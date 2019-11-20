التصالح ينهي واقعة التنمر ضد طالب إفريقي.. وإخلاء سبيل المتهمين

٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٨ م

تعبيرية

أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل المتهمين في واقعة التنمر على طالب إفريقي كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولتها، وذلك بكفالة قدرها 2000 جنيه لكل منهما، بعد حضور المجني عليه ووالده وتصالحهما مع المتهمين، وجار اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار من الجهات المعنية، حيث أجرت النيابة مواجهة قانونية بين الطالب، الذي ظهر أثناء الفيديو، والمتهمين بالتنمر والسخرية منه، إلا أن والد الطالب تنازل عن المحضر، وتصالح الطرفان داخل سراي النيابة، وتم إخلاء سبيل المتهمين بكفالة.

وكانت مباحث قسم شرطة حدائق القبة قد تمكنت من القبض على المتهمين بالتعدي على طالب "أجنبي الجنسية" مختبئين بالمنطقة، وإحالتهم للتحقيق للتنمر ضد طالب إفريق.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمتهمين بالتعدي بالقول على طالب أجنبي الجنسية، فعلى الفور تحركت أجهزة الأمن بالقاهرة بالتحري والبحث وإلقاء