أزمة فى تشيلسى قبل مواجهة مانشستر سيتى

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٩ م

تشيلسى

أصبح نادى تشيلسى الإنجليزى تحت قيادة فرانك لامبارد مهددًا بفقدان أحد أهم لاعبيه أثناء مواجهة فريق مانشستر سيتى، السبت المقبل، فى إطار الدورى الإنجليزى الممتاز، حيث نشر موقع "فوتبول لندن" البريطانى، أن كريستيان بوليسيتش، جناح تشيلسى، لم يتعاف بعد من الإصابة التى تعرض لها فى ساقه خلال التواجد مؤخرًا مع المنتخب الأمريكى. وأشار الموقع الإنجليزى إلى أن اللاعب الأمريكى مهدد بالغياب عن لقاء مانشستر سيتى فى البريميرليج، حيث إن نسبة مشاركته لا تتخطى 25 %.

وأوضح أن غياب بوليسيتش سيكون خسارة كبيرة لفرانك لامبارد مدرب تشيلسى، لأن اللاعب كان متألقًا قبل فترة التوقف الدولى الحالية. ويستعد فريق نادى تشيلسى لمواجهة نظيره مانشستر سيتى فى مباراة الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل فى تمام السابعة والنصف مساءً،