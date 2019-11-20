يونايتد والبايرن.. مواجهات نارية فى انتظار مورينيو

تحرير:محمد جمال ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٥ م

جوزيه مورينيو

أعلن نادى توتنهام، صباح اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع المدرب البرتغالى جوزيه مورينيو، المدرب السابق لكل من تشيلسى ومانشستر يونايتد، خلفًا للأرجنتينى المقال ماوريسيو بوكيتينو، وذلك بعقد يمتد لأربع سنوات حتى عام 2023. ويمتلك مورينو مهام صعبة مع السبيرز، حيث يبحث الأخير عن تعديل مركز توتنهام فى جدول الدورى الإنجليزى وذلك بعد وصول الفريق للندنى للمركز الرابع عشر من جدول البريمرليج فى المركز الـ14، جمعها من 12 مواجهة فاز فى 3 وتعادل فى 5 وخسر فى 4 مواجهات.

الدوري الإنجليزي ويستهل مورينيو مشواره مع الفريق اللندني بمواجهة أمام وست هام في الجولة الثالثة عشرة، على ملعب لندن الأولمبي، ثم مواجهة في الجولة التالية أمام بورنموث على ملعب السبيرز، ليطير بعدها إلى ملعبه السابق أولد ترافورد في مواجهة أمام مانشستر يونايتد يبحث فيها عن الثأر من إقالته، والخروج بفوز