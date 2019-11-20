كيف استفادت الحكومة من تطبيق «الموازنة الإلكترونية»؟

٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣١ م

وزير المالية محمد معيط

قال وليد عبدالله مدير عام مشروع إدارة المعلومات المالية الحكومية بوزارة المالية، إن التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، من خلال تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "Gfmis" يسهم في ضبط الأداء المالي، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق المستهدفات المالية، وأشارت الوزارة، في بيان اليوم، إلى أن ذلك جاء خلال مشاركته اليوم بالملتقى الثاني للتجارب والممارسات الإدارية لعام 2019، بعنوان "المبادرات الرقمية للحكومة الإلكترونية"، الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وأضاف عبدالله، أن "الموازنة الإلكترونية" تساعد في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، وتحسين هيكل النمو بحيث يكون أكثر تنوعا وتوازنا ويرتكز على الاستثمارات والصادرات، ويوفر المزيد من فرص العمل، بما يجعل الدولة قادرة على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، وتحقيق التنمية البشرية بمحوريها