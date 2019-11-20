الإصابة تبعد محمد صلاح عن مواجهة كريستال بالاس

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢١ م

محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأربعاء أن الدولى المصرى محمد صلاح لن يستطيع المشاركة مع ليفربول فى لقاء كريستال بالاس السبت المقبل خلال مباريات الجولة الثالثة عشرة بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" في ظل عدم تعافيه من الإصابة التي يعاني منها في كاحل القدم، حيث نشرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن محمد صلاح وأندرو روبرتسون، الظهير الأيسر للفريق، يعانيان من إصابات في الكاحل ستمنعهما من مواجهة كريستال بالاس التي ستجمع بينهما على ملعب فريق كريستال بالاس.

وغاب محمد صلاح عن المشاركة في مباراتي منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر في أول جولتين من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، حيث تعرض صلاح للإصابة في لقاء مانشستر سيتي الأخير بالجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي، واضطر لوضع ثلج على قدمه بعد اللقاء، مما منعه من المشاركة مع المنتخب. ويتصدر