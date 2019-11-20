كيف استفادت الحكومة من تطبيق «الموازنة الإلكترونية»؟

قال وليد عبدالله مدير عام مشروع إدارة المعلومات المالية الحكومية بوزارة المالية، إن التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، من خلال تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "Gfmis" يسهم في ضبط الأداء المالي، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق المستهدفات المالية،
وأشارت الوزارة، في بيان اليوم، إلى أن ذلك جاء خلال مشاركته اليوم بالملتقى الثاني للتجارب والممارسات الإدارية لعام 2019، بعنوان "المبادرات الرقمية للحكومة الإلكترونية"، الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وأضاف عبدالله، أن "الموازنة الإلكترونية" تساعد في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، وتحسين هيكل النمو بحيث يكون أكثر تنوعا وتوازنا ويرتكز على الاستثمارات والصادرات، ويوفر المزيد من فرص العمل، بما يجعل الدولة قادرة على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، وتحقيق التنمية البشرية بمحوريها
وأضاف عبدالله، أن "الموازنة الإلكترونية" تساعد في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، وتحسين هيكل النمو بحيث يكون أكثر تنوعا وتوازنا ويرتكز على الاستثمارات والصادرات، ويوفر المزيد من فرص العمل، بما يجعل الدولة قادرة على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، وتحقيق التنمية البشرية بمحوريها الصحة، والتعليم.
واستعرض التجربة المصرية في تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "Gfmis"، والمقومات الرئيسية لنجاحه في ظل الدعم الكبير من القيادة السياسية والحكومة والدكتور محمد معيط وزير المالية الذي حرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة بيئة تشريعية وبنية تحتية وخطوط ربط قوية وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل الاحترافي على النظم الحديثة في إدارة المالية العامة، بما يسهم في سرعة ودقة التنفيذ بمؤشرات أداء عالية.
وأوضح أن تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية أسهم في توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة؛ بما يضمن اتخاذ القرارات المالية الصائبة في الوقت المناسب، ومتابعة موقف الصرف الفعلي لكل مشروع استثماري بكل هيئة موازنية على حدة.
ولفت إلى أنه لأول مرة العام المالي الماضي يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية العام، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للعام المالي الجديد، مما أدى إلى تحقيق الانضباط المالي، وجودة الأداء، حيث تمكنت الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة، وفقا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذي ساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.