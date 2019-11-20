«ولاد رزق» على أبواب الـ100 مليون بعد 15 أسبوعا من عرضه

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣١ م

ولاد رزق 2

استطاع فيلم "الفيل الأزرق 2" الوصول إلى 100 مليون جنيه في شباك التذاكر، بعدما حصد 99 مليونًا و800 ألف جنيه إيرادات في 15 أسبوعا من العرض، محققا العديد من الأرقام القياسية منذ طرحه فى دور العرض السينمائية يوم 7 أغسطس الماضى، إذ احتل المركز الثاني بقائمة الأكثر إيرادا في تاريخ السينما المصرية، بعد فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبدالعزيز والمخرج مروان حامد، الذي حصد 103 ملايين و300 ألف جنيه، والعملان من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

"ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة، مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان