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توافد النجوم على حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٣ م
مهرجان القاهرة السينمائي
مهرجان القاهرة السينمائي
بدأ نجوم الفن فى التوافد على حفل افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، الذي تستمر فعالياته فى دار الأوبرا حتى يوم 29 من الشهر الجارى، ومن أبرز الحاضرين: أحمد حلمى، ومنى زكى، ومنة شلبي، وهنا شيحة، وأحمد شاكر عبد اللطيف، ورانيا يوسف، وإلهام شاهين، ويسرا، وليلى علوى، والراقصة دينا، وهبة مجدى، وياسمين صبرى، وشيرين رضا. ومن المقرر أن يعرض المهرجان هذا العام 150 فيلما من 64 دولة، بينها 35 فيلما تعرض لأول مرة على المستوى الدولى، وأكثر من 80 فيلما "عرض أول" فى منطقة الشرق الأوسط.
واختار المهرجان فيلم "The Irishman"، لافتتاح الدورة 41، وهو من إخراج مارتن سكورسيزي، إنتاج نيتفلكس وبطولة روبرت دينيرو، وآل باتشينو في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويكرم المهرجان هذا العام المخرج الكبير شريف عرفة بمنحه جائزة فاتن حمامة التقديرية، كما يكرم الممثل والسيناريست الأمريكى
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السيناريست- محمد- حفظي- رئيسا- لمهرجان- القاهرة- السينمائي (4)

حفظي يكشف سبب غياب وزيرة الثقافة عن افتتاح القاهرة السينمائي

نقل محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، اعتذار الدكتورة إيناس عبدالدايم، عن عدم حضورها حفل افتتاح الدورة 41 من المهرجان، بسبب سفرها إلى خارج البلاد فى مهمة رسمية، إذ تشارك فى منتدى وزراء الثقافة فى اليونسكو، مؤكدا خلال كلمته بحفل افتتاح فعاليات المهرجان مساء اليوم الأربعاء، أنه لولا يوسف شريف رزق الله ما كان سيتواجد كرئيس للمهرجان، وبعدها توجه بالشكر لكل القائمين على "القاهرة السينمائي"، ونوه بأن الدورة 41 بها 150 فيلما.
هيثم- أحمد- زكي

القاهرة السينمائي يحتفي بالفنان الراحل هيثم أحمد زكي

احتفى مهرجان القاهرة السينمائي في افتتاح دورته 41، اليوم الأربعاء، بعدد من النجوم الراحلين، ومنهم: عزت أبو عوف، وعرض له فيديو خلال إحدى الدورات مع الفنان محمود عبدالعزيز، كما احتفى المهرجان بالفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، وبدا التأثر واضحا على الفنانة دينا الشربيني أثناء حديثها عنه. وافتتحت فعاليات المهرجان وسط حضور كبير من النجوم المصريين والعرب، وعبرت دينا الشربيني عن سعادتها بتقديم حفل الافتتاح، وتحدثت عن دور النساء في السينما، واحتفاء المهرجان هذا العام بالمرأة.
مهرجان-القاهرة-السينمائي (3)

القاهرة السينمائي يكرم منة شلبي والجمهور يحتفل بعيد ميلاد هند صبري

عبرت دينا الشربيني، عن سعادتها بتقديم حفل افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتحدثت عن دور النساء في السينما، واحتفاء المهرجان هذا العام بالمرأة، وبعدها استعرضت حكاية 6 نساء، وعرض فيلم عن عزيزة أمير، وبهيجة حافظ، وفاطمة رشدي، أمينة محمد، آسيا داغر، وماري كوين، وحكى سيد رجب بصوته نبذة مختصرة عن هؤلاء النساء وما قدمنه للسينما، ثم قدمت الفنانة أسماء أبو اليزيد أغنية تقول كلماتها: "في البيت أنا سندريلا أنا أسد الغابة"، وصاحبها على المسرح عازف جيتار، وتفاعل معها الحاضرون بالتصيفق الشديد.
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سما- المصرى

حجاب وكعب عالي.. سما المصري بإطلالة مفاجئة في «القاهرة السينمائي»

لفتت سما المصري الأنظار في افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي، بعد ظهورها على السجادة الحمراء "ريد كاربت"، مرتدية "الحجاب" وفستانا ضيقا وكعبا عاليا. وقد بدأ نجوم الفن يتوافدون على حفل افتتاح المهرجان، الذي تستمر فعالياته في دار الأوبرا حتى يوم 29 من الشهر الجاري، ومن أبرز الحاضرين: أحمد حلمي، ومنى زكي، وهنا شيحة، وأحمد شاكر عبداللطيف، ورانيا يوسف، وإلهام شاهين، وليلى علوى، والراقصة دينا، وهبة مجدى، وياسمين صبرى.
مؤتمر- مهرجان -القاهرة- السينمائي‎ (12)

مفاجأة باليوم الأول.. ماذا ينتظرك بمهرجان القاهرة؟

تنطلق غدا الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والتي تقام في الفترة من 20 إلى 29 من الشهر الجاري، وحرص كل من محمد حفظي رئيس المهرجان، وأحمد شوقي القائم بأعمال المدير الفني بدلًا من الراحل يوسف شريف رزق الله، على أن تظهر الدورة بشكل مختلف عن العام الماضي، وذلك بتواجد عدد افلام عرض عالمي أول مشاركة بالمهرجان، وأستحداث برامج وبروتوكولات جديدة لم تكن موجودة من قبل، ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز اختلافات ومميزات الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي.
السيناريست- محمد- حفظي- رئيسا- لمهرجان- القاهرة- السينمائي (4)

20 فيلما من «الواقع الافتراضي» بالدورة 41 للقاهرة السينمائي

يعلن مهرجان القاهرة السينمائي، برئاسة محمد حفظي، عن مشاركة 20 فيلما في برنامج "الواقع الافتراضي -Virtual Reality"، خلال الدورة 41 التي تنطلق 20 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 29 من الشهر نفسه. البرنامج الذي استحدثه مهرجان القاهرة العام الماضي، وتديره نانسي علي، يتيح لجمهور المهرجان فرصة فريدة من نوعها بتجربة تقنية الواقع الافتراضي، التي تحول المشاهد من مجرد متلقٍّ إلى مشارك فعال يملك القدرة على الانتقال إلى عوالم مختلفة تماما عن عالمه، من خلال نظارة يرتديها تدخله العالم الافتراضي الذى يتناوله الفيلم.
عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي (33)

شقيقه استقبلهم.. نجوم الفن والمجتمع في عزاء هيثم أحمد زكي

توافد عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة، على عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، المقام في مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، حيث يتلقى العزاء الرجال رامي عز الدين الأخ غير الشقيق لهيثم، والفنانين أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وإيهاب فهمي، ومحمد هنيدي، ومحمد إمام، فيما تتلقى خطيبة الفنان الراحل عزاء السيدات، وكان من أبرز الحضور الفنان أحمد حلمي وأحمد السقا وسامح الصريطي وأحمد السعدني وأحمد صلاح حسني ومحمود البزاوي ومحمد رمضان ومرتضى منصور ووائل الإبراشي ودنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان، ومي نور الشريف وشهيرة وماجدة زكي ودينا وروجينا، ودرة.
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