توتنهام يعلن أسماء الجهاز المعاون لمورينيو

تحرير:محمد جمال ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٨ م

جوزيه مورينيو

أعلن نادي توتنهام هوتسبير مساء اليوم الأربعاء، عن أسماء الجهاز المعاون لمدربه الجديد جوزيه مورينيو. وأصدر النادي اللندني، في بيان: "يمكننا تأكيد تعيين جواو ساكرامنتو وكارلوس لالين ونونو سانتوس وريكاردو فورموزينبو وجيوفاني سيرا كجزء من طاقم المدرب الجديد لـ مورينيو". وأكمل البيان: "سيشغل كارلوس منصب مدرب اللياقة البدنية، بعد أن عمل سابقًا مع جوزيه في تشيلسي ومانشستر يونايتد وريال مدريد، بينما سيتولى ريكاردو منصب المحلل الفني مثل جيوفاني بعد أن عمل كلاهما أيضًا تحت قيادة جوزيه في الماضي".

وأعلن نادي توتنهام رسميا عن التعاقد مع جوزيه مورينيو خلفًا للأرجنتيني المقال ماوريسيو بوكيتينو، وذلك بعقد يمتد لأربع سنوات حتى عام 2023، ووصف الموقع الرسمي للسبيرز، المدرب البرتغالي بأحد أنجح المدربين في العالم بفضل تتويجه بـ25 لقبًا في مسيرته، إلى جانب حنكته التكتيكية. وبذلك، يعود مورينيو (56 عاما)

وأعلن نادي توتنهام رسميا عن التعاقد مع جوزيه مورينيو خلفًا للأرجنتيني المقال ماوريسيو بوكيتينو، وذلك بعقد يمتد لأربع سنوات حتى عام 2023، ووصف الموقع الرسمي للسبيرز، المدرب البرتغالي بأحد أنجح المدربين في العالم بفضل تتويجه بـ25 لقبًا في مسيرته، إلى جانب حنكته التكتيكية.



وبذلك، يعود مورينيو (56 عاما) للدوري الإنجليزي بعد أقل من سنة بعدما رحل مقالا عن مانشستر يونايتد مع نهاية عام 2018، وسيقود "سبيشيال وان" السبيرز في مباراة السبت المقبل، أمام وست هام يونايتد في البريميرليج، ويحلم مورينيو بأن يصبح أول مدير فني يحقق بطولات كبرى مع 3 أندية إنجليزية مختلفة، بعدما درب تشيلسي ومانشستر يونايتد.