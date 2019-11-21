مكملات «أوميجا3» بديل لأدوية اضطراب فرط نشاط الأطفال

تحرير:فيروز ياسر ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

فرط النشاط ونقص الانتباه

من المعروف أن مكملات أوميجا 3 مهمة للصحة العامة، وكشف الباحثون أن لديها نفس تأثير الأدوية على الأطفال المصابين باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط من خلال زيادة تركيزهم، ومع كان لها تأثير عكسي على الأطفال الذين لديهم بالفعل مستويات عالية من أوميجا 3 الذي يحصلون عليه من تناول الأسماك. أوضح العلماء أن هذه التجربة افادت في طرق التغذية، ولهذا سيكون على الوالدين استشارة الطبيب أولا، ولهذا جرب الباحثون في كلية كينجز لندن مكملات أوميجا 3 على 92 طفلا مصابين بنقص الانتباه وفرط النشاط ويتراوح أعمارهم 6-18.

وركز الباحثون على وجود حمض الإيكوسابنتاينويك - أحد أنواع أوميجا 3- الموجود بشكل طبيعي في الاسماك الزيتية من خلال إعطاء الأطفال هذا الحمض وآخرين أخذوا علاج وهمي. من بين الأطفال الذين كان لديهم مستويات طبيعية منخفضة من حمض الإيكوسابنتاينويك لكنهم حصلوا على مكملات اوميجا 3، وجد الباحثون تحسن في التركيز