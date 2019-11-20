رياضة

أمير مرتضى يطمئن على فرجانى ساسى بعد الإصابة

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٥ م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه تواصل مع الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى للاطمئنان عليه عقب خروجه مصابا فى لقاء منتخب بلاده أمام غينيا الاستوائية فى تصفيات أمم إفريقيا 2021، حيث أوضح المشرف العام على الكرة أن الإصابة هى شد بسيط فى العضلة الضامة وغير مقلقة. ومن المقرر أن يعود اللاعب وزميله حمدى النقاز من تونس غدا للانتظام فى تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة إنبى يوم الإثنين المقبل بالدورى العام.
كما حرص الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض على الاجتماع بلاعبيه قبل انطلاق المران المسائى اليوم، وطالبهم بالتركيز فى المرحلة الأخيرة من الاستعدادات قبل لقاء إنبى يوم 25 من الشهر الجارى لتحقيق الفوز قبل السفر لمواجهة مازيمبى يوم 30 فى بداية مرحلة المجموعات بدورى أبطال إفريقيا. وكان
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محمد صلاح

الإصابة تبعد محمد صلاح عن مواجهة كريستال بالاس

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأربعاء أن الدولى المصرى محمد صلاح لن يستطيع المشاركة مع ليفربول فى لقاء كريستال بالاس السبت المقبل خلال مباريات الجولة الثالثة عشرة بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" في ظل عدم تعافيه من الإصابة التي يعاني منها في كاحل القدم، حيث نشرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن محمد صلاح وأندرو روبرتسون، الظهير الأيسر للفريق، يعانيان من إصابات في الكاحل ستمنعهما من مواجهة كريستال بالاس التي ستجمع بينهما على ملعب فريق كريستال بالاس.
تشيلسي

أزمة فى تشيلسى قبل مواجهة مانشستر سيتى

أصبح نادى تشيلسى الإنجليزى تحت قيادة فرانك لامبارد مهددًا بفقدان أحد أهم لاعبيه أثناء مواجهة فريق مانشستر سيتى، السبت المقبل، فى إطار الدورى الإنجليزى الممتاز، حيث نشر موقع "فوتبول لندن" البريطانى، أن كريستيان بوليسيتش، جناح تشيلسى، لم يتعاف بعد من الإصابة التى تعرض لها فى ساقه خلال التواجد مؤخرًا مع المنتخب الأمريكى. وأشار الموقع الإنجليزى إلى أن اللاعب الأمريكى مهدد بالغياب عن لقاء مانشستر سيتى فى البريميرليج، حيث إن نسبة مشاركته لا تتخطى 25 %.
هاري-كين (2)

الهداف التاريخي لإسبانيا: كين أفضل مهاجم في العالم

وصف النجم الإسباني ديفيد فيا، الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير ومنتخب إنجلترا، بأنه أفضل مهاجم في العالم، كما يعتقد الهداف التاريخي لمنتخب إسبانيا أنه لا يمكن لأحد أن يلمس الكرة مثلما يفعل هاري كين قائد منتخب إنجلترا. كين في الوقت الحالي لديه 32 هدفًا في 45 مباراة مع منتخب الأسود الثلاثة، بعد الثلاثية التي سجلها في مرمى الجبل الأسود، وهدفه في كوسوفو، عندما وصلت إنجلترا إلى «يورو 2020» الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يعود وايت هارت لين تحت إشراف البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد إقالة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.
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الزمالك- والاتحاد‎ (4)

الزمالك يتعاقد مع شركة «كتابولت» للتحليل الفني

أنهى نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور الاتفاق مع شركة كتابولت العالمية- Catapult على تزويد فرق النادي بأحدث منظومة للتحليل البدني والفني للاعبين كأول ناد خارج قارة أوروبا يستخدم هذه المنظومة المتطورة في القياسات والتحليل البدني والفني والتي تعد الأحدث لدى الشركة العالمية، حيث توفر هذه المنظومة الترابط بين أحدث منتجات الشركة من: 1- أجهزة تحليل الأداء البدني للاعبي الميدان (S7). 2- أجهزة تحليل الأداء البدني والفني لحراس المرمى (G7). 3- أحدث برامج تحليل الفيديو (Vision) 4- أحدث منصات إدارة شئون اللاعبين AMS).
جروس (1)

أمير مرتضى: جروس عنصري.. وعبد الحفيظ علامة استفهام

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للقلعة البيضاء، وأهلي جدة الحالي، كان يتعامل بعنصرية شديدة مع اللاعبين، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج في الاستاد عبر إذاعة نجوم إف إم. وأوضح المشرف على الكرة بالزمالك: "جروس كان يقارن عقده بعقود بعض اللاعبين، وكنت دائما أقول له إن فالفيردي مدرب برشلونة لا يحصل على مستحقات أكبر من ميسي، وكان يتعامل مع اللاعبين بعنصرية شديدة بسبب حصول بعضهم على عقود أكبر منه، وببعض الأحيان كان يخرج لاعبين من المران لهذا السبب".
امير-مرتضى

أمير مرتضى يصدم كهربا.. ويدافع عن فرجاني ساسي

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن فترة التوقف جاءت في مصلحة فريقه لإراحة لاعبيه المجهدين ولكن ليس لأسباب فنية كما ردد البعض، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج في الاستاد عبر إذاعة نجوم إف إم. وأوضح المشرف على الكرة بالزمالك، أن التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق تحامل على نفسه خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا: "فرجاني ساسي كان يحصل على حقنتين بين شوطي كل مباراة وهذا الأمر لا يعرفه أحد.. واللاعب تحامل على نفسه كثيراً ولابد أن يتم معالجته بشكل سليم".
محمود-علاء

أمير مرتضى: رفضنا بيع محمود علاء لهذا السبب

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن رفض القلعة البيضاء عرضا لشراء محمود علاء مدافع الفريق، قبل عدة شهور، وذلك حسبما أفاد لبرنامج "مساء الأنوار" عبر قناة القاهرة والناس، والذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وقال المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك: "الزمالك تلقى عرضا في الصيف لضم محمود علاء ولكن رفضنا لحاجة الفريق لخدماته، كما أننا ندرس في الوقت الحالي التعاقد مع لاعب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، سواء في مركز الوسط المدافع أو المهاجم".
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