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كيف استفادت الحكومة من تطبيق «الموازنة الإلكترونية»؟

٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣١ م
وزير المالية محمد معيط
وزير المالية محمد معيط
قال وليد عبدالله مدير عام مشروع إدارة المعلومات المالية الحكومية بوزارة المالية، إن التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، من خلال تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "Gfmis" يسهم في ضبط الأداء المالي، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق المستهدفات المالية، وأشارت الوزارة، في بيان اليوم، إلى أن ذلك جاء خلال مشاركته اليوم بالملتقى الثاني للتجارب والممارسات الإدارية لعام 2019، بعنوان "المبادرات الرقمية للحكومة الإلكترونية"، الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وأضاف عبدالله، أن "الموازنة الإلكترونية" تساعد في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، وتحسين هيكل النمو بحيث يكون أكثر تنوعا وتوازنا ويرتكز على الاستثمارات والصادرات، ويوفر المزيد من فرص العمل، بما يجعل الدولة قادرة على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، وتحقيق التنمية البشرية بمحوريها
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اسعار-الذهب-دهب (6)

الذهب يرتفع خلال تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل 660 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1467 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وزير-المالية -محمد-معيط

وزير المالية: نسعى لفتح أسواق جديدة لمصر في إفريقيا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون المتنامية مع إفريقيا ومنطقة البحر المتوسط، حيث يقوم المصدّرون المصريون بفتح أسواق جديدة تدريجيا للمنتجات المصرية، لافتا إلى ضرورة العمل مع المجالس التصديرية والكيانات الأخرى ذات الصلة؛ لتعظيم قدرات المصدرين والمنتجين المصريين حتى يستطيعوا تقديم منتجات تنافسية قادرة على الاندماج بشكل فعال في سلاسل القيمة العالمية. جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال اجتماع الجلسة العامة الثالثة عشرة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتعلقة بسلاسل القيمة العالمية والتحول الإنتاجي والتنمية.
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معيط: حققنا فائضا أوليا بـ2% لأول مرة منذ 15 عاما

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة نفذت، على مدى السنوات القليلة الماضية، برنامجًا شاملا للإصلاح الاقتصادي، حقق نتائج إيجابية ومشجعة، إذ تضمن إصلاحات جريئة لمعالجة الاختلالات الهيكلية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، والنمو المستدام والشامل بقيادة القطاع الخاص، وتحقيق الانضباط المالي والعدالة الاجتماعية، موضحًا أن العام المالي 2018- 2019 شهد تحقيق أعلى معدل نمو في المنطقة، وأعلى معدل نمو فى مصر منذ 10 سنوات بنسبة 5.6%. جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال اجتماع الجلسة العامة الثالثة عشرة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وزيرة التخطيط فى مؤتمر الاستثمار الثالث

التخطيط: الاحتياطي النقدي يغطي 9 أشهر من الواردات

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن برنامج إصلاح الاقتصاد الكلي الذي شرعت فيه الحكومة المصرية في عام 2016، استهدف بناء أساس متين لاقتصاد قوي مستعد لمواجهة التقلبات والتغييرات العالمية من خلال استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مع ضمان النمو المتوازن لجميع المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة في ما يتسق مع الأهداف المحددة في "إستراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030"، وخطة إفريقيا لعام 2063 وأهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال مشاركتها فى الجلسة العامة الـ13 لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لحوار السياسات.
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وزير-المالية -محمد-معيط

وزير المالية: نسعى لفتح أسواق جديدة لمصر في إفريقيا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون المتنامية مع إفريقيا ومنطقة البحر المتوسط، حيث يقوم المصدّرون المصريون بفتح أسواق جديدة تدريجيا للمنتجات المصرية، لافتا إلى ضرورة العمل مع المجالس التصديرية والكيانات الأخرى ذات الصلة؛ لتعظيم قدرات المصدرين والمنتجين المصريين حتى يستطيعوا تقديم منتجات تنافسية قادرة على الاندماج بشكل فعال في سلاسل القيمة العالمية. جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال اجتماع الجلسة العامة الثالثة عشرة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتعلقة بسلاسل القيمة العالمية والتحول الإنتاجي والتنمية.
وزير-الماليه

معيط: حققنا فائضا أوليا بـ2% لأول مرة منذ 15 عاما

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة نفذت، على مدى السنوات القليلة الماضية، برنامجًا شاملا للإصلاح الاقتصادي، حقق نتائج إيجابية ومشجعة، إذ تضمن إصلاحات جريئة لمعالجة الاختلالات الهيكلية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، والنمو المستدام والشامل بقيادة القطاع الخاص، وتحقيق الانضباط المالي والعدالة الاجتماعية، موضحًا أن العام المالي 2018- 2019 شهد تحقيق أعلى معدل نمو في المنطقة، وأعلى معدل نمو فى مصر منذ 10 سنوات بنسبة 5.6%. جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال اجتماع الجلسة العامة الثالثة عشرة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
الجمارك (1)

بدء تطبيق الإفراج الجمركي بنظام المسار الأخضر اليوم

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم اعتبارًا من اليوم، الأربعاء، تطبيق الإفراج بنظام «المسار الأخضر» بالموانئ والمنافذ الجمركية للشركات الملتزمة المسجلة بالإدارة المركزية للفاعل الاقتصادي، بما يسهم فى تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي، وخفض تكلفة السلع وأسعار بيعها بالأسواق المحلية. وقال الوزير إنه تم اختيار 75 شركة ملتزمة فى «القائمة البيضاء» التى سوف تتمتع بمزايا الإفراج بنظام «المسار الأخضر» بالموانئ والمنافذ الجمركية، وفقا للمعايير الدولية، فى ضوء حجم الاستيراد، وبلد وميناء الاستيراد، ورصد المخالفات.
وزير-الماليه

معيط: نستهدف زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تأهيل كوادر الصفين الثانى والثالث لتولى المواقع القيادية جزء أصيل من المسؤولية الوظيفية والوطنية لرؤساء القطاعات، وأنه لا يرى سبيلًا لتحقيق ذلك سوى العمل بروح الفريق الواحد وإفساح المجال للطاقات الشابة التى تمتلك أفكارًا خلاقة تفتح آفاقًا رحبة للإبداع والابتكار، وتمكينها من المشاركة الفعَّالة فى صنع القرار من خلال إطلاق منصات حوارية تُسهم فى تحويل التحديات إلى فرص واعدة للانطلاق نحو تحقيق المستهدفات المالية بما يعزز قوة الاقتصاد القومى وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للحكومة وفق رؤية «مصر 2030».
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