رياضة

أزمة فى تشيلسى قبل مواجهة مانشستر سيتى

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٩ م
تشيلسى
تشيلسى
أصبح نادى تشيلسى الإنجليزى تحت قيادة فرانك لامبارد مهددًا بفقدان أحد أهم لاعبيه أثناء مواجهة فريق مانشستر سيتى، السبت المقبل، فى إطار الدورى الإنجليزى الممتاز، حيث نشر موقع "فوتبول لندن" البريطانى، أن كريستيان بوليسيتش، جناح تشيلسى، لم يتعاف بعد من الإصابة التى تعرض لها فى ساقه خلال التواجد مؤخرًا مع المنتخب الأمريكى. وأشار الموقع الإنجليزى إلى أن اللاعب الأمريكى مهدد بالغياب عن لقاء مانشستر سيتى فى البريميرليج، حيث إن نسبة مشاركته لا تتخطى 25 %.
وأوضح أن غياب بوليسيتش سيكون خسارة كبيرة لفرانك لامبارد مدرب تشيلسى، لأن اللاعب كان متألقًا قبل فترة التوقف الدولى الحالية. ويستعد فريق نادى تشيلسى لمواجهة نظيره مانشستر سيتى فى مباراة الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل فى تمام السابعة والنصف مساءً،
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محمد صلاح

الإصابة تبعد محمد صلاح عن مواجهة كريستال بالاس

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأربعاء أن الدولى المصرى محمد صلاح لن يستطيع المشاركة مع ليفربول فى لقاء كريستال بالاس السبت المقبل خلال مباريات الجولة الثالثة عشرة بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" في ظل عدم تعافيه من الإصابة التي يعاني منها في كاحل القدم، حيث نشرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن محمد صلاح وأندرو روبرتسون، الظهير الأيسر للفريق، يعانيان من إصابات في الكاحل ستمنعهما من مواجهة كريستال بالاس التي ستجمع بينهما على ملعب فريق كريستال بالاس.
فرجاني -ساسي‎

أمير مرتضى يطمئن على فرجانى ساسى بعد الإصابة

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه تواصل مع الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى للاطمئنان عليه عقب خروجه مصابا فى لقاء منتخب بلاده أمام غينيا الاستوائية فى تصفيات أمم إفريقيا 2021، حيث أوضح المشرف العام على الكرة أن الإصابة هى شد بسيط فى العضلة الضامة وغير مقلقة. ومن المقرر أن يعود اللاعب وزميله حمدى النقاز من تونس غدا للانتظام فى تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة إنبى يوم الإثنين المقبل بالدورى العام.
هاري-كين (2)

الهداف التاريخي لإسبانيا: كين أفضل مهاجم في العالم

وصف النجم الإسباني ديفيد فيا، الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير ومنتخب إنجلترا، بأنه أفضل مهاجم في العالم، كما يعتقد الهداف التاريخي لمنتخب إسبانيا أنه لا يمكن لأحد أن يلمس الكرة مثلما يفعل هاري كين قائد منتخب إنجلترا. كين في الوقت الحالي لديه 32 هدفًا في 45 مباراة مع منتخب الأسود الثلاثة، بعد الثلاثية التي سجلها في مرمى الجبل الأسود، وهدفه في كوسوفو، عندما وصلت إنجلترا إلى «يورو 2020» الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يعود وايت هارت لين تحت إشراف البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد إقالة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.
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مورينيو

مورينيو: ليفربول لن يفرط في لقب البريميرليج

أعرب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، عن ثقته في قدرة ليفربول على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد الفوز الذي حققه الريدز أمس الأحد على مانشستر سيتي بنتيجة 3-1، وتعزيز الفارق بينهما إلى 9 نقاط. وقال البرتغالي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "إذا كنت متأخرًا في سباق اللقب، فيجب أن تشعر بأنك تستطيع الوصول إليه، أما إذا كنت تتصدر الدوري بفارق كبير، فيجب أن تشعر بأنه لم ينتهِ بعد".
مانشستر سيتي - أجويرو

السيتي يتخطى عقبة ساوثهامبتون بصعوبة في البريميرليج

نجح فريق مانشستر سيتي في قلب الطاولة على نظيره فريق ساوثهامبتون، والفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد الاتحاد، ضمن مباريات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج). المباراة بدأت بصحوة للضيوف على غير المتوقع وكانوا ندًّا قويا لأصحاب الأرض، وتمكنوا من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 13 عن طريق جيمس وارد. لكن في الشوط الثاني، اختلفت الأمور بعد تدخل جوارديولا، وتمكن الكون أجويرو من تسجيل هدف تعديل النتيجة في الدقيقة 70.
ليفربول‎

ليفربول يسعى لتعزيز صدارة الدوري أمام أستون فيلا

تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران من جديد اليوم السبت، وذلك من خلال مباريات الجولة رقم 11، وستكون ضربة البداية من ملعب فيتنس فيرست، عندما يستقبل بورنموث نظيره مانشستر يونايتد في تمام الساعة 2:30 ظهرًا، ويحتل بورنموث المركز التاسع برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز السابع بنفس الرصيد من النقاط، وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل آرسنال نظيره وولفرهامبتون على ملعب الإمارات في تمام الساعة الخامسة مساء، ويحتل آرسنال المركز الخامس برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز الـ12 برصيد 12 نقطة.
بالاك- ولامبارد‎

مايكل بالاك: لامبارد موهوب ويحب كرة القدم

علق مايكل بالاك لاعب فريش تشيلسي السابق، على أداء فرانك لامبارد المدير الفنى للبلوز، مشيرًا إلى أنه غير متفاجئ من تقدم مستوى تشيلسي تحت قيادته. وقال بالاك فى تصريحات نقلتها شبكة "سكاى سبورتس" الإنجليزية: "لامبارد موهوب، هو يعرف كرة القدم جيدًا، والعمل بجد، كذلك كان لاعبا وأتخيله هكذا كمدرب". وأكمل زميل لامبارد السابق: "أعتقد أنه يجهز جيدًا قبل المباراة، وهو شيء مهم لأى مدير فني امتلاك موهبة التحضير الجيد وعدم التفكير كثيرًا أنت فقط تعرف المباراة وكل شيء عنها".
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