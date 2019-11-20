رياضة

يونايتد والبايرن.. مواجهات نارية فى انتظار مورينيو

تحرير:محمد جمال ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٥ م
جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
أعلن نادى توتنهام، صباح اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع المدرب البرتغالى جوزيه مورينيو، المدرب السابق لكل من تشيلسى ومانشستر يونايتد، خلفًا للأرجنتينى المقال ماوريسيو بوكيتينو، وذلك بعقد يمتد لأربع سنوات حتى عام 2023. ويمتلك مورينو مهام صعبة مع السبيرز، حيث يبحث الأخير عن تعديل مركز توتنهام فى جدول الدورى الإنجليزى وذلك بعد وصول الفريق للندنى للمركز الرابع عشر من جدول البريمرليج فى المركز الـ14، جمعها من 12 مواجهة فاز فى 3 وتعادل فى 5 وخسر فى 4 مواجهات.
الدوري الإنجليزي ويستهل مورينيو مشواره مع الفريق اللندني بمواجهة أمام وست هام في الجولة الثالثة عشرة، على ملعب لندن الأولمبي، ثم مواجهة في الجولة التالية أمام بورنموث على ملعب السبيرز، ليطير بعدها إلى ملعبه السابق أولد ترافورد في مواجهة أمام مانشستر يونايتد يبحث فيها عن الثأر من إقالته، والخروج بفوز
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ماوريسيو بوكيتينو - جوزيه مورينيو (5)

الجماهير تجبر وست هام على حذف رسالة استفزازية ضد مورينيو

وجه نادي وست هام، رسالة استفزازية للبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لفريق توتنهام، قبل المباراة التي ستجمع الفريقين، والمقرر لها السبت المقبل، في إطار الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب لندن الأولمبي، ونشر الحساب الرسمي لوست هام، مقطع فيديو، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب عليه: "نراك يوم السبت، جوزيه"، وتضمن الفيديو، عدة لقطات لهزائم مورينيو أمام الهامرز، عندما كان مديرا فنيا لتشيلسي ومانشستر يونايتد.
زلاتان-ابراهيموفيتش (2)

سكاى سبورتس: إبراهيموفيتش على أعتاب ميلان

كشفت شبكة سكاى سبورتس بنسختها الإيطالية، عن اقتراب زلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس أنجلوس جلاكسى، عن اقتراب اللاعب السويدى من الانضمام لصفوف فريق ميلان الإيطالى. وجاء فى تقرير لشبكة سكاى أن هناك جلسة ودية تمت بين ممثلين عن نادى ميلان، وميانو ريولا وكيل أعمال إبراهيموفيتش، اليوم الأربعاء. وعلقت الشبكة من جانبها على اللقاء، حيث أشارت إلى أن هناك عقبات يجب التغلب عليها قبل أن يتمكن إبراهيموفيتش من العودة إلى الدورى الإيطالى، وأن هناك حاجة إلى حلول وسط من كلا الجانبين.
الزمالك -وجينيراسيون (4)

مران الزمالك.. إسلام جابر راحة وتأهيل حازم وبن شرقى

حصل إسلام جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على راحة من المران اليوم بسبب الإصابة بنزلة برد بعد الحصول على إذن من الجهاز الفنى للفريق بقيادة الصربى ميشتو، حيث حضر اللاعب لمقر النادى اليوم الأربعاء، واكتفى بمتابعة المران من أرض الملعب. كما حضر طارق حامد لاعب الفريق إلى مقر النادى عقب عودته من رحلة المنتخب ومواجهة جزر القمر بتصفيات أمم إفريقيا 2021، وخضع اللاعب لجلسة استشفاء عقب العودة من الرحلة لتجهيزه للمشاركة فى مباريات الفريق المقبلة.
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ماوريسيو بوكيتينو - جوزيه مورينيو (5)

توتنهام يعلن أسماء الجهاز المعاون لمورينيو

أعلن نادي توتنهام هوتسبير مساء اليوم الأربعاء، عن أسماء الجهاز المعاون لمدربه الجديد جوزيه مورينيو. وأصدر النادي اللندني، في بيان: "يمكننا تأكيد تعيين جواو ساكرامنتو وكارلوس لالين ونونو سانتوس وريكاردو فورموزينبو وجيوفاني سيرا كجزء من طاقم المدرب الجديد لـ مورينيو". وأكمل البيان: "سيشغل كارلوس منصب مدرب اللياقة البدنية، بعد أن عمل سابقًا مع جوزيه في تشيلسي ومانشستر يونايتد وريال مدريد، بينما سيتولى ريكاردو منصب المحلل الفني مثل جيوفاني بعد أن عمل كلاهما أيضًا تحت قيادة جوزيه في الماضي".
مورينيو‎

توتنهام يعلن تعيين مورينيو خلفًا لبوكيتينو

أعلن نادي توتنهام رسميا عن التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب السابق لكل من تشيلسي ومانشستر يونايتد، خلفًا للأرجنتيني المقال ماوريسيو بوكيتينو، وذلك بعقد يمتد لأربع سنوات حتى عام 2023، ووصف الموقع الرسمي للسبيرز، المدرب البرتغالي بأحد أنجح المدربين في العالم بفضل تتويجه بـ25 لقبًا في مسيرته، إلى جانب حنكته التكتيكية. وقال دانييل ليفي، رئيس السبيرز: "جوزيه لديه خبرات كبيرة، وينجح في التأثير فى الفرق، وهو متميز بشكل رائع على المستوى الفني".
مورينيو‎

مورينيو يفضل تدريب توتنهام على ريال مدريد

يبدو أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لا يزال يتمسك بحلم العودة إلى التدريب عبر بوابة الدوري الإنجليزي، حيث يفضل العودة إلى البريميرليج عن تولي المهمة الفنية لفريق ريال مدريد الإسباني، وقالت صحيفة "صن"، إن مورينيو أخبر المقربين منه بأنه يثق تمامًا في أن مسؤولي الريال سيعرضون عليه المنصب، في حالة رحيل زين الدين زيدان، متوقعًا أن ذلك لا يعني قبوله المهمة، لأنه يرغب في تدريب توتنهام، ويأتي ذلك بعدما أقيل مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي.
مورينيو

أرسنال يقرب مورينيو من العودة إلى الدوري الإنجليزي

يبدو أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بات قريبا من العودة للتدريب في الدوري الإنجليزي من جديد وذلك عبر بوابة أرسنال، ووفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية، فإن مورينيو تناول العشاء مع راؤول سانليهي، مدير الكرة في أرسنال، هذا الأسبوع، للتحدث عن إمكانية قيادته للجانرز خلال الموسم الحالي، وقال مورينيو لمدير الكرة في أرسنال إنه معجب بالخطط التي يقومون بها في النادي لتطوير فريق الكرة. يذكر أن مورينيو سبق أن أشاد في تصريحات صحفية بتعاقد أرسنال هذا الموسم مع الجناح الإيفواري نيكولاس بيبي.
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