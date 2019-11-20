مران الزمالك.. إسلام جابر راحة وتأهيل حازم وبن شرقى

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٣ م

نادي الزمالك

حصل إسلام جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على راحة من المران اليوم بسبب الإصابة بنزلة برد بعد الحصول على إذن من الجهاز الفنى للفريق بقيادة الصربى ميشتو، حيث حضر اللاعب لمقر النادى اليوم الأربعاء، واكتفى بمتابعة المران من أرض الملعب. كما حضر طارق حامد لاعب الفريق إلى مقر النادى عقب عودته من رحلة المنتخب ومواجهة جزر القمر بتصفيات أمم إفريقيا 2021، وخضع اللاعب لجلسة استشفاء عقب العودة من الرحلة لتجهيزه للمشاركة فى مباريات الفريق المقبلة.

وواصل الثنائي أشرف بن شرقي وحازم إمام لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباتهما التأهيلية بالجري حول الملعب تحت إشراف عمرو المصراوي أخصائي التأهيل. ويستعد فريق نادي الزمالك تحت قيادة المدير الفني الصربي ميتشو لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي بفريق إنبي يوم الإثنين المقبل في



وواصل الثنائي أشرف بن شرقي وحازم إمام لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباتهما التأهيلية بالجري حول الملعب تحت إشراف عمرو المصراوي أخصائي التأهيل.



ويستعد فريق نادي الزمالك تحت قيادة المدير الفني الصربي ميتشو لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي بفريق إنبي يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً في إطار مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري التي توقفت بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، علمًا بأن فريق نادي الزمالك يحتل المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط من 4 مباريات خاضها الفريق الأبيض منذ انطلاق المسابقة.