة

تعتبر شكلمة جوز الهند من الحلويات الخفيفة التي يسهل تحضيرها في المنزل لأطفالك، وتشبه كثيرًا ماكرون جوز الهند، الذي تحدثنا عنه مسبقًا، وجميعها أطعمة صحية يمكن تناولها كاسناك صحي، في منتصف اليوم، وبعد الوجبات الرئيسية، كما يمكن تناولها مع فواكه وخضراوات في العشاء، إضافة إلى ذلك، يقدم لك جوز الهند العديد من الفوائد الصحية، على سبيل المثال الحفاظ على صحة القلب، وعلاج الأنيميا وتقليل خطر الإصابة بالسرطان، والوقاية من آلام المفاصل، لذا عليك بتحضيره في المنزل بطريقة بسيطة.

توجد أنواع مختلفة من الشكلمة، وتعتبر شكلمة جوز الهند وشكلمة الشوكولاتة، أكثر الانواع الشائعة، حيث تتميز بملمس ناعم، تسمح لكبار السن بتناولها، وما يلي المكونات التي تحتاجينها: -2 ملعقة كبيرة من الدقيق -4 بيضات (البياض فقط) -3 كوب من جوز هند ناعم -رشح ملح -كوب سكر بودرة طريقة التحضير: 1-احضري وعاء وضعي