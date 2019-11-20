النني: مبروك للمنتخب.. المصريين يستاهلوا يفرحوا
تحرير:محمد جمال
٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٨ م
النني
وجه محمد النني لاعب بيشكتاش التركي والمنتخب الوطني الأول التهنئة لمنتخب مصر الأولمبي، وذلك بعد الأداء الرجولي الذى منحهم التأهل لنهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة، وحَصْدِ مقعدٍ في أولمبياد طوكيو 2020.
وقال اللاعب صاحب الـ27 عامًا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في تغريدة: "مبروك لرجالة المنتخب الأولمبي التأهل لاوليمبياد طوكيو، اللعب في الأوليمبياد شرف، وبروحكم العالية مش هنكتفي بالتمثيل المشرف، المصريين يستاهلوا الفرحة وانتوا تستاهلوا النجاح".
مبروك لرجالة المنتخب الأولمبي التأهل لاوليمبياد طوكيو.. اللعب في الاوليمبياد شرف، وبروحكم العالية مش هنكتفي بالتمثيل المشرف. المصريين يستاهلوا الفرحة وانتوا تستاهلوا النجاح pic.twitter.com/KVVmAjSBAZ
— Mohamed ELNeny (@ElNennY) November 20, 2019
وتأهل المنتخب الوطنى الأولمبى لأولمبياد طوكيو
أحرز أهداف اللقاء للمنتخب الأولمبى رمضان صبحى من ركلة جزاء فى الدقيقة 59، وعبدالرحمن مجدى الهدف الثانى للفراعنة فى الدقيقة 84 وفى الدقيقة 88 عاد عبدالرحمن مجدى من جديد ليسجل الهدف الثالث قبل نهاية الوقت الأصلى للمباراة.