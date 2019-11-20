توافد النجوم على حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٣ م

مهرجان القاهرة السينمائي

بدأ نجوم الفن فى التوافد على حفل افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، الذي تستمر فعالياته فى دار الأوبرا حتى يوم 29 من الشهر الجارى، ومن أبرز الحاضرين: أحمد حلمى، ومنى زكى، ومنة شلبي، وهنا شيحة، وأحمد شاكر عبد اللطيف، ورانيا يوسف، وإلهام شاهين، ويسرا، وليلى علوى، والراقصة دينا، وهبة مجدى، وياسمين صبرى، وشيرين رضا. ومن المقرر أن يعرض المهرجان هذا العام 150 فيلما من 64 دولة، بينها 35 فيلما تعرض لأول مرة على المستوى الدولى، وأكثر من 80 فيلما "عرض أول" فى منطقة الشرق الأوسط.

واختار المهرجان فيلم "The Irishman"، لافتتاح الدورة 41، وهو من إخراج مارتن سكورسيزي، إنتاج نيتفلكس وبطولة روبرت دينيرو، وآل باتشينو في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويكرم المهرجان هذا العام المخرج الكبير شريف عرفة بمنحه جائزة فاتن حمامة التقديرية، كما يكرم الممثل والسيناريست الأمريكى