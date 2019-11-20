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«ولاد رزق» على أبواب الـ100 مليون بعد 15 أسبوعا من عرضه

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣١ م
ولاد رزق 2
ولاد رزق 2
استطاع فيلم "الفيل الأزرق 2" الوصول إلى 100 مليون جنيه في شباك التذاكر، بعدما حصد 99 مليونًا و800 ألف جنيه إيرادات في 15 أسبوعا من العرض، محققا العديد من الأرقام القياسية منذ طرحه فى دور العرض السينمائية يوم 7 أغسطس الماضى، إذ احتل المركز الثاني بقائمة الأكثر إيرادا في تاريخ السينما المصرية، بعد فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبدالعزيز والمخرج مروان حامد، الذي حصد 103 ملايين و300 ألف جنيه، والعملان من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".
"ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة، مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان
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يوسف-شريف-رزق الله (1)

20 سينمائيًا يتحدثون عن «الأب الروحي» في مهرجان القاهرة

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن الانتهاء من إنتاج فيلم تسجيلي بعنوان "رزق السينما"، يُعرض في احتفالية خاصة مساء 23 نوفمبر الجاري، ضمن برنامج تكريم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، في الدورة 41، التي تقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري. يتناول الفيلم مسيرة الراحل يوسف شريف رزق الله من خلال عدة محاور رئيسية، هي؛ النشأة وبداية حبه وتعلقه بالسينما، مرورا بمرحلة انضمامه لجمعية الفيلم وهو في السابعة عشر من عمره، ومشاركته في نادي القاهرة للسينما، وعمله بكتابة النقد السينمائي، وحتى تخرجه من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والتحاقه بالعمل محررا ثم رئيسا لتحرير نشرة الأخبار بالتلفزيون المصري، قبل أن ينطلق في إعداد وتقديم البرامج الفنية التي ساهمت في نشر الوعي السينمائي.
الفيلم الإيرلندي

قبل انطلاقه.. تعرف على أبرز افلام «مهرجان القاهرة»

تنطلق غدا الأربعاء الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، والذى تستمر فعالياته حتى 29 من الشهر الجارى، ويوجد فى المهرجان 150 فيلمًا من بينها 18 فى عرضها العالمى الأول، بالإضافة إلى 84 فيلما عرضا أول فى الشرق الأوسط، لذلك سيقدم المهرجان هذا العام وجبة فنية دسمة لعشاق السينما، حيث تتنافس تلك الأفلام فى مسابقات المهرجان المختلفة، التى تنقسم بين «المسابقة الدولية، ومسابقة آفاق السينما العربية وغيرها»، ومن خلال هذا التقرير نستعرض أبرز 20 فيلمًا مشاركا فى
مؤتمر- مهرجان -القاهرة- السينمائي‎ (12)

مفاجأة باليوم الأول.. ماذا ينتظرك بمهرجان القاهرة؟

تنطلق غدا الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والتي تقام في الفترة من 20 إلى 29 من الشهر الجاري، وحرص كل من محمد حفظي رئيس المهرجان، وأحمد شوقي القائم بأعمال المدير الفني بدلًا من الراحل يوسف شريف رزق الله، على أن تظهر الدورة بشكل مختلف عن العام الماضي، وذلك بتواجد عدد افلام عرض عالمي أول مشاركة بالمهرجان، وأستحداث برامج وبروتوكولات جديدة لم تكن موجودة من قبل، ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز اختلافات ومميزات الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي.
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فاروق-الفيشاوى (3)

وفاة شقيق الفنان الراحل فاروق الفيشاوي

أعلنت ندى الكامل، زوجة الفنان أحمد فاروق الفيشاوي، عن وفاة شقيق والد زوجها، وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "عم زوجي الكبير في ذمة الله، الفاتحة على روحه وأرواح من سبقونا ولهيثم زكي". رحل الفنان فاروق الفيشاوي عن عالمنا يوم 25 يوليو الماضى، بعد صراع مع مرض السرطان، وشيع جثمانه من مسجد مصطفى محمود، ودفن في مقابر الأسرة بالمنوفية، بعد أن شهدت الساعات الأخيرة قبل رحيله تدهور حالته الصحية، ودخوله في غيبوبة كبد، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 67 عامًا، وكان قد أعلن في أكتوبر الماضي، عن إصابته بمرض السرطان خلال تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي.
نشوى-مصطفى

نشوى مصطفى تدافع عن أحمد فلوكس: التنمر عليه سببه معروف

رفضت الفنانة نشوى مصطفى، التنمر الذي يتعرض له زميلها الفنان أحمد فلوكس، ودافعت عنه ضد حملة شنها عليه عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "أحمد فلوكس من أجدع وأرقى زمايلنا، والتنمر اللي بيحصل عليه معروف سببه، أنا بدعم زميلى الفنان المحترم". وكان "فلوكس" قد تعرض لهجوم وسخرية من قبل البعض، بعدما نشر مجموعة من الصور من احتفالية نصر أكتوبر، والتي أقامها قطاع الإنتاج الثقافي بدار الأوبرا، وتم تسليمه درع التكريم، وبعدها قام بعض المتابعين بالهجوم عليه.
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