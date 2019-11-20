النني: مبروك للمنتخب.. المصريين يستاهلوا يفرحوا

تحرير:محمد جمال ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٨ م

وجه محمد النني لاعب بيشكتاش التركي والمنتخب الوطني الأول التهنئة لمنتخب مصر الأولمبي، وذلك بعد الأداء الرجولي الذى منحهم التأهل لنهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة، وحَصْدِ مقعدٍ في أولمبياد طوكيو 2020. وقال اللاعب صاحب الـ27 عامًا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في تغريدة: "مبروك لرجالة المنتخب الأولمبي التأهل لاوليمبياد طوكيو، اللعب في الأوليمبياد شرف، وبروحكم العالية مش هنكتفي بالتمثيل المشرف، المصريين يستاهلوا الفرحة وانتوا تستاهلوا النجاح".

مبروك لرجالة المنتخب الأولمبي التأهل لاوليمبياد طوكيو.. اللعب في الاوليمبياد شرف، وبروحكم العالية مش هنكتفي بالتمثيل المشرف. المصريين يستاهلوا الفرحة وانتوا تستاهلوا النجاح pic.twitter.com/KVVmAjSBAZ — Mohamed ELNeny (@ElNennY) November 20, 2019 وتأهل المنتخب الوطنى الأولمبى لأولمبياد طوكيو

مبروك لرجالة المنتخب الأولمبي التأهل لاوليمبياد طوكيو.. اللعب في الاوليمبياد شرف، وبروحكم العالية مش هنكتفي بالتمثيل المشرف. المصريين يستاهلوا الفرحة وانتوا تستاهلوا النجاح pic.twitter.com/KVVmAjSBAZ November 20, 2019

وتأهل المنتخب الوطنى الأولمبى لأولمبياد طوكيو 2020 بعدما تغلب على نظيره جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء على استاد القاهرة فى نصف نهائى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، ليلحق المنتخب المصري بنظيره الإيفواري في لقاء النهائي.

أحرز أهداف اللقاء للمنتخب الأولمبى رمضان صبحى من ركلة جزاء فى الدقيقة 59، وعبدالرحمن مجدى الهدف الثانى للفراعنة فى الدقيقة 84 وفى الدقيقة 88 عاد عبدالرحمن مجدى من جديد ليسجل الهدف الثالث قبل نهاية الوقت الأصلى للمباراة.