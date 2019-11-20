أمير مرتضى يطمئن على فرجانى ساسى بعد الإصابة

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٥ م

فرجاني ساسي

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه تواصل مع الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى للاطمئنان عليه عقب خروجه مصابا فى لقاء منتخب بلاده أمام غينيا الاستوائية فى تصفيات أمم إفريقيا 2021، حيث أوضح المشرف العام على الكرة أن الإصابة هى شد بسيط فى العضلة الضامة وغير مقلقة. ومن المقرر أن يعود اللاعب وزميله حمدى النقاز من تونس غدا للانتظام فى تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة إنبى يوم الإثنين المقبل بالدورى العام.

كما حرص الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض على الاجتماع بلاعبيه قبل انطلاق المران المسائى اليوم، وطالبهم بالتركيز فى المرحلة الأخيرة من الاستعدادات قبل لقاء إنبى يوم 25 من الشهر الجارى لتحقيق الفوز قبل السفر لمواجهة مازيمبى يوم 30 فى بداية مرحلة المجموعات بدورى أبطال إفريقيا. وكان