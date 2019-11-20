رياضة

مران الزمالك.. إسلام جابر راحة وتأهيل حازم وبن شرقى

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٣ م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
حصل إسلام جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على راحة من المران اليوم بسبب الإصابة بنزلة برد بعد الحصول على إذن من الجهاز الفنى للفريق بقيادة الصربى ميشتو، حيث حضر اللاعب لمقر النادى اليوم الأربعاء، واكتفى بمتابعة المران من أرض الملعب. كما حضر طارق حامد لاعب الفريق إلى مقر النادى عقب عودته من رحلة المنتخب ومواجهة جزر القمر بتصفيات أمم إفريقيا 2021، وخضع اللاعب لجلسة استشفاء عقب العودة من الرحلة لتجهيزه للمشاركة فى مباريات الفريق المقبلة.
وواصل الثنائي أشرف بن شرقي وحازم إمام لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباتهما التأهيلية بالجري حول الملعب تحت إشراف عمرو المصراوي أخصائي التأهيل. ويستعد فريق نادي الزمالك تحت قيادة المدير الفني الصربي ميتشو لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي بفريق إنبي يوم الإثنين المقبل في
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ماوريسيو بوكيتينو - جوزيه مورينيو (5)

الجماهير تجبر وست هام على حذف رسالة استفزازية ضد مورينيو

وجه نادي وست هام، رسالة استفزازية للبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لفريق توتنهام، قبل المباراة التي ستجمع الفريقين، والمقرر لها السبت المقبل، في إطار الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب لندن الأولمبي، ونشر الحساب الرسمي لوست هام، مقطع فيديو، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب عليه: "نراك يوم السبت، جوزيه"، وتضمن الفيديو، عدة لقطات لهزائم مورينيو أمام الهامرز، عندما كان مديرا فنيا لتشيلسي ومانشستر يونايتد.
زلاتان-ابراهيموفيتش (2)

سكاى سبورتس: إبراهيموفيتش على أعتاب ميلان

كشفت شبكة سكاى سبورتس بنسختها الإيطالية، عن اقتراب زلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس أنجلوس جلاكسى، عن اقتراب اللاعب السويدى من الانضمام لصفوف فريق ميلان الإيطالى. وجاء فى تقرير لشبكة سكاى أن هناك جلسة ودية تمت بين ممثلين عن نادى ميلان، وميانو ريولا وكيل أعمال إبراهيموفيتش، اليوم الأربعاء. وعلقت الشبكة من جانبها على اللقاء، حيث أشارت إلى أن هناك عقبات يجب التغلب عليها قبل أن يتمكن إبراهيموفيتش من العودة إلى الدورى الإيطالى، وأن هناك حاجة إلى حلول وسط من كلا الجانبين.
جوزيه مورينيو (5)

يونايتد والبايرن.. مواجهات نارية فى انتظار مورينيو

أعلن نادى توتنهام، صباح اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع المدرب البرتغالى جوزيه مورينيو، المدرب السابق لكل من تشيلسى ومانشستر يونايتد، خلفًا للأرجنتينى المقال ماوريسيو بوكيتينو، وذلك بعقد يمتد لأربع سنوات حتى عام 2023. ويمتلك مورينو مهام صعبة مع السبيرز، حيث يبحث الأخير عن تعديل مركز توتنهام فى جدول الدورى الإنجليزى وذلك بعد وصول الفريق للندنى للمركز الرابع عشر من جدول البريمرليج فى المركز الـ14، جمعها من 12 مواجهة فاز فى 3 وتعادل فى 5 وخسر فى 4 مواجهات.
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الزمالك -وجينيراسيون (4)

مران الزمالك.. انتظام خالد بوطيب وغياب مصطفى فتحي

تعافى خالد بو طيب مهاجم الفريق من الإصابة التي كان يعاني منها بعد منحه راحة من التدريبات في الفترة الماضية، حيث شهدت تدريبات الفريق اليوم انتظام النجم المغربي بشكل طبيعي، وشارك في المران الذي يقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة. وحرص الصربي ميتشو المدير الفني بالزمالك على قياده تدريبات خاصة للاعبين للتمريرات السريعة في المساحات الضيقة من خلال وضع حائط صد والتمرير بشكل سريع من خلال ثنائيات بين اللاعبين خلال المران لتنفيذ التدريب بشكل معين، حيث حرص ميتشو على التحدث مع اللاعبين خلال التدريب لتصحيح الأخطاء بشكل مباشر.
الزمالك -وجينيراسيون (4)

مران الزمالك.. تدريبات خاصة للناشئين وانتظام «شيفو»

استأنف فريق الزمالك تدريباته، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، بمقر النادي في ميت عقبة، استعدادًا لخوض مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة، بمشاركة عدد من الناشئين لتعويض غيابات اللاعبين الدوليين، وعقد ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني للفريق جلسة قصيرة مع اللاعبين لتحفيزهم والحديث عن الفترة القادمة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي والتجهيز لعودة مباريات الدوري المصري، وأدى اللاعبون تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الألعاب الرياضية تحت إشراف جوزيه مونتيرو مدرب الأحمال قبل انطلاق المران الجماعي.
مران الزمالك

مران الزمالك.. جلسة خاصة مع عبدالغني وعودة بن شرقي

استأنف فريق الزمالك تدريباته، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بمقر النادي في ميت عقبة، استعدادًا لخوض مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة، وشهد المران جلسة بين ميتشو المدير الفني للفارس الأبيض ومحمد عبدالغني مدافع الفريق في حضور أحمد عبدالرؤوف المدرب المساعد، وطلب المدرب الصربي من اللاعب تنفيذ بعض التعليمات خلال التدريبات، عبارة عن التمركز الصحيح في منطقة الجزاء، وبعض الواجبات الدفاعية. ولم يشارك حازم إمام في التدريبات، بعدما حصل على راحة بإذن من الجهاز الفني للفريق واكتفى ببعض التدريبات البدنية في صالة الجيمانيزيوم.
ميتشو

ميتشو يمنح لاعبي الزمالك راحة 48 ساعة

قرر الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو» المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات لمدة يومين، على أن يستأنف الفريق مرانه يوم السبت المقبل وذلك بعد تحقيق الفوز اليوم الأربعاء على منتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي بهدفين دون رد وديًّا في إطار استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف بطولة الدوري الممتاز، سجلها المغربي أشرف بن شرقي وكريم بامبو استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز وخوض مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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